Tu celular Android tiene un truco con IA para traducir texto al instante con un solo gesto

Circle to Search de Google permite traducir cualquier texto en pantalla de celulares Android mediante inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios de celulares Android cuentan con una herramienta que permite traducir cualquier texto en pantalla mediante un simple gesto. Se trata de Circle to Search, una función que aprovecha la inteligencia artificial de Google para realizar traducciones instantáneas y otras acciones sin abandonar la aplicación en uso.

Esta es una opción ideal para simplicar textos concretos sin tener que copiarlos y llevarlos a otra aplicación, sino poder leerlos en la misma pantalla y entender el contenido en segundos.

Qué es Circle to Search y cómo funciona en Android

Circle to Search es una función de inteligencia artificial desarrollada por Google que permite seleccionar cualquier texto, imagen o incluso video en la pantalla del móvil, y obtener información relacionada sin necesidad de abrir el navegador o copiar el contenido a una aplicación externa.

El usuario simplemente activa la función y utiliza un gesto —como rodear, destacar, garabatear o presionar sobre el elemento deseado— para que el sistema lo reconozca y ofrezca resultados inmediatos en la parte inferior de la pantalla.

El usuario puede activar Circle to Search en Android realizando un gesto, como rodear o resaltar el texto que desea traducir o buscar. (Google)

La función está diseñada para integrarse de forma invisible en la experiencia del usuario. No cuenta con un icono específico, lo que hace que muchos usuarios no la descubran por sí solos. Una vez activada y utilizada por primera vez, resulta intuitiva y cambia la rutina habitual de búsquedas y traducciones en el dispositivo.

Cómo utilizar Circle to Search para traducir texto

Para traducir texto en cualquier parte de la pantalla, el proceso es directo. El usuario debe iniciar Circle to Search manteniendo pulsado el botón de inicio (en el modo de navegación con botones) o la barra inferior (en la navegación por gestos). Al hacerlo, la pantalla emite un destello azulado y aparece la barra de Google en la parte inferior.

En ese momento, basta con rodear, resaltar o presionar el texto que se desea traducir. Si el sistema no selecciona automáticamente el fragmento, existe la opción de ajustar la selección de forma manual. Una vez elegido el texto, se debe pulsar la opción “Traducir”, visible junto a la barra de búsqueda. El resultado de la traducción aparece de inmediato en la parte inferior, sin interrumpir la actividad o cerrar la aplicación donde se detecta el texto.

Circle to Search integra la función de traducción directamente en la pantalla, posibilitando leer textos en varios idiomas sin salir de la app activa.

Esta herramienta es especialmente útil para quienes interactúan frecuentemente con contenido en diferentes idiomas, ya que permite traducir fragmentos aislados o incluso páginas completas con solo un gesto. Además, el sistema ofrece la posibilidad de definir los idiomas de origen y destino directamente desde la cápsula del selector de idiomas, ubicada en la parte inferior de la pantalla.

En caso de necesitar traducir una pantalla completa, el usuario puede presionar la barra de búsqueda y seleccionar la opción de traducción total. Existe también una función llamada “Desplazarse y traducir”, que traduce automáticamente el texto nuevo a medida que el usuario se desplaza por documentos largos o páginas web.

Otras opciones y utilidades de Circle to Search

La función no se limita solo a la traducción. Circle to Search permite realizar búsquedas visuales de cualquier objeto, palabra o imagen que aparezca en la pantalla del móvil. Por ejemplo, al ver unas zapatillas en un video de TikTok o una palabra desconocida en una red social, el usuario puede rodear el elemento y obtener información sobre el producto, su marca, su significado o su localización, según el caso.

Para seleccionar lo que se desea buscar o traducir, se pueden emplear diferentes gestos: rodear con el dedo, resaltar, garabatear o presionar. El sistema es flexible y permite ajustar los márgenes de la selección, mover la ventana de búsqueda o incluso interactuar con contenido bloqueado por la barra de resultados.

Circle to Search también identifica objetos, marcas, palabras e imágenes, e incluso reconoce canciones con solo presionar el ícono de nota musical. (Imagen ilustrativa)

Además de búsquedas y traducción, existe una opción para identificar música que se reproduce alrededor del usuario o a través de las bocinas del dispositivo. Basta con presionar el ícono de la nota musical para activar la identificación automática y recibir información sobre la canción.

Si en algún momento el usuario prefiere desactivar Circle to Search, puede hacerlo desde el menú de configuración del teléfono, accediendo a la sección correspondiente y desactivando la función según el modo de navegación utilizado (tres botones o gestos).