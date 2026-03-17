Mantener el Bluetooth encendido puede poner en riesgo tu celular, cómo evitar ataques y robos de datos

Por qué debes desactivar el Bluetooth y el WiFi cuando no los usas para proteger tu privacidad digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el presente digital muchas funciones de los teléfonos móviles ofrecen comodidad, pero también pueden convertirse en una puerta de entrada para ciberataques. Una de las tecnologías más vulnerables es el Bluetooth, ampliamente utilizado para conectar dispositivos y transferir archivos.

Sin embargo, especialistas en del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), han advertido que dejar el Bluetooth encendido y visible de manera indefinida puede exponer tu información personal a riesgos innecesarios.

El avance de los ataques digitales ha convertido al Bluetooth en un objetivo para hackers que buscan acceder a fotos, documentos, mensajes y otros datos almacenados en el celular. El uso irresponsable de esta tecnología puede tener consecuencias que van desde el espionaje de conversaciones hasta el robo de credenciales bancarias y contraseñas.

Los ciberdelincuentes aprovechan conexiones abiertas para interceptar comunicaciones, instalar malware y extraer información sensible - (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué el Bluetooth es un punto débil para la seguridad

El Bluetooth, por su naturaleza de comunicación inalámbrica de corto alcance, está diseñado para facilitar la conexión entre teléfonos, auriculares, bocinas, relojes inteligentes y otros dispositivos. No obstante, cuando permanece activo y visible, puede ser detectado por terceros en el entorno, lo que abre la puerta a una serie de ciberataques especializados.

Los expertos en ciberseguridad de Incibe, advirtieron sobre prácticas como el Bluesnarfing, un método mediante el cual los atacantes detectan dispositivos con Bluetooth encendido para intentar extraer archivos, contactos o mensajes sin consentimiento.

Otros riesgos incluyen el Bluejacking (envío de mensajes no solicitados) y el Bluebugging (acceso remoto a funciones del teléfono o instalación de malware).

Si bien la mayoría de estos ataques requieren proximidad física (unos 10 o 15 metros), pueden ser especialmente peligrosos en lugares públicos, eventos concurridos o transportes masivos, donde los delincuentes pueden operar sin levantar sospechas.

Seguridad móvil: cómo el uso irresponsable de Bluetooth y WiFi puede poner en jaque tu privacidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buenas prácticas para proteger tu celular del Bluetooth

Desactiva el Bluetooth cuando no lo utilices y evita mantenerlo visible para otros dispositivos.

No aceptes conexiones de desconocidos y elimina regularmente los dispositivos previamente emparejados que ya no uses.

Evita transferir información sensible (fotos privadas, documentos importantes) a través de Bluetooth en espacios públicos.

Revisa periódicamente los dispositivos enlazados en la configuración de tu celular y elimina cualquier conexión sospechosa.

Si notas un consumo inusual de batería, la instalación de aplicaciones desconocidas o actividad extraña en tus cuentas, revisa la configuración y cambia tus credenciales.

El WiFi: otra función que puede poner en jaque tu privacidad

Al igual que el Bluetooth, dejar el WiFi activado fuera de casa puede facilitar el trabajo de ciberdelincuentes. Muchos smartphones se conectan automáticamente a redes abiertas o conocidas, sin que el usuario lo advierta.

Si una red pública es fraudulenta, los atacantes pueden interceptar tus comunicaciones, captar contraseñas, números de tarjetas y datos bancarios.

Las redes sin protección también pueden ser una vía para instalar malware en el dispositivo, permitiendo a los hackers espiar tus actividades, robar información personal o incluso inutilizar el sistema operativo.

Cómo protegerse de los riesgos del WiFi público

Los especialistas recomiendan desactivar ambas funciones cuando no se necesitan, evitar redes públicas y usar VPN para reducir el riesgo de espionaje y robo de información en la era de la hiperconectividad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desactiva el WiFi fuera de casa y conéctate únicamente a redes de confianza.

Evita realizar operaciones sensibles (compras, transferencias bancarias) en redes abiertas.

Siempre que sea posible, utiliza una VPN para cifrar tu tráfico y dificultar la labor de los ciberdelincuentes.

No compartas información personal ni descargues archivos desde redes desconocidas.

Mantén actualizado el sistema operativo y las aplicaciones de tu teléfono para protegerte de las últimas vulnerabilidades.

Uno de los riesgos menos visibles de las conexiones Bluetooth y WiFi abiertas es el espionaje en tiempo real. Otros usuarios conectados a la misma red pueden monitorear tu tráfico, interceptar mensajes y capturar credenciales. Incluso con el cifrado en aplicaciones y sitios web, las redes inseguras y el Bluetooth activo sin supervisión siguen siendo blancos fáciles.

La seguridad digital depende en gran medida de los hábitos de los usuarios. Mantener el Bluetooth y el WiFi desactivados cuando no se usan, revisar las conexiones periódicamente y evitar el intercambio de información sensible en entornos inseguros son prácticas fundamentales para reducir el riesgo de ataques y robos de datos. En un mundo donde la conectividad es indispensable, la protección de tu privacidad debe ser una prioridad diaria.