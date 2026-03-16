Desactiva ya mismo esta función en WhatsApp para evitar que hackers espíen tus chats

Los atacantes buscan tomar el control de las cuentas de WhatsApp para suplantar su identidad y extraer información privada. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

La descarga automática de archivos en WhatsApp representa una vulnerabilidad crítica que facilita que hackers accedan a chats privados y datos personales, porque la función está activada por defecto y permite a ciberdelincuentes infiltrar archivos maliciosos sin que el usuario intervenga.

Por esta razón, modificar este ajuste es fundamental para la protección de la información personal y corporativa, sobre todo en un contexto donde la aplicación concentra datos sensibles, como contactos, fotos y videos de millones de usuarios.

Cómo opera la función de descarga automática habilitada en WhatsApp

La opción de descarga automática, pensada originalmente para la comodidad, permite que cualquier imagen, video, audio o documento recibido en un chat se almacene directamente en el teléfono sin que el usuario deba autorizar la acción.

Al tener esta opción activa se descargan fotos, videos y archivos de forma automática en el teléfono. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

El riesgo asociado a esta función supera el umbral de la comodidad, porque expone a los dispositivos a posibles robos de contraseñas, instalación de malware y hasta la pérdida del control total de la cuenta. Tal facilidad ha sido identificada como el blanco preferido de ataques en la plataforma.

La naturaleza masiva de los fraudes digitales en WhatsApp convierte a la descarga automática en un vector de ataque prioritario. Un atacante puede enviar archivos infectados que el sistema procesa automáticamente, dejando a los usuarios desprotegidos ante la sustracción de información o la manipulación remota del dispositivo.

Cómo desactivar la descarga automática en WhatsApp para mejorar la seguridad

Modificar la configuración en la aplicación de Meta es un procedimiento sencillo pero decisivo para disminuir los riesgos de espionaje y ataques informáticos.

El proceso de desactivación se hace desde la aplicación y reduce los riesgos de ciberataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En iPhone, el usuario debe abrir WhatsApp, acceder a “Ajustes”, seleccionar “Datos y almacenamiento” y configurar las opciones de descarga automática en “Nunca” o, si se prefiere un control parcial, habilitarlas solo bajo conexión WiFi.

En Android, el cambio se realiza accediendo al menú mediante los tres puntos verticales, seleccionando “Ajustes”, “Chats”, y desactivando la opción “Visibilidad de archivos multimedia”. Este ajuste impide que los archivos recibidos se almacenen automáticamente en la galería.

La eliminación de la descarga automática contribuye directamente a la seguridad y privacidad de los usuarios. Este cambio reduce de forma significativa la posibilidad de que archivos maliciosos entren y se activen en el sistema, fortaleciendo así el resguardo de la información sensible.

Qué pautas adicionales evitan fraudes y protegen la información en WhatsApp

Hay varias pautas que evitan que extraños accedan a información sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descarga automática de archivos no es el único punto de vulnerabilidad en la aplicación. Mensajes con enlaces maliciosos o phishing o la suplantación de identidad son otras formas de fraude presentes en esta plataforma. Ante esto, para una protección integral es clave aplicar pautas adicionales como:

Desconfiar de mensajes provenientes de números desconocidos.

Evitar responder o pulsar enlaces sospechosos.

No compartir códigos de verificación llegados por SMS, porque estos permiten a los atacantes apropiarse de la cuenta.

Actualizar la aplicación con regularidad y habilitar la verificación en dos pasos desde los ajustes de cuenta.

Restringir la información compartida, sobre todo en grupos o al interactuar con nuevos contactos.

En este sentido, a medida que aumentan los delitos informáticos y los métodos de fraude ganan sofisticación, la corresponsabilidad de los usuarios en la defensa de sus datos se vuelve decisiva.

Es responsabilidad de los usuarios verificar que la cuenta tenga activas todas las medidas de ciberseguridad. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Adoptar buenas prácticas, como modificar la configuración predeterminada y abstenerse de actuar ante situaciones sospechosas, resulta central para evitar ser víctima de ciberataques.

Por qué no se debe compartir el código de verificación de WhatsApp

Compartir el código de verificación de la aplicación es equivalente a entregar las llaves de la casa a un desconocido. Este número de varios dígitos es la última barrera de seguridad que protege toda la información sensible guardada.

Los ciberdelincuentes suelen utilizar técnicas de ingeniería social para presionar a las víctimas, fingiendo ser soporte técnico o entidades oficiales, con el único fin de secuestrar su identidad digital y cometer varios fraudes.