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¿Tu disco está bloqueado? El fallo de Windows 11 que te impide entrar a la Unidad C y cómo arreglarlo 

Este problema ha afectado principalmente a computadores de Samsung

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Una actualización de seguridad de
Una actualización de seguridad de Windows 11 genera bloqueo total en la unidad C, impidiendo el acceso a archivos y aplicaciones esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una reciente actualización de seguridad ha provocado que usuarios de Windows 11 enfrenten una situación preocupante: el bloqueo total del acceso a la unidad C:, componente esencial del sistema. Empresas y particulares que dependen cotidianamente de sus equipos han experimentado una drástica interrupción de sus actividades, a raíz de este fallo reconocido por Microsoft.

El incidente ha dejado a muchos con la imposibilidad de utilizar aplicaciones, acceder a archivos o realizar tareas básicas. La situación afecta sobre todo a portátiles de una marca en particular y se vincula a una actualización concreta del sistema operativo.

Cuál es el origen del error de la unidad C en Windows 11

El problema se detectó tras la instalación de la actualización de seguridad de febrero de 2026, identificada como KB5077181. Usuarios comenzaron a reportar un mensaje recurrente: “C:\ no es accesible – Acceso denegado”. Según la información oficial de Microsoft, la falla no se limita a impedir la apertura de la unidad desde el Explorador de archivos, sino que compromete el funcionamiento de múltiples herramientas y programas clave del sistema.

Esta restricción deja los equipos prácticamente inutilizables, ya que ni siquiera se pueden ejecutar aplicaciones comunes, acceder a documentos o llevar a cabo tareas administrativas. Microsoft ha confirmado que el error se presenta principalmente en portátiles Samsung, con una mención específica a la serie Galaxy Book 4.

Usuarios de Brasil, Portugal, Corea
Usuarios de Brasil, Portugal, Corea del Sur e India reportan el fallo global de la unidad C en equipos con Windows 11 actualizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto no se limita a un solo país. Usuarios de Brasil, Portugal, Corea del Sur e India han sido los primeros en notificar la incidencia, lo que demuestra que el fallo afecta a varias regiones del mundo. Solo se han visto comprometidas las versiones más recientes del sistema operativo: Windows 11 24H2 y 25H2. Los equipos con Windows 10 o ediciones anteriores de Windows 11, por ahora, permanecen fuera de peligro.

La causa concreta del error sigue bajo investigación. Microsoft ha indicado que podría estar relacionada con la aplicación Samsung Share, aunque hasta el momento no existe una confirmación definitiva al respecto. La compañía trabaja en conjunto con Samsung para esclarecer el origen del fallo y proporcionar una solución efectiva en el menor tiempo posible.

Qué problemas ha tenido la restricción de acceso a la unidad C

Este bug genera una situación en la que “acceder a archivos, lanzar aplicaciones o realizar tareas administrativas” dispara el mensaje de acceso denegado. Para quienes dependen del equipo para trabajar, estudiar o gestionar información personal, la gravedad resulta evidente: el dispositivo se vuelve casi inservible.

El fallo afecta directamente a aplicaciones como Microsoft Outlook, navegadores web, utilidades del sistema y otros programas que suelen formar parte del entorno laboral y personal de muchos usuarios. En algunos casos, la restricción es tan severa que ni siquiera es posible elevar privilegios para intentar solucionar el problema, desinstalar la actualización conflictiva o recopilar registros de errores.

Microsoft indica que la falla
Microsoft indica que la falla podría estar relacionada con la aplicación Samsung Share, aunque la causa definitiva sigue bajo investigación. (Microsoft/dpa)

Si un usuario de Windows 11 observa el mensaje “C:\ no es accesible – Acceso denegado” tras la actualización KB5077181, probablemente esté afectado por este bug, principalmente si utiliza un portátil Samsung con versión 24H2 o 25H2. El error impide acceder a archivos, ejecutar aplicaciones y realizar tareas administrativas, dejando el sistema prácticamente inutilizable.

Cómo solucionar el problema con la unidad C en Windows 11

Ante el alcance del problema, Microsoft ha emitido recomendaciones para quienes se han visto afectados. La vía principal consiste en revertir la actualización de seguridad de febrero. Para ello, se debe acceder al menú de Configuración, luego a Windows Update, y seguir las instrucciones para desinstalar el parche KB5077181.

Otra alternativa para quienes todavía no han instalado la actualización es pausar temporalmente las actualizaciones automáticas. Esto puede evitar la aparición del error hasta que Microsoft publique una solución definitiva.

Las soluciones avanzadas para restaurar
Las soluciones avanzadas para restaurar la unidad C en Windows 11 no están exentas de riesgos y pueden complicar aún más la situación del usuario. (Microsoft)

La comunidad de usuarios, especialmente a través de foros como Reddit, ha propuesto métodos avanzados para intentar restaurar el acceso a la unidad C:. Uno de los más citados consiste en cambiar manualmente la propiedad de la unidad y de sus archivos. Sin embargo, se advierte que este procedimiento no está exento de riesgos y puede provocar problemas adicionales para usuarios sin experiencia en la gestión avanzada de permisos del sistema.

Para quienes ya sufren el bloqueo y no pueden revertir la actualización de manera convencional, la recomendación principal es esperar una actualización correctiva por parte de Microsoft. La compañía asegura que está trabajando activamente junto con Samsung para identificar la causa raíz y lanzar un parche que restaure la funcionalidad de los equipos afectados.

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