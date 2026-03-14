Windows 11 no convence a usuarios de Windows 10: se niegan a migrar pese a insistencia de Microsoft

Usuarios de Windows 10 se niegan a migrar a Windows pese a recomendaciones de Microsoft.

Aunque Windows 10 dejó de recibir soporte oficial por parte de Microsoft en octubre de 2025, millones de usuarios continúan utilizándolo en sus computadoras en lugar de migrar a Windows 11.

Datos recientes de participación de mercado muestran que el sistema operativo anterior mantiene una presencia significativa y, en algunos periodos, incluso ha recuperado usuarios, lo que evidencia la resistencia de parte de la comunidad a adoptar la versión más reciente.

El fenómeno resulta llamativo porque el fin del soporte implica que el sistema ya no recibe actualizaciones de seguridad ni correcciones de errores, lo que puede dejar a los equipos expuestos a vulnerabilidades informáticas.

Pese a que ya no cuenta con soporte oficial de Microsoft, Windows 10 sigue ganando usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de ese riesgo, muchos usuarios continúan utilizando esta versión por motivos que van desde la compatibilidad con hardware antiguo hasta la preferencia por una interfaz conocida.

Según cifras publicadas por StatCounter en un informe difundido a finales de 2025, la cuota de mercado de Windows 11 experimentó una ligera caída en los últimos meses de ese año. En octubre alcanzaba el 55,18% de participación global, pero en noviembre descendió a 53,7% y en diciembre cayó a 50,73%.

Durante ese mismo periodo, Windows 10 mostró un comportamiento inverso. Su participación pasó de 41,71% en octubre a 44,68% en diciembre, lo que sugiere que una parte de los usuarios continúa optando por mantener esta versión a pesar de su estatus de sistema sin soporte oficial.

Microsoft sugiere constantemente a sus usuarios de Windows 10 que emigren a Windows 11.

Incluso versiones mucho más antiguas del sistema operativo siguen presentes en algunos equipos. El histórico Windows 7, que dejó de recibir soporte años atrás, también registró un pequeño crecimiento en su cuota de uso, pasando de 2,52% a 3,83% en el mismo periodo.

Uno de los factores que explican esta resistencia está relacionado con la percepción de los usuarios sobre la experiencia de uso de la versión más reciente. Desde su lanzamiento, Windows 11 introdujo cambios importantes en el diseño de la interfaz, incluyendo un menú Inicio rediseñado y modificaciones en la barra de tareas.

Para algunos usuarios, estos cambios implican una curva de adaptación o una pérdida de funciones que consideraban prácticas en la versión anterior. También se ha señalado que la integración de servicios en la nube y herramientas impulsadas por inteligencia artificial ha generado opiniones divididas entre quienes prefieren una experiencia más tradicional del sistema operativo.

Windows 10 sigue siendo usado por millones de usuarios debido a que son computadoras antiguas. (Microsoft)

Otro elemento clave es el requisito técnico que exige la nueva versión del sistema. Para instalar Windows 11, los equipos deben cumplir condiciones específicas como la presencia de un módulo de seguridad TPM 2.0, la activación de Secure Boot y el uso de procesadores relativamente modernos.

Estos requisitos han dejado fuera a una parte importante de computadoras que todavía funcionan correctamente con Windows 10. En muchos casos, los usuarios tendrían que renovar completamente su hardware para poder instalar el nuevo sistema operativo, lo que representa un costo adicional que muchos prefieren evitar.

Además de las limitaciones técnicas, algunos usuarios también han señalado inconvenientes derivados de actualizaciones recientes del sistema. Un ejemplo es el parche de enero de 2026 identificado como KB5074109, que generó problemas de funcionamiento en ciertos equipos.

Windows 11 no puede ser ejecutado en cualquier computadora, por lo que muchos prefieren usar Windows 10. (Microsoft)

Entre los errores reportados se encuentran fallos en la conexión a redes, bloqueos al intentar apagar o hibernar el equipo y dificultades en aplicaciones relacionadas con servicios en la nube. Estos incidentes han contribuido a reforzar la percepción de que la transición hacia la nueva versión del sistema todavía presenta algunos desafíos.

A esto se suma la estrategia de actualización impulsada por Microsoft, que ha incluido notificaciones frecuentes dentro del sistema para incentivar el cambio hacia la versión más reciente. Algunos usuarios consideran que estos avisos resultan intrusivos y afectan la experiencia de uso cotidiana.

A pesar de estas resistencias, expertos en ciberseguridad recomiendan migrar a sistemas operativos que aún reciban soporte oficial, ya que las versiones sin actualizaciones se vuelven progresivamente más vulnerables a ataques informáticos y fallos de seguridad.