Tecno

Windows 11 no convence a usuarios de Windows 10: se niegan a migrar pese a insistencia de Microsoft

A pesar del fin del soporte oficial en 2025, Windows 10 continúa siendo utilizado por millones de personas

Guardar
Usuarios de Windows 10 se
Usuarios de Windows 10 se niegan a migrar a Windows pese a recomendaciones de Microsoft.

Aunque Windows 10 dejó de recibir soporte oficial por parte de Microsoft en octubre de 2025, millones de usuarios continúan utilizándolo en sus computadoras en lugar de migrar a Windows 11.

Datos recientes de participación de mercado muestran que el sistema operativo anterior mantiene una presencia significativa y, en algunos periodos, incluso ha recuperado usuarios, lo que evidencia la resistencia de parte de la comunidad a adoptar la versión más reciente.

El fenómeno resulta llamativo porque el fin del soporte implica que el sistema ya no recibe actualizaciones de seguridad ni correcciones de errores, lo que puede dejar a los equipos expuestos a vulnerabilidades informáticas.

Pese a que ya no
Pese a que ya no cuenta con soporte oficial de Microsoft, Windows 10 sigue ganando usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de ese riesgo, muchos usuarios continúan utilizando esta versión por motivos que van desde la compatibilidad con hardware antiguo hasta la preferencia por una interfaz conocida.

Según cifras publicadas por StatCounter en un informe difundido a finales de 2025, la cuota de mercado de Windows 11 experimentó una ligera caída en los últimos meses de ese año. En octubre alcanzaba el 55,18% de participación global, pero en noviembre descendió a 53,7% y en diciembre cayó a 50,73%.

Durante ese mismo periodo, Windows 10 mostró un comportamiento inverso. Su participación pasó de 41,71% en octubre a 44,68% en diciembre, lo que sugiere que una parte de los usuarios continúa optando por mantener esta versión a pesar de su estatus de sistema sin soporte oficial.

Microsoft sugiere constantemente a sus
Microsoft sugiere constantemente a sus usuarios de Windows 10 que emigren a Windows 11.

Incluso versiones mucho más antiguas del sistema operativo siguen presentes en algunos equipos. El histórico Windows 7, que dejó de recibir soporte años atrás, también registró un pequeño crecimiento en su cuota de uso, pasando de 2,52% a 3,83% en el mismo periodo.

Uno de los factores que explican esta resistencia está relacionado con la percepción de los usuarios sobre la experiencia de uso de la versión más reciente. Desde su lanzamiento, Windows 11 introdujo cambios importantes en el diseño de la interfaz, incluyendo un menú Inicio rediseñado y modificaciones en la barra de tareas.

Para algunos usuarios, estos cambios implican una curva de adaptación o una pérdida de funciones que consideraban prácticas en la versión anterior. También se ha señalado que la integración de servicios en la nube y herramientas impulsadas por inteligencia artificial ha generado opiniones divididas entre quienes prefieren una experiencia más tradicional del sistema operativo.

Windows 10 sigue siendo usado
Windows 10 sigue siendo usado por millones de usuarios debido a que son computadoras antiguas. (Microsoft)

Otro elemento clave es el requisito técnico que exige la nueva versión del sistema. Para instalar Windows 11, los equipos deben cumplir condiciones específicas como la presencia de un módulo de seguridad TPM 2.0, la activación de Secure Boot y el uso de procesadores relativamente modernos.

Estos requisitos han dejado fuera a una parte importante de computadoras que todavía funcionan correctamente con Windows 10. En muchos casos, los usuarios tendrían que renovar completamente su hardware para poder instalar el nuevo sistema operativo, lo que representa un costo adicional que muchos prefieren evitar.

Además de las limitaciones técnicas, algunos usuarios también han señalado inconvenientes derivados de actualizaciones recientes del sistema. Un ejemplo es el parche de enero de 2026 identificado como KB5074109, que generó problemas de funcionamiento en ciertos equipos.

Windows 11 no puede ser
Windows 11 no puede ser ejecutado en cualquier computadora, por lo que muchos prefieren usar Windows 10. (Microsoft)

Entre los errores reportados se encuentran fallos en la conexión a redes, bloqueos al intentar apagar o hibernar el equipo y dificultades en aplicaciones relacionadas con servicios en la nube. Estos incidentes han contribuido a reforzar la percepción de que la transición hacia la nueva versión del sistema todavía presenta algunos desafíos.

A esto se suma la estrategia de actualización impulsada por Microsoft, que ha incluido notificaciones frecuentes dentro del sistema para incentivar el cambio hacia la versión más reciente. Algunos usuarios consideran que estos avisos resultan intrusivos y afectan la experiencia de uso cotidiana.

A pesar de estas resistencias, expertos en ciberseguridad recomiendan migrar a sistemas operativos que aún reciban soporte oficial, ya que las versiones sin actualizaciones se vuelven progresivamente más vulnerables a ataques informáticos y fallos de seguridad.

Temas Relacionados

Windows 10Windows 11MicrosoftLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

El combo perfecto: todo lo que se sabe sobre instalar Windows en la nueva y barata MacBook Neo

El portátil de Apple admite virtualización por hardware y permite crear máquinas virtuales con sistemas operativos adicionales

El combo perfecto: todo lo

No fue el cajero automático el que eliminó empleos bancarios: fue el iPhone

Un ensayo del economista David Oks desmonta la parábola favorita de quienes minimizan el impacto laboral de la tecnología. La lección para la era de la inteligencia artificial es incómoda: lo que destruye empleos no es automatizar tareas, sino inventar un paradigma que las vuelve irrelevantes

No fue el cajero automático

El mercado de las criptomonedas: el abc de lo que necesitas saber

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, registra un precio de 70.711,02 dólares

El mercado de las criptomonedas:

Elon Musk pierde a otro cofundador de xAI y se compromete a reconstruir la startup de inteligencia artificial

Tras la salida de nueve altos directivos y un reconocido retraso frente a competidores como OpenAI, la empresa de Musk inicia una completa reestructuración

Elon Musk pierde a otro

Spotify lanza la función Perfil de Gustos: usa IA para ajustar tus recomendaciones

Por primera vez, los suscriptores pueden revisar y modificar directamente lo que el sistema prioriza en la app

Spotify lanza la función Perfil
DEPORTES
Pickle, la perra guía que

Pickle, la perra guía que acompaña a una deportista paralímpica: confianza y apoyo emocional

La importante revolución que piensa llevar adelante el Real Madrid y el técnico argentino que tiene en la mira

Lionel Messi buscará su gol 900 en la visita del Inter Miami al Charlotte FC por la MLS: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

La impactante cifra millonaria en deudas que tiene el Manchester United: los cinco futbolistas que buscará vender

TELESHOW
Quiénes son los invitados de

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Danny Ocean brilló en Lollapalooza Argentina: “Amo Buenos Aires con toda mi alma”

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este sábado en Lollapalooza: Chappell Roan, Lewis Capaldi y Addison Rae

Uriel Lozano: "Los amantes existen cuando no tenés complicidad con tu mujer"

Gustavo Garzón habla del estreno de la nueva obra que escribió: “Hay partes parecidas a cosas que viví, pero deformadas”

INFOBAE AMÉRICA

Denuncian irregularidades y alzas injustificadas

Denuncian irregularidades y alzas injustificadas de combustibles en Guatemala

Capturados en alta mar: condenan a 13 años a dos colombianos por tráfico de marihuana y cocaína

Donald Trump instó a otros países a enviar barcos para asegurar el estrecho de Ormuz

Google destinará mil millones de dólares a centros de datos en un estado de EEUU ante el aumento de la demanda de IA

Empresas endeudadas, familias al límite y tasas récord: la presión financiera que sacude la economía brasileña rumbo a las elecciones