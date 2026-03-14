El combo perfecto: todo lo que se sabe sobre instalar Windows en la nueva y barata MacBook Neo

La MacBook Neo es el portátil más barato de Apple, por lo que muchos se preguntan si se puede ejecutar Windows 11.

La nueva MacBook Neo ha generado interés desde su lanzamiento por su rendimiento y su precio dentro del ecosistema de Apple. Una de las principales dudas entre los usuarios era si el equipo sería capaz de ejecutar el sistema operativo de Microsoft mediante herramientas de virtualización.

Es así que la respuesta inicial ya llegó: sí es posible ejecutar Windows 11 en este portátil, aunque con varias limitaciones. La confirmación provino de Parallels Desktop, uno de los programas más utilizados para crear máquinas virtuales en computadoras Mac.

A través de su sitio web oficial, el equipo responsable del software explicó que el programa puede instalarse y funcionar en la MacBook Neo, permitiendo ejecutar sistemas operativos como Windows o Linux dentro de una máquina virtual.

La MacBook Neo es la laptop más barata que ha sacado Apple hasta el momento, con un chip A18 Pro. (Apple)

Sin embargo, los desarrolladores también aclararon que el proceso de validación todavía continúa y que podrían aparecer incompatibilidades o ajustes necesarios a medida que se realicen más pruebas. Las primeras evaluaciones muestran resultados prometedores, pero la experiencia no está exenta de restricciones técnicas.

El interés por esta compatibilidad surge principalmente porque la MacBook Neo utiliza el chip A18 Pro, el mismo procesador presente en el iPhone 16 Pro, en lugar de los chips de la serie M que Apple utiliza en la mayoría de sus computadoras recientes. Este cambio generó dudas sobre si el portátil sería capaz de ejecutar sistemas virtualizados con la misma eficiencia que otros modelos.

Según explicó el equipo de Parallels Desktop, el procesador A18 Pro sí admite virtualización mediante hardware, lo que permite crear máquinas virtuales y ejecutar sistemas operativos adicionales dentro del equipo.

La MacBook Neo sí puede ejecutar Windows 11, pero a través de un escritorio virtual. (Microsoft)

Esta característica hace posible instalar Windows y utilizar aplicaciones diseñadas específicamente para ese entorno sin abandonar el sistema principal, que en este caso es macOS.

No obstante, el rendimiento dependerá en gran medida del tipo de tareas que el usuario quiera realizar dentro de la máquina virtual. En aplicaciones ligeras, como programas de oficina, navegación web o herramientas básicas de productividad, el funcionamiento debería ser relativamente fluido.

El panorama cambia cuando se trata de aplicaciones más exigentes. Programas que demandan un uso intensivo del procesador o de la tarjeta gráfica pueden experimentar caídas de rendimiento o funcionamiento irregular dentro de la máquina virtual. En esos casos, el equipo no ofrecería la misma experiencia que un ordenador diseñado específicamente para ejecutar Windows de forma nativa.

La ejecución de Windows 11 en una MacBook depende únicamente de las funciones que se realicen. (Reuters)

Uno de los factores que más influye en estas limitaciones es la memoria disponible. La MacBook Neo cuenta con 8 GB de memoria unificada, que deben compartirse entre el sistema operativo principal y la máquina virtual. Como Windows 11 requiere al menos 4 GB de RAM para funcionar, el margen disponible para el resto de las tareas se vuelve bastante reducido.

Esto significa que ejecutar varias aplicaciones simultáneamente, o combinar el uso intensivo de macOS con una máquina virtual activa, podría afectar el rendimiento general del sistema.

Otro aspecto relevante está relacionado con el sistema de refrigeración del equipo. A diferencia de otros portátiles más potentes, la MacBook Neo no cuenta con ventiladores para disipar el calor generado por el procesador. En su lugar, utiliza un sistema de enfriamiento pasivo que depende del chasis de aluminio para distribuir la temperatura.

La MacBook Neo es la reciente apuesta de Apple. REUTERS/Shannon Stapleton

Cuando el procesador alcanza niveles elevados de calor, entra en funcionamiento un mecanismo conocido como thermal throttling. Este sistema reduce automáticamente la velocidad de la CPU y la GPU para evitar sobrecalentamientos, lo que también impacta en el rendimiento de cualquier máquina virtual que esté ejecutándose.

En la práctica, esto significa que el equipo puede ejecutar Windows dentro de un entorno virtual, pero no está diseñado para cargas de trabajo intensivas durante largos periodos.

A pesar de estas limitaciones, la compatibilidad con herramientas de virtualización representa una ventaja para muchos usuarios. Profesionales que necesitan utilizar aplicaciones exclusivas de Windows, desarrolladores que prueban software en diferentes entornos o estudiantes que requieren programas específicos pueden beneficiarse de esta posibilidad sin tener que cambiar de dispositivo.