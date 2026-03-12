Tecno

Llamadas de números desconocidos: así puedes evitar estafas y robos de datos

Responder con un sí o dar información confidencial como códigos de verificación puede comprometer la seguridad de cuentas personales y bancarias

Es necesario considerar varios aspectos como la prevención de ciertas palabras antes de contestar una comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prácticas aparentemente inofensivas como decir “sí” al atender una llamada de números desconocidos puede facilitar que ciberdelincuentes accedan a datos personales y autoricen operaciones sin consentimiento del usuario, lo que incrementa el riesgo de robo de identidad y otros fraudes.

Por esta razón, es importante saber reconocer cuando una llamada es fraudulenta y evitar respuestas que comprometan la seguridad al recibir estos contactos inesperados. Conocer los procedimientos y actuar con cautela puede ser decisivo para proteger la información sensible.

Qué evitar al contestar cuando llama un número desconocido

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) resalta que muchos estafadores solicitan respuestas afirmativas de parte de sus interlocutores para grabar la voz y reutilizarla como supuesta autorización en contratos, trámites bancarios o la fabricación de identidades falsas.

Los ciberdelincuentes utilizan respuestas afirmativas grabadas para autorizar operaciones bancarias no consentidas y fraudes digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta razón, la Comision Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) sugiere optar por alternativas como pedir datos adicionales, solicitar que el interlocutor se identifique claramente o, ante cualquier insistencia sospechosa, colgar la llamada.

La FTC indica que los ciberdelincuentes suelen simular ser representantes de bancos, empresas de servicios o instituciones oficiales para solicitar datos personales bajo algún pretexto urgente.

En esas circunstancias, el organismo sugiere solicitar siempre el motivo del contacto, el nombre de la compañía y un número oficial de referencia, evitando continuar la conversación hasta haber verificado la autenticidad de la llamada.

Este procedimiento otorga tiempo para analizar de manera independiente si la comunicación corresponde realmente a una entidad legítima o si se trata de un fraude.

Cómo actuar si en una llamada dan mis datos personales

La FTC alerta que los estafadores pueden conocer datos personales, pero esto no valida la legitimidad de la llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas entidades advierten que poseer datos como nombre completo, domicilio o números de cuenta no implica que la llamada sea legítima. Según la FTC, los estafadores suelen acceder a bases de datos robadas para construir relatos verosímiles que generan una falsa confianza en la víctima.

La pauta a seguir es no compartir información adicional ante ninguna mención de datos privados y mantener la cautela hasta certificar la fuente.

Además, si el tono de la llamada resulta alarmista o apremiante, es probable que el objetivo sea extraer respuestas inmediatas mediante presión emocional. Este tipo de tácticas incrementa el peligro de que el usuario acceda a solicitudes fraudulentas sin un análisis crítico de la situación.

De qué forma verificar que la información durante una llamada es verídica

La verificación de contactos debe hacerse exclusivamente por medios oficiales y nunca usando números proporcionados en la llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FTC aconseja que la validación de cualquier contacto dudoso se produzca siempre a través de medios oficiales, como la app o el sitio web de la empresa, o los números de teléfono emitidos en documentos legítimos.

Utilizar números proporcionados por el propio interlocutor o realizar búsquedas rápidas en internet puede no ser suficiente, porque existen campañas publicitarias pagadas que posicionan teléfonos falsos en los primeros resultados de los buscadores.

El contacto directo con la entidad que presuntamente realiza el llamado permite comprobar la veracidad del requerimiento y descartar cualquier intento de fraude.

Se debe comprobar toda la información desde fuentes oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la FTC sugiere comunicar siempre cualquier duda acerca de estos contactos a amigos o familiares y evitar mantener la conversación en secreto, porque la transparencia y el intercambio de información contribuyen a identificar tácticas fraudulentas con mayor rapidez.

Cómo evitar fraudes y robos en otros canales digitales como WhatsApp

Nunca debe compartirse códigos de verificación de WhatsApp o de otras aplicaciones, porque hacerlo permitiría a extraños obtener el control de la cuenta y acceder a contenidos privados como fotografías, videos, archivos o la agenda completa de contactos.

Esta precaución resulta vital para evitar vulneraciones en la privacidad y la seguridad de los datos privados. Entre otras prácticas sugeridas por el soporte de WhatsApp, se debe revisar los dispositivos vinculados a la cuenta de WhatsApp para detectar rápidamente intrusiones.

