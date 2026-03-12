ChatGPT podría crear videos: OpenAI estudia sumar Sora para ampliar las funciones del chatbot

ChatGPT dará el salto al video: OpenAI integrará Sora para crear clips desde el chat - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La inteligencia artificial avanza hacia la convergencia de lenguajes y formatos. OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, se prepara para integrar Sora, su generador de video por IA, directamente en la interfaz de su popular chatbot.

De confirmarse, esta adición permitiría a millones de usuarios crear clips cortos y escenas realistas a partir de simples indicaciones de texto, sin necesidad de cambiar de aplicación ni conocimientos técnicos avanzados.

La noticia, revelada por fuentes cercanas a la empresa y recogida por medios norteamericanos, indican que OpenAI busca llevar a ChatGPT mucho más allá del texto y las imágenes, permitiendo la generación de video directamente en la conversación. Esta integración podría redefinir la forma en que los usuarios interactúan con la IA, abriendo la puerta a nuevos usos en educación, marketing, entretenimiento y comunicación visual.

Con la llegada de Sora y la alianza con Shazam, la plataforma consolida su posición como asistente digital centralizado para resolver tareas creativas y cotidianas en todos los formatos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿Qué es Sora y cómo cambiaría ChatGPT?

Sora es la herramienta de generación de video de OpenAI, lanzada inicialmente como aplicación independiente en septiembre del año pasado. Permite crear clips de video a partir de descripciones textuales, generando tanto escenas realistas como estilizadas.

Hasta ahora, los usuarios podían experimentar con Sora en un entorno parecido a un feed de red social, donde los videos producidos podían ser compartidos y explorados.

La integración de Sora en ChatGPT promete una experiencia unificada. Los usuarios podrán pedirle al chatbot que genere un video desde el mismo chat en el que ya solicitan textos, imágenes o respuestas a preguntas. Esto significa que la creación de contenido audiovisual podría estar al alcance de cualquier usuario, facilitando la edición, personalización y distribución de videos en tiempo real.

¿Por qué importa la integración de Sora en ChatGPT?

El mercado de IA generativa está en plena expansión, y la capacidad de pasar de texto a video en cuestión de segundos representa una ventaja competitiva clave. Empresas rivales ya han lanzado soluciones similares, pero la base de usuarios de ChatGPT y la potencia de los modelos de OpenAI podrían masificar la generación de video como nunca antes.

OpenAI avanza hacia la IA multimodal: ChatGPT integrará generación de video, música e imágenes - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para usuarios y creadores, esto implica nuevas oportunidades en la creación de contenidos educativos, publicitarios, presentaciones, historias visuales y más.

La posibilidad de generar videos a partir de ideas escritas, sin conocimientos de edición, democratiza el acceso a herramientas que antes estaban reservadas a profesionales o a quienes podían invertir en software especializado.

¿Qué otras funciones se están sumando a ChatGPT?

OpenAI ya ha comenzado a ampliar las capacidades de ChatGPT con integraciones útiles en el día a día digital. Un ejemplo reciente es la alianza con Shazam, que permite identificar canciones directamente en el chat. Ahora, el usuario puede preguntar por la música que suena en una serie, un bar o un video, y recibir información detallada, enlaces de escucha y hasta recomendaciones personalizadas, todo dentro de la misma conversación.

Estas integraciones refuerzan la visión de ChatGPT como un asistente digital centralizado, capaz de resolver desde dudas cotidianas hasta tareas creativas complejas, sin salir de la aplicación.

Shazam y ChatGPT se unen para facilitar la identificación de canciones en cualquier entorno - (OpenAI)

Si bien OpenAI no ha oficializado la fecha de integración de Sora, se espera que la compañía comparta detalles en los próximos meses. La intención es mantener la aplicación independiente de Sora activa, permitiendo que los usuarios elijan el canal que mejor se adapte a sus necesidades.

El avance de OpenAI hacia una IA multimodal, capaz de generar texto, imágenes, música y ahora video, anticipa una nueva era en la interacción digital. ChatGPT, con la posible integración de Sora, se perfila como una plataforma central donde los usuarios podrán crear, descubrir y compartir contenido en todos los formatos relevantes, todo en un solo lugar.

La IA no solo responde preguntas: ahora es capaz de materializar ideas en imágenes, sonidos y videos, transformando la creatividad y la productividad en experiencias cada vez más accesibles y personalizadas. La integración de Sora en ChatGPT podría ser el próximo gran salto en la democratización de la creación digital.