Steam lanza una actualización con una función que los jugadores llevaban años esperando

Steam ahora permite que usuarios que hacen reseña puedan también poner los componentes que tienen en su PC. (Valve)

La plataforma de videojuegos Steam incorporó una nueva actualización que introduce mejoras en su sistema de reseñas y en la recopilación de datos de rendimiento de los juegos.

Entre las novedades más destacadas se encuentra una función largamente solicitada por la comunidad: la posibilidad de mostrar las especificaciones del ordenador junto a las reseñas publicadas por los usuarios.

La actualización, desarrollada por Valve, busca ofrecer más contexto a quienes consultan opiniones antes de comprar un videojuego. A partir de ahora, cuando un jugador publique una reseña, podrá incluir información técnica sobre el equipo en el que ejecutó el título, como el procesador, la tarjeta gráfica o la memoria RAM.

Steam permite que usuarios puedan colocar información del hardware de su PC. (Europa Press)

Esta información puede resultar especialmente útil para quienes desean saber si un juego funcionará correctamente en su propio ordenador. En muchas ocasiones, los usuarios revisan las reseñas no solo para conocer la calidad del título, sino también para evaluar su rendimiento en distintas configuraciones de hardware.

Con la nueva función, las opiniones de la comunidad podrán incluir datos concretos que ayuden a entender mejor la experiencia de cada jugador. De esta forma, quienes estén considerando comprar un juego podrán comparar configuraciones similares a la suya y estimar con mayor precisión cómo podría funcionar el título en su equipo.

Aunque la característica acaba de llegar a la versión estable de la plataforma, en realidad ya había sido probada previamente. Valve comenzó a experimentar con esta herramienta en fase beta a principios de año, lo que permitió recoger comentarios de la comunidad antes de integrarla definitivamente en el sistema de reseñas.

La idea de Steam es que otros usuarios puedan ver si el título que quieren comprar funciona bien en su PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de esta mejora, la actualización también introduce una función orientada al análisis del rendimiento de los videojuegos. Steam ahora permite que los usuarios compartan datos anónimos sobre los fotogramas que alcanzan los títulos durante la partida.

En términos prácticos, esto significa que la plataforma puede recopilar información sobre la cantidad de fotogramas por segundo que registra un juego mientras se ejecuta en distintos equipos. Estos datos ayudarán a comprender mejor cómo se comportan los títulos en diversas configuraciones de hardware.

Según explicó Valve, el objetivo es utilizar esta información para detectar posibles problemas de rendimiento o compatibilidad en determinados juegos. De esta manera, los desarrolladores podrían identificar con mayor rapidez qué configuraciones presentan dificultades y optimizar sus títulos en consecuencia.

Al tener la información de otros usuarios que compraron el juego y su tipo de PC, los usuarios podrían tener una mejor elección. (Steam)

Por ahora, esta función se encuentra en fase beta y está dirigida especialmente a dispositivos que utilizan SteamOS, el sistema operativo desarrollado por la compañía para su ecosistema de hardware. Si los resultados son positivos, es probable que la recopilación de datos se amplíe progresivamente a más dispositivos y usuarios.

La actualización también incluye otros ajustes menores orientados a mejorar la experiencia dentro de la plataforma. Entre ellos se encuentran nuevas opciones de configuración para las notificaciones relacionadas con los logros obtenidos durante las partidas.

Gracias a estos cambios, los jugadores podrán personalizar con mayor precisión cómo y cuándo desean recibir este tipo de avisos mientras utilizan la plataforma.

Valve también implementó unas breves mejoras a su plataforma de Steam.

Otro ajuste práctico afecta a las demos de juegos. Cuando un usuario complete una demostración, esta dejará de aparecer en la biblioteca con el botón tradicional de “Jugar”. En su lugar, el sistema mostrará directamente la opción de desinstalar el contenido, facilitando así la gestión de la biblioteca.

Asimismo, Steam incorpora un mensaje informativo que aparece la primera vez que los usuarios utilizan el filtro “Herramientas” dentro de su biblioteca. Esta pequeña guía busca facilitar la navegación entre los distintos tipos de software disponibles en la plataforma.

Aunque muchas de estas mejoras pueden parecer menores, forman parte de un proceso constante de optimización del servicio. Steam continúa siendo una de las principales plataformas de distribución digital de videojuegos para PC, y Valve mantiene una estrategia de actualizaciones periódicas para mejorar la experiencia de su comunidad.

Logo de Steam. (Valve)

Estas novedades llegan en un momento en el que la compañía también trabaja en nuevos proyectos relacionados con el hardware para videojuegos. Durante la reciente Game Developers Conference 2026, Valve adelantó información sobre el desarrollo de nuevos dispositivos para su ecosistema, entre ellos una nueva generación de las llamadas Steam Machine.