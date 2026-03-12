Steam Machine tendrá requisitos técnicos: Valve define qué juegos podrán ejecutarse

Valve implementa nuevo programa de certificación para juegos que quieran funcionar en Steam Machine. (Valve)

Valve Corporation dio a conocer nuevos detalles sobre su próxima consola de sobremesa, la Steam Machine, incluyendo los requisitos técnicos que deberán cumplir los videojuegos para obtener el sello de compatibilidad oficial.

La compañía anunció un programa de certificación denominado “Steam Machine Verified”, que establecerá los estándares mínimos de rendimiento y calidad que deberán alcanzar los títulos disponibles en el dispositivo.

La información fue presentada durante la Game Developers Conference 2026, celebrada en San Francisco, donde la empresa explicó que este sistema busca garantizar una experiencia estable para los jugadores desde el lanzamiento de la consola.

Valve detalla los requisitos para los juegos verificados en la consola Steam Machine.

Entre las condiciones técnicas se encuentra la exigencia de que los juegos funcionen como mínimo a resolución de 1080p con una tasa de refresco estable de 30 fotogramas por segundo.

El anuncio forma parte de los preparativos para el lanzamiento de la consola previsto para 2026, un proyecto con el que la compañía pretende ampliar su ecosistema de hardware y reforzar su presencia en el mercado de videojuegos.

Un sistema de verificación para garantizar el rendimiento

El programa “Steam Machine Verified” funcionará como un sistema de certificación similar al que ya existe para otros dispositivos de la compañía. Su objetivo es asegurar que los títulos incluidos en el catálogo se ejecuten correctamente en la consola y ofrezcan una experiencia consistente para los usuarios.

Según explicó la empresa, los desarrolladores deberán comprobar que sus juegos cumplen con los estándares establecidos antes de recibir el sello de verificación. Este proceso permitirá a los jugadores identificar con facilidad qué títulos están optimizados para el nuevo hardware.

Para que un juego funcione en la Steam Machine, primero deben pasar por un sistema de verificación.

Uno de los puntos que más llamó la atención del anuncio es la resolución mínima establecida. Valve indicó que, para obtener la certificación, los juegos deberán ejecutarse a 1080p con una tasa de 30 FPS como base de rendimiento.

Aunque estas especificaciones garantizan estabilidad, algunos analistas consideran que representan un objetivo más conservador que las expectativas iniciales sobre el rendimiento del dispositivo.

Debate sobre las especificaciones técnicas

El anuncio generó debate dentro de la comunidad de desarrolladores y jugadores, ya que en meses anteriores se había mencionado que la consola podría ejecutar una gran parte del catálogo de Steam en resolución 4K con 60 FPS gracias al uso de tecnologías de escalado.

Entre esas tecnologías se encuentra AMD FidelityFX Super Resolution, conocida como FSR, que permite mejorar la calidad visual de los videojuegos utilizando técnicas de reconstrucción de imagen.

El anuncio de Valve causó revuelo entre los desarrolladores, pues aseguró que la Steam Machine iba a poder reproducir el catálogo de Steam.

Sin embargo, Valve aclaró que el estándar de 1080p y 30 FPS corresponde al requisito mínimo para obtener la certificación, lo que no impide que muchos juegos puedan ejecutarse con mayor calidad gráfica dependiendo de su optimización.

Una potencia mayor que la Steam Deck

Durante la presentación también se compartieron estimaciones sobre el rendimiento del hardware. Según la compañía, la potencia de procesamiento de la Steam Machine será aproximadamente seis veces superior a la de la Steam Deck, el dispositivo portátil que la empresa lanzó anteriormente.

Este incremento de potencia permitiría ejecutar juegos más exigentes y ofrecer una experiencia cercana a la de una computadora de alto rendimiento, pero en formato de consola doméstica.

La Steam Machine será seis veces superior a la de la Steam Deck. (Valve)

Aun así, la industria tecnológica atraviesa actualmente un contexto complicado debido a la escasez global de componentes clave como memoria RAM y unidades de almacenamiento. Pese a ello, la empresa aseguró que su calendario de lanzamiento para 2026 continúa sin cambios.

Compatibilidad automática con Steam Deck

Uno de los anuncios que busca facilitar la transición para los desarrolladores es la compatibilidad directa entre dispositivos del ecosistema de la empresa.

Valve confirmó que todos los videojuegos que ya cuentan con la etiqueta de verificación para Steam Deck recibirán automáticamente el sello de “Steam Machine Verified”. Esta decisión reducirá el trabajo adicional para los estudios de desarrollo y permitirá que un gran número de títulos esté disponible desde el primer momento.

El objetivo es mantener una integración estrecha entre el hardware de la compañía y su plataforma digital Steam, que actualmente alberga miles de videojuegos.