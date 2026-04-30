Dentro de la campaña de Ucrania para derrotar al temido dron Shahed

Un residente toca un dron kamikaze ruso-iraní Shahed-136 (Geran-2) instalado frente a la Catedral de San Miguel como parte de una exposición que muestra vehículos y armas militares rusos destruidos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 26 de noviembre de 2025. (REUTERS)

En un campo neblinoso en el noreste de Ucrania, cuatro soldados miran fijamente puntos rojos y amarillos en una pantalla en la parte trasera de una camioneta, armados con drones interceptores y bebidas energéticas para pasar la noche.

Estos pilotos, y alrededor de mil tripulaciones más como ellos, están en la primera línea de la ofensiva de Ucrania para eliminar una de las armas más potentes de Rusia en la guerra: el dron Shahed.

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“Aunque uses 50 drones para derribar un solo Shahed, merece la pena”, dijo Borys, el comandante de la tripulación, que era productor de noticias de televisión antes de que la guerra trastornara su vida. “Un solo Shahed puede llegar volando y destruir algo mucho más valioso”.

Los innovadores drones de ataque de largo alcance y bajo costo diseñados por Irán se han convertido en un verdadero azote para Ucrania, y Rusia lanza miles de ellos contra su enemigo cada mes. Moscú ha adaptado el diseño del Shahed, al que denomina Geran, incorporando sistemas de navegación y motores mejorados, así como ojivas de mayor tamaño.

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Si bien Ucrania derriba la mayoría de los drones Shahed y otros drones de largo alcance, los que logran llegar a su destino (más de 1.000 de los aproximadamente 6.500 lanzados el mes pasado, según datos de la fuerza aérea ucraniana) han causado estragos en la infraestructura militar, las ciudades y las instalaciones energéticas, privando a millones de personas de calefacción e iluminación.

En febrero, el nuevo ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, anunció una iniciativa para alcanzar el objetivo de neutralizar el 95% de todos los drones Shahed y otros drones de ataque de largo alcance lanzados por Rusia.

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Los innovadores drones de ataque de largo alcance y bajo costo diseñados por Irán se han convertido en un verdadero azote para Ucrania (REUTERS)

Los datos de la fuerza aérea, recopilados por Come Back Alive, una organización benéfica militar ucraniana, muestran que la tasa de interceptación ese mes fue de poco más del 85%. Dado que la campaña terrestre rusa se ha ralentizado considerablemente, Fedorov afirmó que reforzar las defensas aéreas podría ser vital para la capacidad de Ucrania de sobrevivir otro año de guerra.

Según entrevistas realizadas por Reuters a una docena de funcionarios, fabricantes y soldados ucranianos involucrados en la campaña, esta está dando resultados graduales. El propio Fedorov afirmó este mes que la tasa de interceptación había aumentado al 90%.

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Reuters no pudo verificar de forma independiente los datos sobre lanzamientos e interceptaciones de drones. El Ministerio de Defensa ruso no respondió a la solicitud de comentarios para este artículo.Moscú ha negado reiteradamente haber atacado a civiles y ha afirmado que el objetivo de sus ataques aéreos es debilitar al ejército ucraniano. Ucrania también ha lanzado miles de drones de largo alcance, también conocidos como vehículos aéreos no tripulados, contra objetivos en Rusia, incluidas instalaciones energéticas.

Sin embargo, los ucranianos implicados en la operación de interceptación advirtieron de que poner en marcha un sistema a nivel nacional que involucrara a miles de equipos de defensa aérea llevaría meses y que los avances podrían resultar efímeros en la carrera tecnológica con Rusia.

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Por ejemplo, el primer interceptor que destruyó un Shahed a principios de 2025 se volvió ineficaz después de cuatro meses porque los rusos se dieron cuenta de que podían superarlo aumentando la velocidad del Shahed de 170 km por hora a más de 200 km/h, según Taras Tymochko, especialista en la tecnología de Come Back Alive.

Si bien Ucrania derriba la mayoría de los drones Shahed y otros drones de largo alcance, los que logran llegar a su destino han causado estragos en la infraestructura militar, las ciudades y las instalaciones energéticas, privando a millones de personas de calefacción e iluminación

Como consecuencia, los interceptores, que deben viajar más rápido que sus objetivos para alcanzarlos, han tenido que ser modernizados para volar a una velocidad de hasta 300 km/h, dijo Tymochko.

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Actualmente, entre el 15% y el 20% de los aviones Shahed enviados por Rusia están propulsados ​​por motores a reacción, en lugar de los habituales de hélice, lo que les permite alcanzar velocidades de 400 km/h, según Yuriy Cherevashenko, un alto mando de la fuerza aérea de Ucrania.

Fedorov declaró a Reuters que la solución a este problema residía en los drones interceptores propulsados ​​a reacción, que, según él, los fabricantes ucranianos estaban desarrollando actualmente.

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Shahed vs interceptor: la batalla de los drones de bajo coste

Los Shaheds, importados por Rusia desde Irán, aparecieron por primera vez en los cielos ucranianos poco después de la invasión de Moscú en 2022. Estas aeronaves, que se asemejan a aviones en miniatura con sus narices puntiagudas y alas triangulares, pronto se hicieron famosas por el agudo zumbido de sus motores, lo que les valió el apodo de “ciclomotores”.

Actualmente, Rusia fabrica miles de estos drones al mes en sus propias fábricas, y constituyen la mayor parte de su flota de drones de largo alcance.

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“A medida que Rusia va desarrollando más y más de estos vehículos aéreos no tripulados, representan una amenaza existencial para Ucrania”, dijo Samuel Bendett, investigador principal del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, un centro de estudios con sede en Washington. “Por lo tanto, eliminarlos es de suma importancia.”

Los costos no se han hecho públicos, pero el centro de estudios estadounidense Center for Strategic and International Studies estimó el año pasado se supo que la producción de cada modelo ruso Shahed costaba 35.000 dólares.

Los Shaheds, importados por Rusia desde Irán, aparecieron por primera vez en los cielos ucranianos poco después de la invasión de Moscú en 2022 (REUTERS)

En comparación, cada dron interceptor ucraniano cuesta varios miles de dólares, y los modelos más económicos cuestan menos de 1500 dólares, según los fabricantes. Suelen ser cúpulas de plástico impresas en 3D que contienen un bloque de explosivo y están propulsadas por cuatro pequeñas hélices.

Para las tripulaciones de interceptores ucranianos, el trabajo sobre el terreno puede resultar frustrante.Los soldados disponen de apenas unos minutos desde que un Shahed aparece en su radar antes de que salga de su alcance. Deben dirigir un interceptor hacia el punto hasta que localicen el Shahed a través de la cámara de su dron, antes de volar hacia el objetivo y detonarlo.

La capacidad de localizar un objetivo depende en gran medida de las condiciones meteorológicas: “Tuvimos una noche en la que realizamos 10 lanzamientos y no encontramos ni un solo Shahed”, dijo Borys. Dejó su trabajo en televisión para alistarse tras la invasión y ahora comanda un pelotón de tres tripulaciones de interceptores en el 420.º batallón de Sistemas No Tripulados. Este hombre de 47 años pidió que no se revelara su nombre completo, de acuerdo con la práctica militar ucraniana habitual.

Tras la llegada de la niebla en una fría noche de marzo, los soldados de la región de Kharkiv se vieron obligados a abandonar su misión: no podían ver nada a través de la cámara integrada de sus drones.Fedorov afirmó que Ucrania está trabajando en sistemas automatizados de guiado de drones para que sean más eficaces en condiciones meteorológicas adversas.

Comandante: tenemos oportunidad de derrotar a Shahed

Ucrania, acosada algunas noches por más de 500 drones, ha tenido que idear rápidamente maneras de defender sus ciudades, su red eléctrica y sus fábricas de armas de la forma más económica posible. Cuenta con un sistema nacional multicapa para derribar drones, que incluye equipos como armas electrónicas, drones interceptores, camionetas con ametralladoras pesadas, helicópteros y aviones de combate.

Cherevashenko, comandante de la fuerza aérea, afirmó que los militares estaban aprovechando las lecciones aprendidas durante las campañas de drones rusas del verano y el invierno pasados ​​para derrotar al Shahed. “Tenemos una gran oportunidad para hacerlo.”

Un soldado ucraniano examina un dron Shahed derribado con carga termobárica lanzado por Rusia (AP Foto/Efrem Lukatsky)

La eficacia de los sistemas de guerra electrónica, que interrumpen la navegación del Shahed, varía, pero algunas noches pueden neutralizar casi la mitad de los drones lanzados durante un ataque, según declaró el coronel Yuriy Ihnat, portavoz de la fuerza aérea.

Según Cherevashenko, los drones interceptores actualmente derriban el 40% de las armas rusas tipo Shahed y otros vehículos aéreos no tripulados de ataque de largo alcance, frente al 25% que derribaban en invierno.

Los cazas F-16 de Ucrania también participan en la operación y pueden derribar hasta 10 Shaheds cada uno por noche, según declaró Ihnat a Reuters. Cherevashenko afirmó que uno de los principales desafíos era el uso que hace Rusia de la IA para crear nuevos enfoques y planes de vuelo, lo que dificulta que Ucrania pueda mantenerse al día.

También destacó el uso de “redes malladas”, en las que un grupo de drones actúan como transmisores de señales entre sí en cuadrículas que abarcan más de 120 km, lo que les permite contrarrestar las interferencias de navegación ucranianas. Como aspecto positivo, los esfuerzos de interceptación ucranianos estaban recibiendo un impulso de una fuente inesperada: el teletrabajo.

Según Cherevashenko, algunos pilotos de élite ahora manejan interceptores de forma remota a través de internet en varias regiones de Ucrania, alternando instantáneamente entre las transmisiones de video. El personal de apoyo en tierra instala los drones y las antenas de señal, pero el piloto puede estar en cualquier lugar.

(REUTERS)