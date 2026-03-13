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WhatsApp en modo mapache: cómo se activa de la forma más fácil

Los usuarios pueden crear imágenes de este animal con Meta AI, el asistente de inteligencia artificial presente en la aplicación móvil

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El modo mapache en WhatsApp
El modo mapache en WhatsApp es una tendencia para personalizar la app de forma creativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo mapache en WhatsApp es una tendencia popular para personalizar la app con un estilo divertido y creativo. No es una función oficial, sino una idea que muchos usuarios aplican cambiando fondos, emojis y usando Meta AI para generar imágenes de mapaches en situaciones originales o graciosas.

Cómo activar el modo mapache en WhatsApp

  • Personaliza tu fondo de chat,

Cambia el fondo de tus conversaciones por imágenes de mapaches o ilustraciones que te gusten. Puedes descargar fondos desde internet y configurarlos en los ajustes de WhatsApp.

  • Cambia tus emojis y stickers.

Busca y descarga paquetes de stickers de mapaches desde la tienda de WhatsApp o agrega emojis relacionados para darle más personalidad a tus chats.

Pulsa el ícono azul y
Pulsa el ícono azul y morado de Meta AI para crear imágenes o consultar sobre mapaches. REUTERS/Yves Herman/File Photo
  • Accede a Meta AI en WhatsApp.

Toca el ícono azul y morado de Meta AI dentro de la aplicación para empezar a crear imágenes o hacer consultas sobre mapaches.

Cómo crear imágenes de mapaches con IA

  1. Abre Meta AI en WhatsApp Haz clic en el ícono azul y morado para abrir el chat con Meta AI.
  2. Escribe tu prompt creativo Pide imágenes como:

“Un mapache chef cocinando pizza”

“Un mapache astronauta en el espacio”

“Un mapache tocando la guitarra bajo la lluvia”

La IA generará la imagen al instante y podrás compartirla con tus contactos.

Puedes escribir distintos prompts para
Puedes escribir distintos prompts para generar imágenes de mapaches con Meta AI. (WhastsApp)

Consultas creativas sobre mapaches

Puedes preguntarle a Meta AI cualquier cosa sobre mapaches, por ejemplo:

  • “¿Cuál es el origen de los mapaches en la cultura popular?”
  • “Dame ideas para una fiesta temática de mapaches”
  • “¿Cómo dibujar un mapache paso a paso?”
  • “Sugiéreme nombres divertidos para un mapache” Solo escribe tu pregunta en el chat y la IA te responderá al momento.

Para quién es el modo mapache

El modo mapache en WhatsApp es ideal para quienes aman los mapaches, los memes y buscan darle un toque original y divertido a sus conversaciones. Es una tendencia popular entre jóvenes, adolescentes y adultos que disfrutan de la creatividad y la personalización en sus chats.

El modo mapache es perfecto
El modo mapache es perfecto para quienes disfrutan los mapaches y quieren chats originales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Algunas de las nuevas funciones que hay en WhatsApp son:

  • Suscripción para usar WhatsApp sin anuncios.

El uso gratuito de WhatsApp dejará de estar disponible para los usuarios en Europa, tras el anuncio de la compañía sobre la inclusión de anuncios en los apartados de estados y canales.

Quienes deseen evitar la publicidad tendrán la opción de suscribirse a un plan mensual, aunque los detalles y precios aún no se han dado a conocer. Esta medida representa un cambio significativo en el modelo de la plataforma, que hasta ahora no incluía anuncios.

WhatsApp dejará de ser gratuito
WhatsApp dejará de ser gratuito en Europa tras anunciar la llegada de anuncios en estados y canales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta explicó que los anuncios solo aparecerán en secciones públicas o comunitarias, por lo que los chats y llamadas privadas seguirán sin mensajes promocionales. Así, la privacidad de las conversaciones personales se mantiene intacta, mientras la publicidad se restringe a áreas de mayor difusión.

  • Historial de mensajes de grupo.

WhatsApp presentó la función de historial de mensajes de grupo, que habilita a los nuevos integrantes para consultar mensajes previos a su incorporación.

Administradores y miembros pueden compartir entre 25 y 100 mensajes recientes, lo que facilita la adaptación y el acceso al contexto del grupo. El historial conserva el cifrado de extremo a extremo, asegurando la privacidad sin recurrir a capturas de pantalla ni reenvíos.

WhatsApp lanzó el historial de
WhatsApp lanzó el historial de mensajes de grupo, que permite a nuevos miembros ver mensajes anteriores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  • Ajustes estrictos de la cuenta.

Al habilitar esta función, se impondrán restricciones estrictas en la cuenta y algunas funciones de WhatsApp estarán limitadas; por ejemplo, los archivos adjuntos y contenidos multimedia enviados por personas que no figuren en tu lista de contactos serán bloqueados.

Para activar estos ajustes avanzados, que se incorporarán de forma progresiva en las próximas semanas, accede a Ajustes > Privacidad > Opciones avanzadas.

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