Modo unicornio rosa en WhatsApp: cómo se activa

Los usuarios tienen la opción de crear imágenes de unicornios utilizando Meta AI, la inteligencia artificial incorporada en WhatsApp

El modo unicornio rosa en
El modo unicornio rosa en WhatsApp permite cambiar el aspecto y la experiencia de la app. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo unicornio rosa en WhatsApp permite personalizar la apariencia y la experiencia dentro de la aplicación. Por ejemplo, los usuarios pueden generar imágenes de unicornios con Meta AI, la inteligencia artificial integrada en la plataforma.

También es posible preguntarle a la IA sobre el origen de esta criatura fantástica y obtener respuestas al instante.

Es importante aclarar que el modo unicornio rosa no es una función oficial de WhatsApp, sino una personalización que debe activarse manualmente mediante ajustes específicos realizados por el usuario.

Para generar imágenes con IA
Para generar imágenes con IA en el modo unicornio rosa, accede a Meta AI desde el ícono azul y morado. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para crear imágenes con IA en WhatsApp usando el modo unicornio rosa, solo debes acceder a Meta AI tocando el ícono azul y morado dentro de la aplicación.

Una vez allí, puedes escribir diferentes prompts o instrucciones creativas para que la inteligencia artificial genere imágenes personalizadas de unicornios y otros temas fantásticos. Aquí tienes 15 ideas de prompts para inspirarte:

  • “Un unicornio rosa en un bosque mágico al atardecer.”
  • “Un unicornio rosa volando sobre un arcoíris brillante.”
  • “Un unicornio rosa con alas de mariposa en un jardín de flores.”
  • “Un unicornio rosa jugando con gatitos en un campo de margaritas.”
  • “Un unicornio rosa en una ciudad futurista llena de luces de neón.”
Solo escribe prompts creativos para
Solo escribe prompts creativos para que la IA produzca imágenes de unicornios y otras fantasías. (WhatsApp / Meta AI)
  • “Un unicornio rosa nadando en un lago cristalino bajo la luna llena.”
  • “Un unicornio rosa con cuerno dorado en una montaña nevada.”
  • “Un unicornio rosa vestido como superhéroe salvando el día.”
  • “Un unicornio rosa tomando té con hadas en un claro del bosque.”
  • “Un unicornio rosa corriendo entre burbujas de colores.”
  • “Un unicornio rosa con melena brillante bajo fuegos artificiales.”
  • “Un unicornio rosa explorando la galaxia entre planetas y estrellas.”
  • “Un unicornio rosa bailando bajo la lluvia en un campo verde.”
  • “Un unicornio rosa y un dragón azul volando juntos sobre castillos.”
  • “Un unicornio rosa decorado con flores y mariposas en primavera.”

Solo escribe uno de estos prompts en Meta AI y disfruta de las imágenes generadas al instante.

Cómo hacer consultas en Meta AI

Para hacer consultas en Meta AI desde WhatsApp, solo tienes que pulsar el ícono azul y morado dentro de la aplicación y escribir tu pregunta o mensaje en la barra de chat. Meta AI puede responder dudas, ayudarte a investigar temas, ofrecer recomendaciones y mucho más. Puedes consultar sobre historia, ciencia, arte, recetas, curiosidades o pedir ideas creativas para tus proyectos.

Haz consultas a Meta AI
Haz consultas a Meta AI tocando el ícono azul y morado y escribiendo tu pregunta en el chat. (WhatsApp / Meta AI)

Aquí tienes 15 ejemplos de consultas que puedes hacer en Meta AI:

  • “¿Cuál es el origen del unicornio rosa en la cultura popular?”
  • “Dame ideas para decorar una fiesta temática de unicornios rosas.”
  • “¿Cómo puedo hacer manualidades de unicornios rosas en casa?”
  • “¿Por qué los unicornios rosas son tan populares en internet?”
  • “Crea una historia corta protagonizada por un unicornio rosa.”
  • “¿Qué significa el unicornio rosa en los sueños?”
  • “Sugiere nombres creativos para un unicornio rosa.”
  • “¿Cómo dibujar un unicornio rosa paso a paso?”
  • “¿Qué recetas puedo preparar para una fiesta de unicornios rosas?”
  • “Recomiéndame libros o películas donde aparezcan unicornios rosas.”
  • “¿Qué simboliza el color rosa en los unicornios?”
  • “Dame ideas para disfraces de unicornio rosa.”
  • “¿Cómo hacer una piñata de unicornio rosa?”
El modo unicornio rosa es
El modo unicornio rosa es ideal para quienes buscan personalizar WhatsApp y añadir creatividad a sus conversaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • “Sugiere frases divertidas para tarjetas de cumpleaños de unicornios rosas.”
  • “¿Qué juegos puedo organizar en una reunión de unicornios rosas?”

Para quiénes es el modo unicornio rosa en WhatsApp

El modo unicornio rosa en WhatsApp está dirigido a usuarios que disfrutan personalizar su experiencia en la aplicación y buscan un toque creativo y divertido en sus chats.

Es ideal para quienes aman los unicornios, el color rosa y el universo de fantasía, así como para aquellos que quieren experimentar con imágenes generadas por inteligencia artificial.

No es una función oficial, sino una tendencia popular entre jóvenes, adolescentes y adultos que valoran la originalidad y la expresión visual en sus conversaciones digitales.

