Google ofrece mentorías personalizadas a empredimientos sociales en América Latina: así puedes participar

En colaboración con Google y otras compañías, Davivienda y Grupo Bolívar lideran un programa que entrega hasta USD 12.000 y mentoría a jóvenes emprendedores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En alianza con Google y otras empresas, Davivienda y Grupo Bolívar encabezan una iniciativa que otorga hasta USD 12.000 y mentorías especializadas a jóvenes emprendedores cuyos proyectos de innovación social operan en Colombia, México o países de Centroamérica.

El rol de Google se enfoca en ofrecer mentoría a los emprendimientos que no resultaron ganadores, con el objetivo de fortalecer sus capacidades, asegurar la continuidad de sus proyectos y prepararlos para competir en futuras ediciones de la iniciativa.

El programa, denominado Social Skin, ha beneficiado en ocho años a más de 5.400 proyectos, entregando más de USD 500.000 en apoyo económico y ofreciendo más de 290 horas de mentoría especializada para fortalecer el crecimiento y la sostenibilidad de estos emprendimientos.

Google brinda acompañamiento a los proyectos que no obtienen el primer lugar. REUTERS/Steve Marcus//File Photo/File Photo

Qué necesitas para particiar en esta iniciativa

Para participar en esta iniciativa, deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener un proyecto de innovación social o ambiental que esté funcionando en Colombia, México u otro país de Centroamérica.

Los participantes deberán tener máximo 32 años.

Los proyectos deben contar mínimo con dos integrantes.

Asimismo, ten presente que puedes participar si tienes un emprendimiento relacionado con estos ejes:

Bioeconomía e Impacto al medio ambiente

Inclusión, reducción de desigualdades y pobreza

Educación de calidad

Impacto al medio ambiente

Salud y bienestar

Ciudades y comunidades sostenibles

Transparencia justicia y cero corrupción

En ocho años, Social Skin ha apoyado a más de 5.400 proyectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo participar en esta iniciativa

Para participar en esta iniciativa, los interesados deben ingresar a su página web y completar un breve registro. La fecha máxima de inscripción es 23 de marzo de 2026.

Qué obtienen los ganadores de esta iniciativa

Según Davivienda, los ganadores de esta iniciativa reciben apoyo económico destinado al crecimiento de sus emprendimientos.

Aquellos proyectos en etapa de crecimiento acceden a USD 12.000, mientras que los emprendimientos en fase piloto o temprana obtienen USD 7.000 para impulsar su desarrollo.

Además, los seleccionados participan en un proceso de aceleración orientado a la expansión y escalabilidad de sus iniciativas.

Los seleccionados obtienen financiamiento para impulsar sus emprendimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ocurre si mi empredimiento no gana

Si un emprendimiento no resulta ganador, pero avanza a determinadas rondas, accede a mentorías personalizadas lideradas por empresas clave como Google.

Esta compañía actúa como aliada de Social Skin Academy, la plataforma educativa creada para quienes no llegan a las instancias finales.

Allí, los participantes reciben acompañamiento de expertos y formación específica para identificar áreas de mejora y fortalecer sus proyectos, preparándolos para futuras ediciones.

Los proyectos que avanzan a ciertas etapas, sin ganar, acceden a mentorías de empresas como Google. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Quienes ingresan a Social Skin Academy encuentran un ecosistema de aliados tecnológicos y participan en bootcamps y espacios formativos diseñados para potenciar sus conocimientos y capacidades emprendedoras.

Cuál emprendimiento tecnológico ha participado en esta iniciativa

Un emprendimiento tecnológico que ha participado en esta iniciativa es Kumpels, una plataforma basada en inteligencia artificial que asiste a médicos en la prescripción de medicamentos según el diagnóstico de cada paciente.

Kevin Castañeda, químico farmacéutico y fundador, relata que durante sus prácticas hospitalarias presenció un error de medicación que resultó fatal para un paciente, lo que lo motivó a crear esta healthtech enfocada en garantizar que cada persona reciba el medicamento adecuado en el momento preciso.

Kumpels analiza la prescripción, el historial clínico y los diagnósticos de los pacientes para minimizar los errores en la medicación.

Kumpels es una startup que utiliza inteligencia artificial para ayudar a médicos en la prescripción de medicamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la empresa ha trabajado recientemente con la Fundación Cardioinfantil en el desarrollo de sistemas de trazabilidad, permitiendo seguir el medicamento desde la prescripción hasta la administración al paciente. Esto contribuye a evitar pérdidas, cobros incorrectos y otros problemas relacionados con la gestión farmacéutica.

Kumpels fue uno de los ganadores de la última edición de Social Skin, en la categoría de salud y bienestar (ODS 3), y actualmente continúa ejecutando los recursos obtenidos.

Tras recibir asesoría especializada de expertos, la empresa ha puesto el foco en consolidar una base inicial de clientes, especialmente en clínicas que manejan medicamentos de alto costo, como oncológicas, de fertilidad o de distribución farmacéutica especializada.