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Alerta con Magis TV y Xuper TV para ver Las guerreras K-pop en estas plataformas

Estos sitios se distribuye contenido pirata que no cuenta con los derechos de autos correspondientes

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Las guerreras K-pop es la
Las guerreras K-pop es la película animada del momento; evita verla en plataformas como Magis TV o Xuper TV. (Netflix)
Las guerreras K-pop es la película animada más destacada del momento, y si estás interesado en verla, es fundamental evitar plataformas como Magis TV o Xuper TV.

Estos servicios distribuyen contenido pirata y han sido objeto de acciones legales en Argentina, donde la justicia ordenó el bloqueo de sus dominios y servidores tras constatar la retransmisión no autorizada de películas, series y eventos deportivos.

La medida fue dispuesta por el juez Esteban Rossignoli, a partir de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (Ufeic), e instruyó a empresas tecnológicas a desactivar estas aplicaciones, incluso si ya estaban instaladas en teléfonos o dispositivos TV Box.

El éxito animado de Netflix,
El éxito animado de Netflix, Las guerreras K-pop, tendrá una secuela confirmada por la plataforma. (Netflix)

Plataformas como Amazon Fire TV también bloquearon por completo el acceso a estas apps para proteger el contenido con derechos.

El sistema de bloqueo utiliza la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), organización internacional que combate la piratería audiovisual. Al detectar aplicaciones como Xuper TV, se muestra una advertencia y la app se desactiva automáticamente.

Además, recurrir a servicios de streaming no autorizados implica riesgos de seguridad, como la exposición a malware y la posible pérdida de información personal.

Maggie Kang y Chris Appelhans
Maggie Kang y Chris Appelhans repetirán como directores en el primer proyecto de su acuerdo exclusivo con Netflix. (Netflix)

Dónde ver Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop está disponible para ver en Netflix. Solo necesitas acceder a la plataforma con tu cuenta, buscar el título en el catálogo y reproducir la película de forma legal y segura.

Netflix confirma la secuela de Las guerreras K-pop

El éxito animado de Netflix, Las guerreras K-pop, tendrá una secuela confirmada oficialmente por la plataforma.

Maggie Kang y Chris Appelhans volverán a dirigir la película, que será el primer proyecto dentro del acuerdo exclusivo que Netflix firmó con ambos cineastas para desarrollar producciones animadas durante los próximos años.

La secuela, titulada en inglés KPop Demon Hunters y conocida en español como Las guerreras K-pop 2, ya está en producción.

La secuela, llamada en inglés
La secuela, llamada en inglés KPop Demon Hunters y en español Las guerreras K-pop 2, ya está en marcha. (X: Netflix)

Kang manifestó su entusiasmo por continuar la historia y mostrar nuevos aspectos del universo creado para los personajes coreanos. Appelhans, por su parte, señaló que están emocionados por escribir el siguiente capítulo, desafiar a los personajes y explorar nuevas formas de fusionar música, animación y narrativa.

A pesar de la confirmación de la secuela, Netflix no ha comunicado la fecha de estreno.

De qué trata Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop es una película animada que sigue las aventuras de Huntr/x, un grupo de tres estrellas del K-pop: Rumi, Mira y Zoey. Además de triunfar en los escenarios, llevan una vida secreta como cazadoras de demonios, enfrentando criaturas que amenazan el mundo humano.

Las guerreras K-pop narra las
Las guerreras K-pop narra las aventuras de Huntr/x, un trío de estrellas del K-pop: Rumi, Mira y Zoey. (Netflix)

La trama combina acción, música y fantasía, mostrando cómo las protagonistas equilibran su carrera artística con la lucha contra fuerzas oscuras.

Inspirada en la cultura pop coreana, la película destaca el valor de la amistad, el trabajo en equipo y el autoconocimiento, mientras integra la estética del anime, coreografías espectaculares y canciones originales que cumplen un rol clave tanto en la narrativa como en las escenas de batalla.

Qué plataformas reemplazan a Magis TV y Xuper TV

Magis TV y Xuper TV son servicios que distribuyen contenido sin licencia. Por motivos de seguridad, se recomienda optar por aplicaciones legales y libres de malware para ver películas, series o contenidos gratuitos.

La opción más popular para ver videos de forma segura es YouTube, propiedad de Google, que ofrece millones de videos, documentales, conciertos y series web sin necesidad de suscripción. Solo debes instalar la app, iniciar sesión y explorar el catálogo.

La alternativa más segura para
La alternativa más segura para ver videos es YouTube, de Google, que brinda acceso gratuito a millones de contenidos. (Play Store)

Existen otras alternativas legales, gratuitas y seguras a Magis TV y Xuper TV:

  • Pluto TV brinda canales en vivo, películas y series como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto, sin requerir registro previo.
  • Rakuten TV permite acceder a una sección “Free” con películas gratis, incluyendo éxitos de taquilla de años anteriores.
  • RTVE Play, la plataforma pública española, ofrece series, películas, documentales e informativos sin costo adicional.
  • FilmRise es una plataforma estadounidense de contenido gratuito con publicidad, con títulos como Medici y The Dick Van Dyke Show.

Además, existen alternativas de pago como Netflix, HBO Max, Disney+, Universal+, Apple TV y MUBI.

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