Cinco alternativas a Magis TV: apps seguras y libres de virus para ver películas gratis

Magis TV y Xuper TV son plataformas de contenido pirata. Por seguridad, se recomienda utilizar aplicaciones legales y libres de virus para ver películas, series y otros contenidos gratuitos.

La opción más popular es YouTube, propiedad de Google, que ofrece acceso gratuito a millones de videos, documentales, series web, conciertos y material educativo. No es necesario suscribirse: solo hay que instalar la aplicación, iniciar sesión y explorar su amplio catálogo.

Qué otras alternativas a Magis TV y Xuper TV existen

Además de YouTube, existen otras alternativas legales, gratuitas y libres de virus a Magis TV y Xuper TV:

Magis TV y Xuper TV fueron bloqueadas por orden judicial debido a la retransmisión no autorizada de contenido protegido por derechos de autor.

Pluto TV ofrece canales en vivo y una amplia selección de películas, series y programas como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. Su principal ventaja es que no requiere iniciar sesión para acceder al contenido.

En Rakuten TV, los usuarios pueden encontrar películas gratuitas en la sección “Free”, incluyendo títulos como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro. Destaca por ofrecer películas que fueron éxitos de taquilla en años anteriores.

Por su parte, RTVE Play es la plataforma digital de Radio Televisión Española. Permite acceder sin costo a series, películas, documentales, informativos y programas como MasterChef, emitidos por la televisión pública de España.

Pluto TV se encuentra disponible en Play Store y App Store. (Pluto TV)

FilmRise, de origen estadounidense, brinda contenido financiado por publicidad, con títulos como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.

Algunas plataformas streaming de pago incluyen Netflix, HBO Max, Disney+, Universal+, Apple TV+ y MUBI, entre otras.

Por qué Magis TV y Xuper TV no operan

Xuper TV y Magis TV dejaron de operar después de que autoridades y plataformas digitales adoptaron medidas para frenar su funcionamiento. La justicia argentina dispuso el bloqueo de sus dominios y servidores tras comprobar la retransmisión no autorizada de películas, series y eventos deportivos.

La orden, emitida por el juez Esteban Rossignoli tras una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (Ufeic), instruyó a las empresas tecnológicas a desactivar estas aplicaciones, incluso si ya estaban instaladas en teléfonos o dispositivos TV Box.

Un teléfono inteligente con la pantalla apagada descansa sobre una superficie lisa, mientras iconos digitales desenfocados de amenazas cibernéticas se disipan a su alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plataformas como Amazon Fire TV también bloquearon completamente estas apps para impedir el acceso a contenido protegido.

El sistema de bloqueo identifica aplicaciones incluidas en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), organización internacional dedicada a combatir la piratería audiovisual. Cuando detecta una app como Xuper TV, muestra una advertencia y la desactiva automáticamente.

El uso de plataformas de streaming no autorizadas, además, representa un riesgo de seguridad para los usuarios, quienes pueden exponerse a malware y a la pérdida de información personal.

Plataformas como Amazon Fire TV implementaron bloqueos para restringir por completo el acceso a estas apps. (Amazon)

Por qué usar Magis TV y Xuper TV es peligroso

El uso de Xuper TV y Magis TV implicaba riesgos, ya que requería instalar archivos APK de origen desconocido.

De acuerdo con un análisis de la empresa de ciberseguridad ESET, estas aplicaciones solicitan permisos críticos e invasivos, inusuales en plataformas de streaming legítimas, lo que facilita su aprovechamiento para fines maliciosos y las clasifica como aplicaciones potencialmente indeseables (PUA).

Entre los permisos que solicita Magis TV se encuentra el acceso a tareas en ejecución, la gestión de sistemas de archivos extraíbles y la publicación de notificaciones, lo que puede habilitar el envío de spam o intentos de phishing.

Las autoridades pidieron a las empresas tecnológicas desactivar Magis TV, incluso si ya estaba instalada en teléfonos o TV Box. (Fotocomposición: Infobae)

El uso de set-top boxes modificados aumenta el riesgo, ya que pueden infectar el televisor, permitir el robo de datos y habilitar el acceso remoto no autorizado a la red doméstica.

Según David González Cuautle, investigador de ESET, la habilitación excesiva de permisos especiales y críticos en estas apps puede comprometer tanto el dispositivo como la red del hogar, facilitando la entrada de malware y el robo de información personal.