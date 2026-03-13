Cuándo se estrena Las guerreras K-pop 2 y más preguntas en Google sobre este éxito de Netflix

El éxito de Netflix, Las guerreras K-pop, tendrá una segunda parte confirmada por la plataforma. (Netflix)

El éxito de Netflix, Las guerreras K-pop, tendrá una secuela confirmada por la propia plataforma streaming. Tras el anuncio, numerosos usuarios recurrieron a Google para buscar detalles sobre la nueva entrega, como la fecha de estreno.

Cabe señalar que Maggie Kang y Chris Appelhans regresarán como directores. Esta película será el primer proyecto dentro del acuerdo de exclusividad que Netflix firmó con Kang y Appelhans para desarrollar y dirigir producciones animadas durante los próximos años.

Cuándo se estrena Las guerreras K-pop 2

Aunque se confirmó que Las guerreras K-pop tendrá una secuela, la plataforma no ha informado aún la fecha de estreno.

Aunque la secuela de Las guerreras K-pop fue anunciada, aún no se conoce la fecha de estreno. (X: Netflix)

Qué se conoce sobre Las guerreras K-pop 2

La secuela de KPop Demon Hunters, conocida en español como Las guerreras K-pop 2, ya está en desarrollo con el regreso de Maggie Kang y Chris Appelhans como directores.

Este nuevo largometraje será el primer proyecto fruto del acuerdo de colaboración exclusiva firmado por Netflix con Kang y Appelhans para la creación de películas animadas en los próximos años.

Kang expresó su orgullo por el interés del público en continuar con la historia y los personajes coreanos: “Hay muchísimo más en este mundo que hemos creado, y estoy emocionado de mostrárselo. Esto es solo el principio”.

Por su parte, Appelhans destacó el vínculo con los personajes y el universo de la saga, señalando que les entusiasma escribir el siguiente capítulo, explorar su evolución y experimentar con nuevas formas de integrar música, animación y narrativa. Aunque la secuela está confirmada, Netflix aún no ha anunciado la fecha de estreno.

La continuación de KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop 2 en español) está en producción, con Maggie Kang y Chris Appelhans nuevamente como directores. (Netflix)

De qué trata la película Las guerreras K-pop

Las Guerreras K-pop es una película animada centrada en Huntr/x, el trío compuesto por Rumi, Mira y Zoey, ídolos del K-pop que, además de su carrera musical, actúan como cazadoras de demonios.

Mientras atraviesan conflictos de identidad y buscan su propósito, deben combatir a criaturas que invaden el mundo humano para robar almas y alimentarse del temor de las personas.

La mayor amenaza proviene de los Saja Boys, una banda rival controlada por fuerzas oscuras que intenta manipular a sus seguidores y generar inseguridad. La trama mezcla acción, estética anime y el universo visual del K-pop, con personajes inspirados en grupos reales y una marcada influencia de la moda y las coreografías propias del género.

Las Guerreras K-pop es una cinta animada protagonizada por el trío Huntr/x: Rumi, Mira y Zoey. (Gemini)

Los ejes temáticos incluyen el autodescubrimiento, la amistad, la colaboración y el empoderamiento femenino. La música tiene un papel fundamental: acompaña las escenas de acción y se convierte en herramienta principal para combatir demonios, transmitiendo un mensaje de superación y aceptación personal.

A qué premios Oscar está nominada la película Las guerreras K-pop

La película Las guerreras K-pop (título original: KPop Demon Hunters) recibió dos nominaciones a los Premios Oscar 2026 (98ª edición): Mejor película de animación y Mejor canción original por Golden.

La canción “Golden” ya obtuvo reconocimientos previos, como el Globo de Oro y el Critics’ Choice Award, antes de llegar a la competencia de la Academia. El filme se consolidó como un fenómeno internacional en Netflix, fusionando el K-pop con animación y elementos de fantasía sobrenatural.

KPop Demon Hunters fue realizada en asociación con Sony Pictures Animation y, desde su estreno en junio de 2025, superó los 500 millones de visualizaciones en Netflix.

La canción “Golden” fue premiada con el Globo de Oro y el Critics’ Choice antes de ser nominada al Óscar. (Netflix)

Quiénes cantan las canciones de HUNTR/X

Las voces principales que interpretan las canciones de Las Guerreras K-Pop corresponden a EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes representan al grupo ficticio Huntr/x. La banda sonora también cuenta con la participación de Lea Salonga y de tres miembros de TWICE: Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung.

El grupo TWICE participa en la banda sonora con al menos dos temas. El primero es Strategy, interpretado por todo el grupo. El segundo es Takedown, del que existe una versión especial cantada por tres integrantes de TWICE: Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung