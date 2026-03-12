Memorias USB: para qué usos quedan relegadas en 2026 y qué dispositivos las reemplazan

Las memorias USB dominaron la primera década del siglo 21, pero con la llegada de la digitalización ha perdido su protagonismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de la memoria USB como herramienta cotidiana para transferir y respaldar información enfrenta una desaparición inminente en 2026 ante el avance de soluciones en la nube y dispositivos de almacenamiento más modernos.

Esta tendencia irreversible relegará al pendrive a roles técnicos muy específicos, mientras que plataformas como Google Drive e iCloud consolidan una nueva era de acceso remoto y compartición instantánea de datos.

A qué usos queda relegada las funciones de las memorias USB

En este escenario de obsolescencia, las memorias USB quedan relegadas a tareas residuales como la creación de unidades de arranque, la instalación de sistemas operativos, la actualización de firmware o la transferencia de archivos en situaciones donde no exista acceso a internet.

Las memorias USB se limitan a usos técnicos como creación de unidades de arranque y actualización de firmware ante alternativas superiores.

No obstante, incluso para estos determinados fines, existen alternativas modernas que ofrecen mejor desempeño y mayor versatilidad.

Así, la elección promedio del usuario actual se distribuye entre los SSD externos cuando se priorizan volumen y velocidad, los HDD para soluciones económicas, las tarjetas SD para portabilidad y el almacenamiento en la nube para colaboración y acceso remoto desde cualquier lugar.

Por qué dejaron de ser necesarias las memorias USB en la actualidad

La adopción masiva de conectores USB‑C y la expansión de los SSD externos han desplazado a la tradicional memoria USB hacia un lugar marginal en el ecosistema digital.

En la mayoría de las computadoras y tabletas modernas, el clásico conector USB‑A ya no está presente, lo que obstaculiza la utilización de unidades antiguas y exige el uso de adaptadores.

Los conectores USB‑C y la eliminación del puerto USB‑A en dispositivos modernos dificultan el uso de los pendrives tradicionales.

Aunque existen pendrives híbridos con ambas conexiones, su rendimiento se ve limitado por cuestiones de fabricación y costo, lo que deteriora la experiencia directa que caracterizó a este dispositivo durante más de veinte años.

Las limitaciones técnicas de las memorias USB se extienden a la velocidad de transferencia. Incluso los modelos promocionados bajo los estándares USB 3.0 o 3.2 rara vez logran los valores máximos teóricos en condiciones reales.

El empleo de adaptadores, cada vez más necesario para garantizar compatibilidad con dispositivos recientes, ha comprometido tanto la ergonomía como la practicidad original del producto.

Cuáles son las nuevas opciones físicas de almacenamiento que dominan en 2026

Los SSD externos conectados por USB‑C o Thunderbolt ofrecen mayor capacidad y velocidad que los tradicionales pendrives USB.

En el ámbito profesional, los SSD externos conectados mediante USB‑C o Thunderbolt superan ampliamente a la memoria USB tanto en velocidad como en capacidad. Un SSD puede ofrecer a partir de 500 GB hasta varios terabytes, mientras que los pendrives generalmente llegaban hasta 128 GB como máximo.

Esta diferencia es crucial para tareas que demandan manipulación de grandes archivos, como la edición de video 4K, la gestión de bibliotecas fotográficas extensas y la realización de copias de seguridad completas.

Para usuarios que priorizan capacidad sobre velocidad, los discos duros externos (HDD) siguen vigentes, con volúmenes de varios terabytes y precios accesibles, convirtiéndose en una opción idónea para almacenamiento prolongado y copias periódicas.

Al mismo tiempo, las tarjetas SD y microSD mantienen su relevancia en dispositivos como cámaras, teléfonos y consolas, gracias a sus dimensiones reducidas y velocidades competitivas en las gamas media y alta. A pesar de su fragilidad, se prefieren ampliamente en sectores de fotografía y video.

Por qué las soluciones de nube son más accesibles que las memorias USB

El auge de Google Drive e iCloud consolida nuevas formas de compartir y almacenar información de manera remota y colaborativa.

El almacenamiento en la nube representa la opción más innovadora. Plataformas como Google Drive e iCloud permiten acceso remoto universal, compartición instantánea y sincronización automática entre múltiples dispositivos.

Pese a que estas soluciones suelen requerir suscripciones pagas para obtener grandes volúmenes de espacio, han conquistado a quienes valoran la flexibilidad y la colaboración, a pesar de su dependencia de una conexión estable a internet.

En este sentido, las memorias USB, que una vez fueron el estándar universal para el intercambio de datos, ahora están limitadas a funciones concretas y reemplazadas por sistemas que ofrecen mayor seguridad, capacidad y eficiencia.