La voz de Mega Man no será parte del nuevo juego: rechazó a Capcom por temor a la IA

Ben Diskin decidió no aceptar la oferta que le hizo Capcom, pues no le dieron un contrato para proteger su voz de la IA

Actor de voz de Mega
Actor de voz de Mega Man anunció que no será parte del nuevo proyecto del juego. (Capcom)

El actor de doblaje Ben Diskin confirmó que no volverá a interpretar al protagonista de la saga Mega Man en el próximo videojuego de la franquicia, titulado Mega Man: Dual Override.

La decisión responde a preocupaciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial y a la ausencia de un contrato sindical en el proyecto, según explicó el propio actor en un comunicado difundido en redes sociales.

Diskin, quien prestó su voz al personaje en Mega Man 11 —el título más vendido de la historia de la serie— señaló que la desarrolladora Capcom le ofreció regresar para el nuevo juego, pero bajo condiciones laborales que no incluían la protección de un contrato sindical. Ante esta situación, el actor optó por rechazar la propuesta.

Actor de voz de Mega
Actor de voz de Mega Man no será parte del nuevo juego por temor a la IA.

En su mensaje, Diskin explicó que la empresa le aseguró que existían protecciones escritas para impedir que su voz fuera utilizada en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, indicó que, al no tratarse de un proyecto sindicalizado, dichas garantías no le ofrecían la seguridad necesaria.

“Con el corazón roto como Blue Bomber, ya no soy la voz de Mega Man”, escribió el actor. Según detalló, la compañía le comunicó que el proyecto no contaría con respaldo sindical, lo que generó sus dudas sobre la protección efectiva frente al posible uso de su voz en tecnologías de IA.

Un conflicto que refleja tensiones en la industria

La decisión del actor se produce en un momento en que la industria del entretenimiento y los videojuegos enfrenta un debate creciente sobre el uso de inteligencia artificial generativa en la producción de contenidos.

Para muchos profesionales del doblaje, una de las principales preocupaciones es que las empresas utilicen grabaciones de voz para entrenar modelos capaces de replicar interpretaciones humanas.

Mega Man: Dual Overdrive, de
Mega Man: Dual Overdrive, de Capcom.

Los sindicatos del sector, como SAG-AFTRA, han señalado en distintas ocasiones la necesidad de establecer reglas claras sobre el uso de estas tecnologías. Entre las demandas más frecuentes se encuentran el consentimiento explícito de los actores para el uso de sus voces y la compensación económica en caso de que se utilicen en sistemas de inteligencia artificial.

En este contexto, algunos actores consideran que los contratos sindicales ofrecen una capa adicional de protección frente a posibles usos no autorizados de su trabajo.

El nuevo proyecto de la franquicia

El videojuego Mega Man: Dual Override está previsto para lanzarse en 2027 y formará parte de la histórica franquicia de acción y plataformas desarrollada por Capcom. Según la información disponible, el título llegará a las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles sobre la historia o las novedades jugables del proyecto, el anuncio del actor generó atención dentro de la comunidad de seguidores de la saga, especialmente por su participación en Mega Man 11.

Mega Man: Dual Overdrive tiene
Mega Man: Dual Overdrive tiene planeado lanzarse en 2027. (Capcom)

Ese juego, lanzado en 2018, se convirtió en el más vendido de la franquicia, consolidando el regreso del personaje tras varios años sin nuevos títulos principales.

Una despedida con apoyo al proyecto

A pesar de su decisión, Diskin expresó apoyo al equipo de desarrollo y manifestó su deseo de que el nuevo juego tenga éxito comercial. En su mensaje también señaló que espera que Dual Override supere las ventas alcanzadas por Mega Man 11.

La postura del actor se suma a otros debates recientes dentro de la industria del entretenimiento, donde el avance de la inteligencia artificial ha planteado nuevas preguntas sobre derechos laborales, propiedad intelectual y el futuro del trabajo creativo.

Mega Man 11 fue la
Mega Man 11 fue la más vendida de la saga. (Capcom)

Mientras el desarrollo del nuevo juego continúa, el caso vuelve a poner sobre la mesa las tensiones que surgen entre la innovación tecnológica y la protección de los profesionales que participan en la creación de contenidos digitales.

