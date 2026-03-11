Tecno

El avance de la inteligencia artificial autónoma revoluciona la automatización en el entorno corporativo

Herramientas digitales especializadas optimizan los procesos diarios y promueven nuevos perfiles profesionales en el ecosistema laboral

Agentes inteligentes y empleados interactúan en un entorno corporativo digitalizado, optimizando procesos y redefiniendo la colaboración en las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas de todo el mundo están presenciando el avance de los agentes inteligentes en la inteligencia artificial, una tecnología que supera a los chatbots y permite la ejecución de tareas autónomas. Según McKinsey, el potencial de estos sistemas para transformar la organización laboral podría materializarse en los próximos 12 a 24 meses.

Los agentes inteligentes van más allá de la simple conversación. Permiten que las compañías automaticen tareas personalizadas, deleguen acciones complejas y mejoren la colaboración entre empleados y tecnología.

A diferencia de los chatbots tradicionales, estos sistemas combinan análisis de información y toma de decisiones, lo que abre la puerta a un cambio profundo en la rutina empresarial y la eficiencia organizativa.

Las empresas pueden transformar su funcionamiento adoptando agentes inteligentes, capaces de realizar múltiples tareas que antes exigían intervención humana. Esta tecnología posibilita la automatización de procesos complejos, el manejo eficiente de información y una mayor rapidez en la toma de decisiones.

Así, facilita una colaboración más eficaz entre humanos y máquinas, y redefine el concepto de productividad y adaptabilidad en el entorno laboral.

El paso desde la inteligencia artificial generativa hacia agentes que actúan de modo independiente implica una transformación en el panorama laboral. Michael Chui, investigador sénior de McKinsey, prevé que la integración de esta tecnología será tan generalizada que pronto dejará de percibirse como una novedad: “Quizás dentro de 12 o 24 meses dejemos incluso de hablar de inteligencia artificial porque simplemente será una capacidad esperada en cualquier máquina”.

Beneficios de los agentes inteligentes en el entorno laboral

Equipos multidisciplinarios supervisan el desempeño de sistemas de inteligencia artificial, combinando control humano y tecnología en la gestión empresarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes inteligentes aportan automatización empresarial y eficiencia, ejecutando tareas complejas con instrucciones mínimas.

Stephen Xu, socio de McKinsey, destaca que la interacción entre los empleados y la tecnología cambia radicalmente, ya que los agentes pueden gestionar procesos con poca programación y reaccionar a situaciones nuevas. Un ejemplo es la atención al cliente, donde estos sistemas resuelven consultas, procesan compras o inician devoluciones de manera autónoma.

En el ámbito legal, la consultora colaboró en el desarrollo de herramientas que disminuyeron el tiempo de gestión de procesos a una cuarta parte, permitiendo servicios más accesibles y menos costosos.

La llamada “malla de agentes” permite que varios sistemas compartan datos y funcionalidades, lo que reduce la duplicidad de esfuerzos y mejora la integración en diferentes áreas de la organización.

Cuándo no es recomendable emplear inteligencia artificial autónoma

No todas las tareas empresariales requieren agentes inteligentes. Para operaciones donde el resultado debe ser siempre predecible, los sistemas basados en reglas siguen siendo preferibles. “Si son tareas con reglas estrictas, unos pocos códigos bastan para lograr el resultado esperado”, señala Xu.

Dave Kerr, socio de McKinsey, ejemplifica esto con la puntuación crediticia, históricamente optimizada mediante hojas de cálculo y reglas fijas: “Utilizar un modelo de lenguaje para eso sería como emplear un misil para matar una mosca”.

Así, resulta esencial distinguir entre las áreas donde la inteligencia artificial autónoma agrega valor y aquellas en las que los métodos tradicionales continúan ofreciendo mayor confiabilidad y control de costos.

Cómo las empresas ya están utilizando agentes inteligentes

La inteligencia artificial autónoma asume tareas administrativas y de gestión, permitiendo a los empleados concentrarse en actividades estratégicas dentro de la empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En atención al cliente, la IA de agentes inteligentes permite gestionar desde solicitudes básicas hasta procesos complejos, utilizando información interna de la empresa para responder rápidamente e iniciar acciones sin intervención humana.

De acuerdo con McKinsey, estos sistemas pueden enviar productos, iniciar devoluciones y, cuando es necesario, derivar casos para una evaluación humana especializada.

En el sector tecnológico, el perfil del desarrollador se transforma. Según Xu, ahora los programadores deben gestionar sistemas de inteligencia artificial, supervisar resultados y comprender la arquitectura global del software. “Hoy, cada desarrollador actúa como líder técnico; ya no basta con escribir código”, explica.

El cambio también afecta al liderazgo empresarial, al fomentar la descentralización de decisiones y la búsqueda de perfiles especializados en supervisión y colaboración interdisciplinaria.

Retos y riesgos de la integración de agentes inteligentes

Ambientes laborales evolucionan hacia entornos inteligentes y automatizados, impulsados por la integración de agentes virtuales y tecnología avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entusiasmo por las capacidades de la inteligencia artificial se acompaña de desafíos importantes. Xu advierte que la efectividad de los agentes depende de su correcta formación y de los controles implementados por las empresas.

Uno de los riesgos principales es la variabilidad de respuestas, incluso ante situaciones similares, lo que presenta retos en contextos regulados.

La consultora resalta la necesidad de establecer “reglas de resguardo” para evitar resultados no deseados, errores o usos de lenguaje inapropiados. Estas reglas permiten la identificación y corrección de problemas mediante monitoreo en tiempo real y supervisión humana.

No se debe confiar únicamente en sistemas automáticos para controlar los riesgos. Kerr señala que “es tentador pensar que un agente puede evaluar a otro, pero si no confiamos plenamente en el sistema de base, delegar la validación en otro modelo similar tampoco garantiza precisión”.

Por ello, recomiendan la participación de equipos multidisciplinarios en la revisión y ajuste continuo del desempeño de la inteligencia artificial.

Las organizaciones que buscan aprovechar el potencial de los agentes inteligentes deben complementar la tecnología con controles adecuados, comités de riesgos y enfoques colaborativos para asegurar la selección de proveedores y la gestión segura de los sistemas, como subrayó la consultora global.

