El lanzamiento del videojuego Pokémon Pokopia desata el crecimiento de las acciones de Nintendo

La rápida venta en tiendas y la alta demanda del juego han sido señaladas como factores clave en la reacción positiva de los mercados

Pokopia fue lanzado el 5
Pokopia fue lanzado el 5 de marzo y rápidamente se posicionó como un fenómeno viral entre los fanáticos. (Composición Infobae: pokemon.com / REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El estreno de Pokémon Pokopia ha generado un efecto inmediato en los mercados, impulsando un aumento notable en las acciones de Nintendo. El entusiasmo de los jugadores y las positivas críticas recibidas por este título exclusivo para la consola Switch 2 han devuelto la confianza a los inversionistas, en un contexto donde la compañía japonesa enfrentaba cuestionamientos por su catálogo reciente de juegos.

Impacto bursátil y recepción del público tras el debut de Pokémon Pokopia

El miércoles 11 de marzo, las acciones de Nintendo subieron un 9 % durante la sesión matutina, un movimiento atribuido principalmente al éxito de Pokémon Pokopia y al lanzamiento del tráiler final de la próxima película secuela de Super Mario.

La rápida venta en tiendas de todo el mundo y la alta demanda del juego han sido señaladas como factores clave en la reacción positiva de los mercados.

Pokémon Pokopia ya se encuentra
Pokémon Pokopia ya se encuentra disponible. (Nintendo)

Pokopia fue lanzado el 5 de marzo y rápidamente se posicionó como un fenómeno viral entre los fanáticos. Según el analista Atul Goyal, del banco de inversión Jefferies, el título “se convirtió inmediatamente en un éxito viral”.

En Metacritic, el videojuego obtuvo una puntuación de 89, la más alta para la franquicia en tres décadas, lo que refuerza su impacto tanto en la comunidad gamer como en la percepción de los inversores.

Características del juego y comparaciones con otros éxitos de Nintendo

Pokémon Pokopia introduce a los jugadores en un universo donde controlan a un pokémon de la especie Ditto, capaz de adoptar forma humana para reconstruir un pueblo devastado.

En Pokémon Pokopia, los usuarios
En Pokémon Pokopia, los usuarios se ponen en la piel de Ditto, el Pokémon conocido por su habilidad para transformarse. (Nintendo)

Esta propuesta ha recordado a muchos a otro éxito de Nintendo, Animal Crossing, especialmente por su enfoque en la simulación de vida y la reconstrucción comunitaria.

Voces influyentes en redes sociales, como la estadounidense Ashley Duncan, han elogiado la experiencia, describiéndola como una opción terapéutica y reconfortante para el público: “Si buscas un descanso mental del mundo, sin duda hazte con Pokopia, es como una terapia”.

El buen desempeño de Pokémon Pokopia llega en un momento clave para Nintendo, que ya reportaba ventas sólidas con su consola Switch 2 pero enfrentaba críticas por la falta de novedades en su catálogo de juegos.

El éxito del nuevo simulador, sumado a la expectativa generada por la próxima película de Super Mario, ha reforzado la percepción de fortaleza de la marca y su capacidad de reinventarse dentro de la industria.

Pokémon Pokopia te da como
Pokémon Pokopia te da como regalo la alfombra de un Ditto. (Nintendo)

Pokémon Pokopia debuta en Switch 2 con evento especial

Pokémon Pokopia, el nuevo título de la saga, ya puede disfrutarse en la Nintendo Switch 2. El juego pone el foco en la creación de barrios y la interacción con criaturas emblemáticas del universo Pokémon, ofreciendo una experiencia orientada a la simulación y la vida comunitaria.

Coincidiendo con su estreno, los desarrolladores han presentado el primer evento especial de tiempo limitado: “Más semillas para Hoppip”. Esta actividad estará disponible desde el 10 hasta el 25 de marzo de 2026, adaptándose al huso horario de cada jugador. Durante el evento, será posible descubrir nuevos Pokémon, recolectar objetos únicos y sumar elementos decorativos para personalizar el vecindario del juego.

Esta propuesta representa una evolución dentro de la franquicia, apostando por la construcción y la convivencia como ejes principales de la aventura.

A medida que los jugadores
A medida que los jugadores avanzan y el entorno cobra vida, nuevos Pokémon se suman a la comunidad. (Nintendo)

Pokémon Pokopia: una aventura de creación y desarrollo de comunidad

En Pokémon Pokopia, los usuarios se ponen en la piel de Ditto, el Pokémon conocido por su habilidad para transformarse, que en esta entrega adopta forma humana y enfrenta el reto de empezar desde cero en un escenario completamente vacío.

El propósito central es restaurar y desarrollar la zona, construyendo una comunidad vibrante junto a otros Pokémon. Para lograrlo, se deben recolectar materiales, crear herramientas y erigir diversas instalaciones que permitan el crecimiento del vecindario.

A medida que los jugadores avanzan y el entorno cobra vida, nuevos Pokémon se suman a la comunidad, ampliando las opciones y actividades disponibles. El juego destaca por su combinación de simulación, gestión de recursos y personalización, invitando a la creatividad y la exploración en cada partida.

