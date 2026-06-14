Google demanda a red de ciberdelincuentes de China que usó IA para estafar a “cientos de miles de víctimas”

Google demandó a Outsider Enterprise, acusada de operar una red global de estafas digitales con IA. (Reuters)

Google ha presentado una demanda judicial para desmantelar la infraestructura de 'Outsider Enterprise’, una red de ciberdelincuentes con sede en China que utiliza inteligencia artificial para ejecutar campañas masivas de estafa digital. La compañía acusa a este grupo de haber robado datos y fondos a “cientos de miles de víctimas” mediante mensajes fraudulentos y sitios web falsos, en una operación con pérdidas millonarias a nivel global.

Según la denuncia, Outsider Enterprise desplegó una campaña internacional que combinó automatización con técnicas de ingeniería social para enviar mensajes de texto suplantando la identidad de Google y otras marcas. El objetivo era dirigir a los usuarios a sitios web falsos, donde se solicitaban contraseñas, códigos de autenticación y datos de tarjetas de crédito.

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De acuerdo con Google, la red utilizó 9.000 sitios falsos y un millón de dominios fraudulentos, y envió 2,5 millones de mensajes de texto a usuarios de Android en solo dos semanas. Tan solo en mayo, los usuarios de Android reportaron 55.000 mensajes de spam. La operación permitió robar al menos 3,87 millones de tarjetas de crédito y provocar pérdidas estimadas en 1.900 millones de dólares.

Los ciberdelincuentes enviaron millones de mensajes de texto suplantando marcas reconocidas, incluido Google. (Reuters)

Herramientas de IA y colaboración entre ciberdelincuentes

El software central, conocido como Outsider, se ofrecía como un “phishing-for-dummies” bajo suscripción, con precios de 88 dólares semanales o 200 dólares mensuales. La plataforma permitía crear sitios web falsos con plantillas que imitaban a más de 290 empresas, incluidas firmas de telecomunicaciones, bancos, instituciones gubernamentales y comercios.

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La automatización habilitaba la creación de réplicas de páginas legítimas en minutos, incluso con inteligencia artificial generada por Gemini, la plataforma de IA de Google. Los delincuentes colaboraban por canales de Telegram, donde compartían estrategias y discutían nuevas formas de ataque. La organización también utilizaba Google Drive y Google Cloud para alojar parte de su infraestructura.

Estrategia criminal y alcance internacional

El esquema de Outsider Enterprise se organizaba en varios grupos: desarrolladores del software y plantillas; proveedores de bases de datos de potenciales víctimas obtenidas de redes sociales y filtraciones; un equipo especializado en el envío masivo de mensajes (mediante bancos de smartphones y tarjetas SIM); y operadores encargados de monetizar credenciales robadas y lavar fondos.

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La operación permitió el robo de millones de tarjetas de crédito y pérdidas que superan los 1.900 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación afectó a usuarios en al menos 95 países, con más de 36.000 tarjetas de pago robadas solo en ese periodo, según datos presentados por Google. Entre noviembre de 2025 y abril de 2026, la compañía detectó más de 1,59 millones de URLs vinculadas a esta red.

Acciones legales y colaboración internacional

Google detalló que combate estos fraudes con herramientas propias de inteligencia artificial para detectar y bloquear mensajes sospechosos, e intercepta más de 10.000 millones de intentos de estafa cada mes. Además, trabaja con operadoras como AT&T, T-Mobile y Verizon, junto con el FBI y laboratorios de ciberseguridad como Black Lotus Labs de Lumen, para rastrear y desmantelar dominios, cuentas y tiendas en línea utilizadas para estafas.

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Un portavoz del FBI confirmó a TechCrunch la incautación de varios dominios y cuentas empleadas en la operación, y señaló que la plataforma de Outsider permitió a los ciberdelincuentes apropiarse de millones de datos financieros y personales desde julio de 2023.

El FBI y empresas tecnológicas colaboraron con Google para desmantelar parte de la infraestructura criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que busca Google con la demanda

La demanda de Google acusa a los responsables de Outsider Enterprise de suplantación de identidad, violación de derechos de autor, fraude electrónico, falsedad publicitaria y actividades de crimen organizado. La compañía solicita al tribunal una orden para prohibir la continuidad de esas actividades, además de la restitución de los daños económicos y la imposición de sanciones.

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El caso expone la sofisticación de redes de ciberdelincuencia apoyadas en inteligencia artificial y la necesidad de cooperación internacional para frenar estos delitos digitales que afectan a millones de personas.