No basta con saber usar ChatGPT: El nuevo estándar de IA que decidirá quién se queda con el empleo

El auge de la IA exige más que saber usar ChatGPT: cómo las empresas miden la verdadera adaptación - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En 2026, la inteligencia artificial ha dejado de ser una simple tendencia tecnológica para convertirse en un factor clave que redefine quién prospera y quién queda rezagado en el mundo laboral. Si hasta hace poco bastaba con demostrar familiaridad con herramientas como ChatGPT, hoy las empresas exigen mucho más: la verdadera diferencia la marca la capacidad de comprender, integrar y experimentar con la IA en profundidad.

Ya no se trata solo de adoptar la tecnología, sino de demostrar auténtica fluidez y curiosidad autodidacta, elementos que están empezando a decidir quién se queda con el empleo.

El auge de la IA corporativa ha dado paso a una nueva fase: medir de manera precisa qué empleados realmente entienden y aplican la inteligencia artificial en sus tareas diarias.

Plataformas de evaluación y consultoras globales priorizan la integración profunda de la IA en tareas diarias, valorando la capacidad de aprender y de rediseñar procesos sobre los títulos formales - (Imagen ilustrativa Infobae)

Empresas de todos los sectores están invirtiendo millones en formación y evaluación, conscientes de que la capacidad de adaptación y aprendizaje se ha convertido en la habilidad laboral más valiosa de la década.

Un nuevo estándar: medir la fluidez en IA

La tendencia global ya no es solo implementar IA, sino evaluar el nivel de comprensión de cada empleado. Plataformas como Workera trabajan con 10% de las empresas Fortune 500 para medir habilidades, desde identificar diferencias entre aprendizaje automático y aprendizaje profundo hasta reconocer sesgos algorítmicos y riesgos de privacidad.

El nuevo estándar va más allá de saber “darle instrucciones a ChatGPT”: implica distinguir los tipos de IA, detectar errores o “alucinaciones” en las respuestas generadas y entender cómo se entrenan los modelos.

Los datos revelan que la mayoría sobreestima o subestima sus propias habilidades en IA. Solo el 11% de los empleados acierta al evaluarse antes de pasar una prueba adaptativa. Frente a la automatización, la curiosidad y la capacidad de aprendizaje continuo se han convertido en ventajas competitivas, más allá de cualquier certificación formal.

Curiosidad: la habilidad laboral más valiosa

La era de la inteligencia artificial: por qué la curiosidad laboral vale más que cualquier diploma - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verdadero diferencial no lo marca la cantidad de cursos completados, sino la iniciativa personal para experimentar con nuevas herramientas. Grandes consultoras como Accenture y McKinsey ya monitorean el uso real de IA entre sus empleados, pero reconocen que el aprendizaje autodidacta fuera del horario laboral es lo que separa a quienes lideran el cambio de quienes solo lo siguen.

El 83% de los trabajadores dice querer aprender más sobre IA, pero solo el 13% ha recibido capacitación formal. La brecha entre la intención y la acción se cubre con curiosidad: los profesionales que dedican tiempo a experimentar por cuenta propia son los que realmente se adaptan y prosperan.

El desafío de la nostalgia operativa y el cambio organizacional

El mayor desafío no es técnico, sino emocional. Muchos empleados senior, con décadas de experiencia, muestran resistencia a la IA no por falta de capacidad, sino por “nostalgia operativa”: el apego a flujos de trabajo y métodos que durante años dieron resultados. Harvard Business School lo llama “change fitness”, la aptitud para asimilar el cambio continuo y trabajar en colaboración con sistemas inteligentes.

A pesar de que las empresas gastan 400.000 millones de dólares anuales en formación, el 74% admite que no logra seguir el ritmo de la demanda de nuevas habilidades. La clave está en lo que cada profesional hace por iniciativa propia, fuera del alcance de las políticas corporativas.

La experiencia práctica es insustituible. Trabajadores que usan IA de manera regular no solo mejoran su productividad, sino que se vuelven más conscientes del alcance y los riesgos de la tecnología. No basta con leer sobre IA: es necesario interactuar, cometer errores y descubrir, desde la práctica, cómo la IA multiplica habilidades y redefine procesos.

No aprender IA hoy equivale a haberse resistido a internet en los años noventa. El nuevo estándar que decidirá el futuro profesional ya no es saber usar una herramienta, sino demostrar una mentalidad abierta, curiosa y práctica ante la inteligencia artificial. Quien no lo entienda, quedará fuera de la próxima ola de transformación.