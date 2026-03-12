Tecno

Inteligencia artificial sugiere los números “más probables” para la lotería de marzo 2026

ChatGPT y Gemini identifican números frecuentes y recomiendan evitar patrones comunes, pero advierten que ninguna fórmula puede predecir resultados en juegos de azar

Guardar
Inteligencia artificial y lotería: cómo
Inteligencia artificial y lotería: cómo ChatGPT y Gemini influyen en la elección de números ganadores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial se ha convertido en una aliada inesperada para miles de apostadores que, semana tras semana, buscan descifrar los secretos de la suerte en los principales sorteos de lotería.

En pleno auge de los sistemas de IA como ChatGPT y Gemini, la tendencia de consultar algoritmos para identificar patrones y combinaciones ganadoras está en su punto más alto, especialmente de cara a los sorteos internacionales de marzo de 2026.

La fiebre tecnológica ha dado lugar a un fenómeno global: plataformas digitales y foros especializados reportan un crecimiento sostenido en las búsquedas de frases como “números ganadores de la lotería” o “combinaciones con más probabilidades”, impulsando el análisis estadístico de sorteos históricos como Powerball (Estados Unidos), Euromillones (Europa) y la Lotería Nacional de España.

La inteligencia artificial se suma
La inteligencia artificial se suma a la lotería: así usan los jugadores ChatGPT y Gemini para optimizar sus apuestas

Aunque el azar sigue siendo el factor determinante, la IA redefine la estrategia lúdica y multiplica las formas de participar.

Cómo usan los jugadores la inteligencia artificial en la lotería

Los jugadores recurren cada vez más a chatbots y algoritmos para analizar tendencias y alternar cifras, en busca de una ventaja al llenar sus boletos. Lo que antes era terreno exclusivo de matemáticos y estadísticos, ahora está al alcance de cualquier usuario con acceso a sistemas como ChatGPT y Gemini.

Gracias a estas herramientas, es posible consultar en segundos las secuencias que más veces han aparecido en los sorteos recientes, identificar patrones poco eficientes y diversificar estrategias para reducir la probabilidad de compartir un premio con otros ganadores.

Números más frecuentes según la inteligencia artificial

ChatGPT, entrenado con bases de datos de sorteos previos, suele identificar ciertos “números calientes” que, estadísticamente, han aparecido con mayor frecuencia en los sorteos internacionales. Por ejemplo:

El análisis de sorteos previos
El análisis de sorteos previos y la diversificación de combinaciones son las principales estrategias sugeridas, aunque la probabilidad no cambia y la IA solo orienta en la selección de números - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Powerball (Estados Unidos): 32, 23, 16, 28 y 39
  • Euromillones: 20, 23, 27, 15 y 17
  • Lotería Nacional de España: 15, 22, 33 y 42

Estas sugerencias se basan en la frecuencia histórica, pero los propios desarrolladores de ChatGPT recalcan que la naturaleza aleatoria del sorteo no cambia: cada número tiene la misma probabilidad de salir en cada tirada, independientemente de su historial.

Consejos de Gemini: evitar patrones predecibles

Gemini, la IA de Google, recomienda evitar combinaciones consecutivas (como 1-2-3-4-5), la concentración de cifras en una sola decena o el uso exclusivo de fechas de cumpleaños, ya que estas fórmulas son elegidas por miles de jugadores y aumentan las posibilidades de que un posible premio deba dividirse entre varios ganadores.

La IA sugiere alternar cifras altas y bajas, mezclar dígitos pares e impares, y variar la estructura tradicional para reducir la probabilidad de compartir un premio en caso de salir favorecido. La clave está en crear combinaciones menos habituales, no en buscar una fórmula mágica para acertar.

Números recomendados para marzo de 2026

Los sistemas de IA ayudan
Los sistemas de IA ayudan a evitar combinaciones típicas y a diversificar apuestas, pero insisten en que cada número tiene la misma probabilidad y el juego responsable es la única garantía - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cruce de datos aportado por ChatGPT y Gemini para la semana de referencia destaca números como: 15, 16, 17, 20, 22, 23, 27, 28, 32, 33, 39 y 42. Estas cifras reflejan coincidencias en los historiales recientes de los principales sorteos internacionales, aunque su aparición en el próximo sorteo sigue siendo completamente aleatoria.

Vale recordar que la inteligencia artificial puede ayudar a experimentar con nuevas formas de selección y a evitar patrones comunes, pero no garantiza el éxito en un juego donde el azar es la única constante.

¿Puede la inteligencia artificial predecir la lotería?

La respuesta sigue siendo negativa. Ni ChatGPT, ni Gemini, ni ningún modelo matemático pueden anticipar el resultado de un sorteo verdaderamente aleatorio. Los especialistas coinciden en que la única manera objetiva de aumentar las probabilidades de ganar es comprar más boletos (multiplicar combinaciones), no cambiar la probabilidad de un solo boleto.

La popularización de la IA ha democratizado el acceso a análisis y tendencias, pero su papel debe entenderse como orientativo y lúdico, no como garantía de resultados.

El uso de la inteligencia artificial en la lotería es una muestra más de cómo la tecnología redefine incluso las tradiciones más antiguas, pero el azar sigue siendo el verdadero protagonista de cada sorteo.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialGeminiChatGPTLoteríaNúmeros loteríaTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Tesla recibe luz verde para suministrar electricidad en Gran Bretaña: estos son los planes de Elon Musk

La empresa fundada por Musk prevé implementar el mismo modelo que tiene en Texas a propietarios de Powerwall y autos eléctricos

Tesla recibe luz verde para

Gran Turismo 7 recibe actualización gratis 1.68: estos son los nuevos carros y carreras que llegan

El videojuego de coches ahora incorpora el Chevrolet Camaro Race-Mod 1969 así como al Mazda RX-7 Type R (FD) ’91

Gran Turismo 7 recibe actualización

WhatsApp ahora detecta enlaces que son estafa y te alerta para que no entres en ellos

La inteligencia artificial de Meta reconoce patrones de fraude y detecta nuevas tácticas de engaño en tiempo real

WhatsApp ahora detecta enlaces que

Ya no habrá que deslizar para encontrar pareja: un chat con IA en Bumble hará el trabajo por ti

La nueva función Dates utiliza un asistente de IA privado que analiza valores, objetivos y hábitos de vida de los usuarios de Bumble

Ya no habrá que deslizar

Qué hacer cuando tu cuenta de Google está llena: pasos para vaciar la papelera y recuperar espacio

Gestionar el espacio en Gmail, Drive y Fotos es clave para mantener el acceso a los servicios; vaciar carpetas de spam y papeleras, y eliminar archivos pesados

Qué hacer cuando tu cuenta
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la única

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Trump dijo que Irán no debería ir al Mundial por su “propia seguridad”

El motivo que dejó a Colapinto al borde de un escalofriante accidente en Australia: “Estaba seguro de que me iba a golpear”

Los gestos de Riquelme en su palco de La Bombonera una hora después del empate de Boca con San Lorenzo

TELESHOW
El tenso cruce entre la

El tenso cruce entre la familia de Luana y su exnovio luego del derecho a réplica en Gran Hermano

La fuerte decisión que tomó el marido de Mavinga tras los dichos racistas en Gran Hermano: “Esto no es un juego”

El exabrupto de Ian Lucas luego de la eliminación de Evangelina Anderson de MasterChef Celebrity

De Stranger Things a la Bombonera: Joe Keery revolucionó Buenos Aires antes su show en Lollapalooza

La China Suárez festejó en Milán con Mauro Icardi y su círculo íntimo: regalos de lujo y una cena inolvidable

INFOBAE AMÉRICA

Fiscalía panameña pide condena para

Fiscalía panameña pide condena para exministro por sobrecostos en obras viales

Trump dijo que Irán no debería ir al Mundial por su “propia seguridad”

Más de 10 millones de personas afectadas por dos tormentas invernales seguidas con fuertes nevadas en el norte de Estados Unidos

El chileno Smiljan Radić Clarke fue galardonado con el Premio Prtizker al mejor arquitecto del mundo

Un asteroide recién descubierto por la NASA pasará cerca de la Tierra esta noche