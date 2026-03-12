Apenas la cuarta parte de empleos de tecnología en Colombia corresponde a mujeres: cómo enfrentar esta situación

Solo dos de cada diez estudiantes en carreras tecnológicas en Colombia son mujeres, según el DANE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación femenina en el sector tecnológico colombiano permanece rezagada, a pesar de los avances hacia la equidad de género en otros ámbitos. Solo el 25,4% de los empleos en tecnología en el país corresponde a mujeres, lo que refleja una brecha persistente en esta industria a nivel nacional.

Orígenes y consecuencias de la brecha de género en tecnología

De acuerdo con cifras de Fedesoft, la baja participación de mujeres en el sector TI está vinculada desde la formación académica. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó para 2025 que solo dos de cada diez estudiantes en carreras tecnológicas en Colombia son mujeres, pese a que representan el 59% de la matrícula total en educación superior.

Esta asimetría se acentúa en disciplinas como ingenierías, ciencias exactas y otras áreas STEM, donde la presencia femenina es todavía menor.

La presencia femenina en tecnología favorece el liderazgo sostenible y la retención de talento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Janeth Rodríguez, vicepresidenta de Revenue para Infobip Latam, explicó que “la brecha de género es un verdadero desafío para el país y América Latina. Se genera un desequilibrio que impacta en la equidad y se descuida la urgencia de cubrir la escasez de talento tecnológico, que es uno de los mayores desafíos de la economía digital; la demanda va mucho más rápido que la oferta”.

La falta de mujeres en tecnología no solo limita la diversidad de perspectivas, sino que también agrava la dificultad para cubrir posiciones clave en un sector donde la demanda de profesionales supera ampliamente la oferta.

Impacto de la presencia femenina y el liderazgo en el sector

Estudios recientes señalan que la presencia de mujeres en cargos tecnológicos y directivos tiene efectos positivos sobre el desempeño organizacional. Las empresas colombianas lideradas por mujeres registran, en promedio, un retorno sobre inversión 26% superior, según datos de la Superintendencia de Sociedades.

Cerrar la brecha de género en tecnología requiere decisiones estratégicas desde los altos mandos organizacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la inclusión femenina impulsa modelos de liderazgo más sostenibles, favorece el reskilling de los equipos y mejora la retención de talento.

La experiencia de Janeth Rodríguez, reconocida como una de las líderes más influyentes de la industria en América Latina, ilustra cómo las mujeres en altos cargos están redefiniendo la gestión del talento y la implementación tecnológica.

Rodríguez protagoniza el primer episodio de la nueva temporada de la serie documental She is my Boss, estrenada este mes, que muestra cómo el liderazgo femenino transforma la cultura y la innovación en las empresas tecnológicas de la región.

“Cerrar la brecha de género en tecnología exige decisiones estratégicas desde los niveles más altos de las organizaciones”, afirmó Rodríguez. Su caso pone en evidencia que la equidad no solo es posible, sino también rentable y necesaria para el desarrollo del sector.

Empresas lideradas por mujeres en Colombia registran un 26% más de retorno sobre inversión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos persistentes y acciones para revertir la desigualdad

La problemática atraviesa toda América Latina, aunque en Colombia se han registrado avances en la discusión pública y en experiencias empresariales exitosas. El reto ahora es consolidar mecanismos que permitan a más mujeres acceder y permanecer en carreras STEM, eliminar sesgos en los procesos de selección y promoción, y estimular la creación de redes de mentoría y apoyo profesional.

El sector tecnológico colombiano enfrenta el desafío de acelerar la inclusión femenina para responder a las exigencias de la economía digital. La brecha de género sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo del talento local y la competitividad de la industria, pero los resultados obtenidos por empresas con liderazgo femenino respaldan la necesidad de mantener el tema en el centro del debate y las políticas corporativas.