WhatsApp permitirá a los padres administrar las cuentas de sus hijos menores de 13 años

WhatsApp estrena cuentas para menores de 13 años, gestionadas por adultos responsables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp implementará un sistema que permitirá a los padres administrar las cuentas de sus hijos menores de 13 años. La plataforma de mensajería, propiedad de Meta, anunció la medida tras recibir solicitudes de familias que buscan mayor seguridad y control en la comunicación digital de los más pequeños.

La función se encuentra en fase de lanzamiento inicial y llegará de forma progresiva a distintos países en los próximos meses.

Cómo funcionarán las cuentas supervisadas

De acuerdo con los detalles compartidos por Meta, la creación de cuentas para preadolescentes requerirá la intervención directa de los padres o tutores. Durante el proceso de configuración, ambos dispositivos —el del adulto y el del menor— deberán estar presentes para autenticar la cuenta a través de un código QR. Una vez activada, el adulto podrá definir alertas y monitorear diversas actividades asociadas a la cuenta del menor.

La compañía precisó que los padres recibirán notificaciones cada vez que el usuario menor de edad agregue, bloquee o reporte un contacto. Además, tendrán la opción de activar alertas adicionales, como cambios de nombre o foto de perfil, nuevos pedidos de chat, participación en grupos o la eliminación de conversaciones y contactos.

La configuración parental incluye alertas sobre cambios en contactos y actividad de los menores. (Europa Press)

Todas estas funciones estarán protegidas por un código PIN de seis dígitos, el cual solo el adulto podrá modificar desde su propio dispositivo.

Limitaciones y privacidad de las cuentas para preadolescentes

Meta remarcó que los perfiles gestionados bajo este formato no tendrán acceso a funcionalidades como Meta AI, Canales ni el estado. Tampoco podrán habilitar mensajes temporales en chats individuales, una restricción que busca reforzar la supervisión sobre las interacciones del menor.

A pesar de estas limitaciones, la compañía aseguró que los chats y llamadas permanecerán cifrados de extremo a extremo, garantizando la privacidad de las conversaciones.

Al recibir mensajes de usuarios que no figuran en la lista de contactos, los preadolescentes visualizarán una tarjeta informativa que detallará si el remitente comparte grupos en común y su país de origen.

Las nuevas cuentas infantiles no tendrán acceso a Meta AI, Canales ni Estado. (Europa Press)

También tendrán la posibilidad de silenciar llamadas desconocidas y ver imágenes borrosas provenientes de remitentes no identificados. Los pedidos de chat y enlaces de invitación a grupos quedarán almacenados en una carpeta especial, a la que solo se podrá acceder mediante el PIN parental.

Transición y control continuo a medida que los menores crecen

La compañía dirigida por Mark Zuckerberg puntualizó que, al alcanzar la edad suficiente, los usuarios recibirán una notificación para convertir su cuenta en un perfil estándar. Meta anticipó que ofrecerá a los padres la posibilidad de aplazar esta transición hasta por 12 meses adicionales, extendiendo el control parental sobre la cuenta mientras se considere necesario.

En el proceso de aprobación de solicitudes para unirse a grupos, los adultos podrán revisar información relevante, como el número de miembros y la identidad de los administradores, antes de autorizar el ingreso del menor. Estas medidas buscan facilitar un entorno digital seguro sin comprometer la capacidad de comunicación familiar.

Contexto internacional y antecedentes de la decisión

La decisión de Meta se produce en un contexto de creciente presión regulatoria. Países como Dinamarca, Alemania, España y el Reino Unido han promovido la restricción o prohibición de cuentas en redes sociales para menores de cierta edad, con el objetivo de proteger a niños y adolescentes en el entorno digital.

La actualización responde a la demanda de mayor seguridad en la comunicación digital infantil, según Meta. (Reuters)

Si bien WhatsApp no es una red social tradicional, la aplicación cuenta con más de 3.000 millones de usuarios globales y se ha convertido en una herramienta esencial para la comunicación entre personas de todas las edades, incluidos los menores.

La compañía ya había incorporado controles para adolescentes en otras plataformas de su ecosistema, como Instagram y Facebook. Ahora, la aplicación de mensajería extiende este enfoque de seguridad al segmento infantil, respondiendo a las necesidades expresadas por padres y tutores.

“Hemos escuchado a padres que desean comunicarse con sus hijos a través de WhatsApp, por eso desarrollamos cuentas gestionadas con controles adicionales”, explicó la empresa en su sección de preguntas y respuestas.

La implementación de cuentas supervisadas por adultos representa un cambio relevante en la gestión de la seguridad digital infantil, en línea con la evolución de las normativas internacionales y las demandas de las familias modernas.