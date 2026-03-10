Cómo quitar Meta AI de WhatsApp y por qué hay usuarios que buscan desactivarlo

Cómo limitar la presencia de Meta AI en WhatsApp: privacidad y control en la era de la inteligencia artificial - (Imagen ilustrativa)

La consolidación de Meta AI a WhatsApp ha generado debates entre los usuarios sobre la privacidad, el control de sus datos y la experiencia de uso en la aplicación de mensajería más popular del mundo. Aunque la inteligencia artificial de Meta se integra como cualquier otra función, muchos buscan maneras de desactivarla o, al menos, limitar su presencia en las conversaciones diarias.

Este interés responde tanto a inquietudes sobre la protección de la información personal como a la preferencia de mantener una experiencia de mensajería tradicional, sin la intervención de asistentes automatizados.

Privacidad en WhatsApp: pasos para reducir la intervención de Meta AI y proteger tus datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se puede desactivar Meta AI en WhatsApp?

Meta AI es una función integrada en WhatsApp, similar a las llamadas o los stickers, y no existe una opción oficial para eliminarla completamente. Según la propia compañía, la inteligencia artificial opera de forma interna y no puede ser desactivada por el usuario desde la configuración de la aplicación.

Sin embargo, es posible reducir su presencia y limitar las interacciones siguiendo algunos pasos sencillos:

Eliminar el chat con Meta AI: Puedes borrar la conversación como harías con cualquier otro chat. Esto elimina la conversación de tu vista, aunque no la desactiva del sistema.

Restablecer la IA: Escribe el comando “/reset-ai” en el chat con Meta AI para eliminar la copia de la conversación almacenada en los servidores de Meta y restablecer la herramienta a su estado inicial.

Evitar mencionarla en grupos o chats individuales: No uses el comando “@meta ai”, lo que reduce la probabilidad de que la IA intervenga en tus conversaciones.

No recurrir a versiones antiguas de WhatsApp: Aunque algunos usuarios sugieren instalar versiones previas de la app para evitar Meta AI, esta práctica puede exponer el dispositivo a vulnerabilidades y riesgos de seguridad.

Por qué no es posible desactivar Meta AI completamente

Desde borrar el chat hasta evitar comandos que activen la IA, los usuarios pueden limitar la interacción con el asistente virtual, mientras crece el debate sobre la integración forzada de funciones automatizadas

Meta AI se presenta como una función nativa de WhatsApp, lo que significa que se incluye en el código base de la aplicación. Joshua Breckman, director de Comunicaciones Internacionales de WhatsApp, explicó que la IA funciona como cualquier otra funcionalidad integrada, por lo que el usuario no tiene opción de eliminarla del sistema.

Esta imposibilidad ha generado críticas, especialmente en Europa, donde la parlamentaria eslovaca Veronika Cifrová Ostrihoňová planteó el tema ante el Parlamento Europeo por las dudas que suscita sobre el control del usuario y la seguridad digital.

Razones para limitar o desactivar Meta AI

Uno de los principales motivos para querer reducir la presencia de Meta AI en WhatsApp es la privacidad. Al interactuar con la IA, parte de la información puede ser procesada y almacenada por Meta, lo que preocupa a quienes priorizan la confidencialidad de sus conversaciones. Además, usuarios que valoran la experiencia clásica de mensajería consideran innecesaria o invasiva la intervención de una inteligencia artificial en sus chats.

No obstante, para quienes aprecian las ventajas de la IA, Meta AI puede resultar útil: ofrece respuestas instantáneas, sugerencias de contenido y ayuda en la redacción de mensajes, facilitando la comunicación y haciéndola más eficiente.

Cómo utilizar Meta AI de forma segura

WhatsApp y Meta AI: guía para usar la inteligencia artificial solo cuando lo necesites - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para quienes deciden aprovechar la función, es recomendable adoptar ciertas precauciones:

Evitar compartir información sensible: No introduzcas contraseñas, datos bancarios o información personal en las interacciones con la IA.

Gestionar la privacidad: Ajusta la configuración de privacidad en WhatsApp para limitar la cantidad de datos que pueden recopilarse y almacenarse.

Limitar el uso a consultas generales: Utiliza la IA para búsquedas, sugerencias o asistencia, evitando temas confidenciales.

Actualizar la aplicación: Mantén WhatsApp actualizado para beneficiarte de las últimas funciones de seguridad y protección de datos.

La tendencia global apunta a que los asistentes inteligentes serán cada vez más comunes en las aplicaciones de mensajería y redes sociales. Sin embargo, el debate sobre privacidad, control y experiencia de usuario seguirá vigente, y las compañías deberán equilibrar la innovación con el respeto a las preferencias individuales.

Mientras tanto, los usuarios pueden limitar la presencia de Meta AI siguiendo los pasos mencionados y decidir hasta qué punto desean interactuar con la inteligencia artificial en su experiencia diaria de mensajería.