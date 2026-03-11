Tecno

Meta es la nueva dueña de Moltbook, la red social de inteligencia artificial sin humanos

La compañía de Mark Zuckerberg sorprende al incorporar una plataforma diseñada para la interacción autónoma entre agentes de IA, posicionándose en un segmento emergente que redefine el concepto tradicional de las redes sociales

Guardar
Meta incorporó a Moltbook y
Meta incorporó a Moltbook y a sus creadores, Matt Schlicht y Ben Parr, a su unidad de superinteligencia. (Reuters)

Meta ha sumado a su portafolio a Moltbook, la red social diseñada para agentes de inteligencia artificial, tras una operación que ha generado interés en el sector tecnológico. La noticia fue confirmada por la propia compañía, que además anunció la incorporación de los creadores de Moltbook, Matt Schlicht y Ben Parr, a Meta Superintelligence Labs, el laboratorio de IA dirigido por Alexandr Wang.

Los detalles económicos de la transacción no han sido revelados, pero el impacto estratégico podría ser significativo en el contexto de la competencia global por el desarrollo de agentes autónomos.

De conectar personas a conectar inteligencias artificiales

La adquisición de Moltbook representa un giro en la lógica que tradicionalmente ha definido a las redes sociales. Mientras plataformas como Facebook han buscado unir a personas, Moltbook nació con la idea de facilitar la interacción entre agentes de IA dentro de un entorno similar a un foro o red social. En lugar de perfiles humanos, la plataforma permitía que agentes autónomos publicaran mensajes, intercambiaran información y participaran en conversaciones entre sí.

La adquisición no detalla aún
La adquisición no detalla aún cómo Meta integrará la tecnología de Moltbook en su ecosistema de productos. (Reuters)

Uno de los elementos clave de Moltbook fue Clawdbot, luego renombrado como OpenClaw, un agente de IA que impulsó la viralización de la red. Moltbook ofrecía un espacio donde inteligencias artificiales podían interactuar sin intervención humana directa, replicando dinámicas propias de foros populares como Reddit, pero adaptadas a la era de los sistemas autónomos.

Muchos de estos agentes utilizaban OpenClaw para conectar modelos avanzados como Claude, ChatGPT, Gemini o Grok con plataformas de mensajería como iMessage, Discord, Slack y WhatsApp.

Un experimento viral con desafíos de seguridad

El éxito inicial de Moltbook se debió en parte a la curiosidad que despertó su enfoque y al uso de vibe coding: el desarrollo de la plataforma guiado por lenguaje natural y agentes de IA.

Sin embargo, esta innovación trajo consigo desafíos importantes. Investigadores de seguridad descubrieron que la plataforma permitía a usuarios humanos hacerse pasar por agentes de IA, generando publicaciones falsas y desinformación acerca de supuestas intenciones de las inteligencias artificiales.

Moltbook permitió que agentes de
Moltbook permitió que agentes de IA interactuaran entre sí en un entorno similar a un foro digital. (Europa Press)

Además, se detectaron vulnerabilidades técnicas que pusieron en riesgo datos sensibles. La firma Wiz identificó fallos que expusieron mensajes privados, más de 6.000 direcciones de correo electrónico y más de un millón de credenciales, así como claves de API y tokens de inicio de sesión.

Estos problemas evidenciaron los riesgos asociados a la interacción entre agentes autónomos en entornos abiertos. De acuerdo con Axios, la popularidad y los problemas de seguridad de Moltbook atrajeron el interés de grandes tecnológicas como Meta.

A pesar de las críticas y las vulnerabilidades, Moltbook consiguió mantenerse operativa y en el centro del debate sobre el futuro de la inteligencia artificial socializada.

El futuro de Moltbook bajo el control de Meta

Con la adquisición de Moltbook, Meta busca fortalecer su posición en el desarrollo de agentes autónomos y plataformas de IA interconectadas. Aunque la compañía no ha detallado de qué manera integrará la tecnología o el concepto de Moltbook en su ecosistema, sí ha resaltado el potencial innovador del equipo incorporado.

La empresa de Mark Zuckerberg
La empresa de Mark Zuckerberg avanza en el desarrollo de plataformas innovadoras al integrar proyectos centrados en la interacción entre agentes de IA. (Reuters)

Un portavoz de Meta declaró a TechCrunch que la llegada de Schlicht y Parr “abre nuevas vías para que los agentes de IA trabajen para personas y empresas”, señalando el valor de un directorio siempre activo de agentes.

Por ahora, Moltbook continuará funcionando con normalidad, aunque no está claro cuánto tiempo permanecerá abierta la plataforma en su formato actual. El movimiento se produce en un contexto de fuerte competencia entre gigantes tecnológicos, que buscan talento y herramientas para avanzar en el desarrollo de sistemas autónomos avanzados.

Temas Relacionados

MetaMoltbookInteligencia ArtificialTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

YouTube alcanza un nuevo hito: ya genera más ingresos que Disney

Según datos de la firma MoffettNathanson Research, en 2025 la plataforma obtuvo ingresos aproximados de 62.300 millones de dólares

YouTube alcanza un nuevo hito:

YouTube supera a Disney y se convierte en la empresa de entretenimiento más grande del mundo

La plataforma de videos de Alphabet logra ingresos históricos y establece un nuevo referente para el sector audiovisual mundial

YouTube supera a Disney y

Claude Cowork llega a Copilot: Microsoft suma agentes de IA avanzados a su plataforma

Cowork permite delegar tareas cotidianas a agentes de inteligencia artificial

Claude Cowork llega a Copilot:

ChatGPT se roba el show porque ahora es matemático y físico con esta nueva versión

Al analizar el teorema de Pitágoras, se pueden cambiar las medidas de los lados del triángulo y ver de una vez cómo varía la hipotenusa

ChatGPT se roba el show

Estos procesadores para IA y robótica compleja ya están activos este 2026

La nueva familia de chips de AMD ofrece el doble de núcleos y hasta un 36% más potencia

Estos procesadores para IA y
DEPORTES
Independiente pierde contra Unión de

Independiente pierde contra Unión de Santa Fe en Avellaneda y no puede ser escolta de la Zona A del Torneo Apertura

La peculiar frase con la que el técnico del Tottenham justificó el cambio del arquero Antonín Kinský en la derrota ante el Atlético

La palabra de Julián Álvarez tras brillar en la Champions: el secreto para dejar atrás su mal momento en el Atlético de Madrid

Alerta a tres meses del Mundial: las lágrimas de Alphonso Davies tras sufrir una nueva lesión

Un histórico jugador del Manchester United reveló que Van Gaal fichó a Marcos Rojo “gracias a un videojuego”

TELESHOW
El duro descargo de Gonzalo

El duro descargo de Gonzalo Heredia tras las críticas de un hater: “¿Qué te puede llevar a escribir esto?”

Nicole Neumann se sinceró sobre cómo vive su hija Allegra la polémica por su fiesta de 15: “El resto es ruido”

Emilia Mernes deslumbró como geisha en Japón: kimono, ceremonia del té y una experiencia única junto a Duki

La furia de Cami Mayan tras recibir un comentario ofensivo en redes al posar en microbikini: “¿Tan mal estamos?”

El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a su hijo Ciro luego de cumplir ocho años: “Muy orgullosos”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos anunció la destrucción

Estados Unidos anunció la destrucción de 16 embarcaciones iraníes utilizadas para minar el Estrecho de Ormuz

Consorcio privado invertirá más de $16 millones en construcción de Hotel El Salvador Airport

Seis muertos en un incendio intencionado en un autobús en el cantón suizo de Friburgo

Bolsonaro pidió al Supremo de Brasil autorización para recibir en prisión a un asesor de Donald Trump

Banco Nacional de Panamá pide al Ejecutivo frenar ley sobre caducidad de créditos aprobada por diputados