Meta incorporó a Moltbook y a sus creadores, Matt Schlicht y Ben Parr, a su unidad de superinteligencia. (Reuters)

Meta ha sumado a su portafolio a Moltbook, la red social diseñada para agentes de inteligencia artificial, tras una operación que ha generado interés en el sector tecnológico. La noticia fue confirmada por la propia compañía, que además anunció la incorporación de los creadores de Moltbook, Matt Schlicht y Ben Parr, a Meta Superintelligence Labs, el laboratorio de IA dirigido por Alexandr Wang.

Los detalles económicos de la transacción no han sido revelados, pero el impacto estratégico podría ser significativo en el contexto de la competencia global por el desarrollo de agentes autónomos.

De conectar personas a conectar inteligencias artificiales

La adquisición de Moltbook representa un giro en la lógica que tradicionalmente ha definido a las redes sociales. Mientras plataformas como Facebook han buscado unir a personas, Moltbook nació con la idea de facilitar la interacción entre agentes de IA dentro de un entorno similar a un foro o red social. En lugar de perfiles humanos, la plataforma permitía que agentes autónomos publicaran mensajes, intercambiaran información y participaran en conversaciones entre sí.

La adquisición no detalla aún cómo Meta integrará la tecnología de Moltbook en su ecosistema de productos. (Reuters)

Uno de los elementos clave de Moltbook fue Clawdbot, luego renombrado como OpenClaw, un agente de IA que impulsó la viralización de la red. Moltbook ofrecía un espacio donde inteligencias artificiales podían interactuar sin intervención humana directa, replicando dinámicas propias de foros populares como Reddit, pero adaptadas a la era de los sistemas autónomos.

Muchos de estos agentes utilizaban OpenClaw para conectar modelos avanzados como Claude, ChatGPT, Gemini o Grok con plataformas de mensajería como iMessage, Discord, Slack y WhatsApp.

Un experimento viral con desafíos de seguridad

El éxito inicial de Moltbook se debió en parte a la curiosidad que despertó su enfoque y al uso de vibe coding: el desarrollo de la plataforma guiado por lenguaje natural y agentes de IA.

Sin embargo, esta innovación trajo consigo desafíos importantes. Investigadores de seguridad descubrieron que la plataforma permitía a usuarios humanos hacerse pasar por agentes de IA, generando publicaciones falsas y desinformación acerca de supuestas intenciones de las inteligencias artificiales.

Moltbook permitió que agentes de IA interactuaran entre sí en un entorno similar a un foro digital. (Europa Press)

Además, se detectaron vulnerabilidades técnicas que pusieron en riesgo datos sensibles. La firma Wiz identificó fallos que expusieron mensajes privados, más de 6.000 direcciones de correo electrónico y más de un millón de credenciales, así como claves de API y tokens de inicio de sesión.

Estos problemas evidenciaron los riesgos asociados a la interacción entre agentes autónomos en entornos abiertos. De acuerdo con Axios, la popularidad y los problemas de seguridad de Moltbook atrajeron el interés de grandes tecnológicas como Meta.

A pesar de las críticas y las vulnerabilidades, Moltbook consiguió mantenerse operativa y en el centro del debate sobre el futuro de la inteligencia artificial socializada.

El futuro de Moltbook bajo el control de Meta

Con la adquisición de Moltbook, Meta busca fortalecer su posición en el desarrollo de agentes autónomos y plataformas de IA interconectadas. Aunque la compañía no ha detallado de qué manera integrará la tecnología o el concepto de Moltbook en su ecosistema, sí ha resaltado el potencial innovador del equipo incorporado.

La empresa de Mark Zuckerberg avanza en el desarrollo de plataformas innovadoras al integrar proyectos centrados en la interacción entre agentes de IA. (Reuters)

Un portavoz de Meta declaró a TechCrunch que la llegada de Schlicht y Parr “abre nuevas vías para que los agentes de IA trabajen para personas y empresas”, señalando el valor de un directorio siempre activo de agentes.

Por ahora, Moltbook continuará funcionando con normalidad, aunque no está claro cuánto tiempo permanecerá abierta la plataforma en su formato actual. El movimiento se produce en un contexto de fuerte competencia entre gigantes tecnológicos, que buscan talento y herramientas para avanzar en el desarrollo de sistemas autónomos avanzados.