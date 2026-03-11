NemoClaw, el nuevo proyecto de Nvidia para desafiar a OpenClaw en el desarrollo de agentes de IA

Nvidia ya estaría planeando lanzar una plataforma para crear agentes de IA. (Nvidia)

Nvidia estaría preparando el lanzamiento de una nueva plataforma abierta de agentes de inteligencia artificial llamada NemoClaw, un sistema diseñado para que empresas puedan desplegar herramientas capaces de ejecutar tareas de forma autónoma para sus empleados.

El proyecto, que aún no ha sido anunciado oficialmente, busca competir con soluciones emergentes como OpenClaw, que en los últimos meses han popularizado el uso de agentes de IA capaces de completar procesos complejos con una intervención humana mínima.

La información surge de un reporte publicado por Wired, que cita a fuentes familiarizadas con los planes de la compañía. Según estas personas, Nvidia ya comenzó a presentar el proyecto a distintos proveedores de software empresarial con el objetivo de crear alianzas y fomentar el desarrollo de aplicaciones construidas sobre esta plataforma.

OpenClaw es un agente de código abierto que permite crear agentes IA.

El plan apunta principalmente al mercado corporativo, donde las empresas buscan cada vez más herramientas capaces de automatizar procesos digitales y mejorar la productividad mediante inteligencia artificial.

Contactos con empresas tecnológicas

De acuerdo con el informe, Nvidia se puso en contacto con compañías como Salesforce, Cisco, Google, Adobe y CrowdStrike para explorar posibles colaboraciones en torno al desarrollo de NemoClaw.

Aunque no se confirmó la existencia de acuerdos formales, la estrategia contemplaría ofrecer acceso temprano al proyecto a socios tecnológicos interesados en construir aplicaciones o integrar sus servicios dentro del nuevo ecosistema.

Nvidia se encuentra desarrollando un nuevo sistema para crear agentes IA. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La plataforma permitiría a las empresas implementar agentes de inteligencia artificial capaces de realizar tareas para sus trabajadores, automatizando procesos que requieren múltiples pasos o coordinación entre diferentes aplicaciones.

Entre los ejemplos de uso se encuentran tareas administrativas, gestión de información, interacción con software corporativo o ejecución de flujos de trabajo complejos.

Un sistema pensado para entornos corporativos

Según las fuentes citadas en el informe, NemoClaw también incluiría herramientas centradas en seguridad y privacidad, dos factores considerados clave para que las empresas adopten este tipo de sistemas.

En los entornos corporativos, el uso de agentes de inteligencia artificial plantea desafíos importantes relacionados con el acceso a datos sensibles, la gestión de permisos y el control de las acciones que estos sistemas pueden ejecutar.

Nvidia tiene en mente competir con OpenClaw y trabajar con empresas para la creación de agentes IA. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Otro aspecto destacado es que NemoClaw funcionaría de forma independiente del hardware utilizado por las empresas. Esto significa que las organizaciones podrían utilizar la plataforma incluso si sus sistemas no operan con chips de Nvidia, una decisión que podría ampliar su adopción dentro del mercado empresarial.

El auge de los agentes de inteligencia artificial

El desarrollo de NemoClaw llega en un momento en que la industria tecnológica experimenta un rápido crecimiento en el ámbito de los llamados agentes de IA, también conocidos como “claws”.

A diferencia de los chatbots tradicionales, estos sistemas no se limitan a responder preguntas. Utilizan modelos de lenguaje para planificar acciones y ejecutar tareas de forma autónoma.

Nvidia presentará NemoClaw en su próximo evento. /Handout via REUTERS

Esto les permite interactuar con aplicaciones, navegar por internet, analizar información o incluso escribir código como parte de procesos automatizados.

Este enfoque está despertando un fuerte interés en empresas que buscan automatizar tareas repetitivas o mejorar la eficiencia en distintos departamentos.

El papel de OpenClaw

El interés de Nvidia por este tipo de herramientas se relaciona con el crecimiento de OpenClaw, un agente de código abierto que anteriormente fue conocido como Clawdbot y Moltbot.

El proyecto ganó notoriedad en Silicon Valley a comienzos de 2026 por su capacidad para ejecutarse en computadoras personales y completar tareas laborales con poca supervisión.

El éxito de OpenClaw ha llevado a Nvidia a crear NemoClaw, con la intención de generar más agentes IA. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Posteriormente, OpenAI contrató a su creador, el ingeniero austríaco Peter Steinberger, con el objetivo de impulsar el desarrollo de agentes inteligentes dentro de la compañía.

Sin embargo, la adopción de estos sistemas también ha generado preocupación en algunas organizaciones. Informes recientes indican que varias empresas limitaron el uso de OpenClaw en computadoras corporativas debido a riesgos de seguridad y comportamientos impredecibles.

Un posible anuncio en GTC

Nvidia podría presentar su enfoque hacia los agentes de inteligencia artificial durante su conferencia anual de desarrolladores, el evento Nvidia GTC, que se celebrará el 16 de marzo en San José, en el estado de California.

Este encuentro suele ser el escenario donde la compañía anuncia nuevas herramientas de hardware y software relacionadas con su estrategia en inteligencia artificial.

Nvidia ya tiene en mente manejar los agentes IA, al igual que los chips de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

Si el proyecto se confirma, NemoClaw representaría un nuevo paso en la carrera por desarrollar plataformas capaces de integrar agentes de IA en el trabajo cotidiano de las empresas, un campo que se perfila como una de las próximas grandes áreas de competencia dentro de la industria tecnológica.