Tecno

El secreto de Nvidia: Jensen Huang revela cómo una sola decisión cambió los videojuegos para siempre

Gracias a las tecnologías de escalado por inteligencia artificial, como la innovadora Nvidia DLSS, los jugadores experimentan gráficos en alta resolución

Guardar
Jensen Huang dio varios detalles
Jensen Huang dio varios detalles sobre cómo su compañía ha revolucionado la industria gamer. (Foto: REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

Durante la Conferencia de Medios y Telecomunicaciones de Morgan Stanley esta semana, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, defendió que su empresa fue responsable de “crear la industria moderna de los videojuegos”.

Además, sostuvo que los avances asociados a la inteligencia artificial, el escalado por IA y los gráficos 3D han transformado tanto el desarrollo como la experiencia de los usuarios en los videojuegos durante las últimas décadas.

Cuál es el liderazgo tecnológico de Nvidia y el impacto del escalado por IA

En una parte de su intervención, Huang remarcó el papel central de su compañía en la evolución técnica de los videojuegos, enfatizando que “sin RTX, no habría nada hoy” y que las bibliotecas y algoritmos desarrollados por Nvidia han resultado esenciales para los motores gráficos modernos.

Las bibliotecas y algoritmos de
Las bibliotecas y algoritmos de Nvidia resultan esenciales para el avance de los motores gráficos utilizados en videojuegos actuales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El directivo indicó que “sin nuestra contribución a todos los algoritmos que integran los motores de juego, no podríamos disfrutar del tipo de videojuegos que disfrutamos hoy”. La relevancia de estos avances se evidencia en el papel actual de tecnologías como Nvidia DLSS, AMD FSR e Intel XeSS.

Por su parte, el escalado por IA se ha convertido en una herramienta indispensable para alcanzar velocidades de fotogramas más altas en PC y consolas, porque los títulos actuales, entre ellos juegos como Cyberpunk 2077, presentan exigencias técnicas significativas.

Incluso hardware reciente como la RTX 5070 solo puede ejecutar títulos de alta demanda gráfica en 4K con trazado de rayos a velocidades tan bajas como 10 fps, sin aplicar escalado por IA, y que alcanzar los 60 fps resulta inalcanzable sin estas técnicas.

Cómo se ha transformado la industria y cuáles desafíos hay en hardware

La transición de los videojuegos
La transición de los videojuegos a gráficos 3D marcó el auge de la industria gracias, según Huang, con gran influencia de Nvidia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su discurso, Huang contextualizó que los avances en gráficos por computadora datan de la fundación de Nvidia, cuando los gráficos se usaban mayoritariamente en películas de animación.

El CEO afirmó: “Fue en esa época cuando los gráficos por computadora adquirieron mayor capacidad, pudimos simular la realidad virtual y los aplicamos a la creación de una nueva industria, inexistente en aquel entonces, llamada videojuegos”.

Asimismo, para Huang, la influencia de Nvidia fue decisiva en la transición hacia gráficos 3D modernos y en la consolidación de la industria más allá de la era de los arcades y las primeras consolas retro. Sostuvo que “fue Nvidia quien lo unió todo”.

Tarjetas gráficas como la RTX
Tarjetas gráficas como la RTX 5070 evidencian el cuello de botella en hardware frente a las altas demandas de los títulos modernos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

No obstante, pese al desarrollo de CPU, RAM y SSD, las tarjetas gráficas se han convertido en el “irónico cuello de botella” de la industria del hardware para juegos, porque la exigencia de los nuevos títulos supera la capacidad del hardware disponible, obligando a soluciones de software para compensar las limitaciones.

Qué consecuencias tiene el escalado por IA en el desarrollo de videojuegos

El uso de tecnologías como DLSS no solo beneficia a los jugadores; representa una ventaja para los desarrolladores de videojuegos. En vez de invertir meses en la optimización exhaustiva del producto antes de su lanzamiento, solo hay que asegurar la compatibilidad con DLSS para garantizar un rendimiento aceptable en una variedad de configuraciones de hardware.

El uso de tecnologías como
El uso de tecnologías como DLSS permite a los desarrolladores reducir tiempos de optimización y mejorar la experiencia de juego. (Imagen ilustrativa Infobae)

En pocas palabras, es básicamente un truco para obtener un mejor rendimiento, sin tener que pasar horas en los menús de configuración.

La empresa ha avanzado en su sistema de escalado por IA, incluyendo la generación multiframe, que aprovecha inteligencia artificial para proporcionar fluidez y calidad visual sin exigir mejoras equivalentes en hardware. Este proceso ha transformado la lógica del desarrollo y la experiencia del consumidor en los videojuegos.

Pese a las críticas hacia Nvidia por su enfoque en soluciones de software y por el crecimiento de su división de inteligencia artificial en detrimento del desarrollo puro de GPU, Huang mantiene su tesis: Nvidia, desde su perspectiva, está en el centro de la industria moderna de los videojuegos.

Temas Relacionados

Jensen HuangNvididaVideojuegosTecnologíaInteligencia artificialTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Construyeron una computadora con neuronas humanas vivas y aprendió sola a jugar

Esto no es IA simulando un cerebro. Son neuronas reales cultivadas en laboratorio tomando decisiones en tiempo real. Y es solo el principio

Construyeron una computadora con neuronas

¿No sabes qué ver? descubre 10 animes para disfrutar este fin de semana en Crunchyroll

La plataforma de streaming cuenta en su catálogo con series exclusivas que están en emisión en Japón

¿No sabes qué ver? descubre

Esta app de Google convierte tu televisor en un cuadro para históricas obras de arte

Los usuarios de LG encontrarán cerca 4.000 imágenes de obras de arte, escenas de cine y creaciones digitales

Esta app de Google convierte

Cuatro ajustes para acelerar el rendimiento de un Android que tarda mucho en responder

Cuando un teléfono responde con lentitud, pueden aparecer bloqueos, demoras al abrir aplicaciones, advertencias por falta de espacio y otras fallas en el funcionamiento

Cuatro ajustes para acelerar el

Desaparecen los chats cuadrados en WhatsApp y se estrena una moderna interfaz en su última versión

La aplicación renueva su diseño visual, agrega opciones de personalización y amplía las herramientas de organización de chats

Desaparecen los chats cuadrados en
DEPORTES
Jugó con Messi, Neymar y

Jugó con Messi, Neymar y Mbappé y comparó ese PSG con el que ganó la Champions: “No te puedes dar el lujo de tener tres que no corran”

Los elogios que recibió Colapinto por la maniobra “mágica” que evitó un accidente en el GP de Australia: “Podría verla mil veces”

“Este sujeto apesta”: el áspero cruce entre pilotos en el GP de Australia que revivió una histórica rivalidad

Jugó con Messi en la Selección, brilló en el fútbol argentino y anunció su retiro a los 32 años: “Las cosas no se dieron como esperaba”

El mensaje de Colapinto tras su actuación en el GP de Australia de la Fórmula 1: “Bueno, de reflejos andamos bien”

TELESHOW
Las desopilantes respuestas de Ana

Las desopilantes respuestas de Ana García Moritán a su padre Roberto que enternecieron a todos: “Viendo dibujitos”

Jorge Martínez fue operado de urgencia: los detalles de su estado de salud

El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Mujer: la reacción de la actriz

Tras los rumores de infidelidad, Pampita volvió a mostrarse por primera vez con Martín Pepa

La vuelta de Claudio Orellano en LAM: “Me sorprende que después de tantos años la gente en la calle me recuerde”

INFOBAE AMÉRICA

Trás más de 2 siglos,

Trás más de 2 siglos, Tintoretto vuelve a brillar en Venecia con la reunión inédita de sus “Historias del Génesis”

Israel dijo haber destruido el cuartel general de la “fuerza espacial” iraní y 50 búnkeres de municiones en Teherán

El ‘Río de colinas’: cómo una carretera en el desierto redefinió “Una batalla tras otra”

Casi la mitad de los trabajadores en Panamá tiene una mala opinión de su jefe

Con las negociaciones estancadas, Rusia aumenta los ataques masivos contra Ucrania: en una semana lanzó miles de drones y bombas aéreas