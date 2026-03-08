El secreto de Nvidia: Jensen Huang revela cómo una sola decisión cambió los videojuegos para siempre

Jensen Huang dio varios detalles sobre cómo su compañía ha revolucionado la industria gamer. (Foto: REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

Durante la Conferencia de Medios y Telecomunicaciones de Morgan Stanley esta semana, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, defendió que su empresa fue responsable de “crear la industria moderna de los videojuegos”.

Además, sostuvo que los avances asociados a la inteligencia artificial, el escalado por IA y los gráficos 3D han transformado tanto el desarrollo como la experiencia de los usuarios en los videojuegos durante las últimas décadas.

Cuál es el liderazgo tecnológico de Nvidia y el impacto del escalado por IA

En una parte de su intervención, Huang remarcó el papel central de su compañía en la evolución técnica de los videojuegos, enfatizando que “sin RTX, no habría nada hoy” y que las bibliotecas y algoritmos desarrollados por Nvidia han resultado esenciales para los motores gráficos modernos.

Las bibliotecas y algoritmos de Nvidia resultan esenciales para el avance de los motores gráficos utilizados en videojuegos actuales.

El directivo indicó que “sin nuestra contribución a todos los algoritmos que integran los motores de juego, no podríamos disfrutar del tipo de videojuegos que disfrutamos hoy”. La relevancia de estos avances se evidencia en el papel actual de tecnologías como Nvidia DLSS, AMD FSR e Intel XeSS.

Por su parte, el escalado por IA se ha convertido en una herramienta indispensable para alcanzar velocidades de fotogramas más altas en PC y consolas, porque los títulos actuales, entre ellos juegos como Cyberpunk 2077, presentan exigencias técnicas significativas.

Incluso hardware reciente como la RTX 5070 solo puede ejecutar títulos de alta demanda gráfica en 4K con trazado de rayos a velocidades tan bajas como 10 fps, sin aplicar escalado por IA, y que alcanzar los 60 fps resulta inalcanzable sin estas técnicas.

Cómo se ha transformado la industria y cuáles desafíos hay en hardware

La transición de los videojuegos a gráficos 3D marcó el auge de la industria gracias, según Huang, con gran influencia de Nvidia.

En su discurso, Huang contextualizó que los avances en gráficos por computadora datan de la fundación de Nvidia, cuando los gráficos se usaban mayoritariamente en películas de animación.

El CEO afirmó: “Fue en esa época cuando los gráficos por computadora adquirieron mayor capacidad, pudimos simular la realidad virtual y los aplicamos a la creación de una nueva industria, inexistente en aquel entonces, llamada videojuegos”.

Asimismo, para Huang, la influencia de Nvidia fue decisiva en la transición hacia gráficos 3D modernos y en la consolidación de la industria más allá de la era de los arcades y las primeras consolas retro. Sostuvo que “fue Nvidia quien lo unió todo”.

Tarjetas gráficas como la RTX 5070 evidencian el cuello de botella en hardware frente a las altas demandas de los títulos modernos.

No obstante, pese al desarrollo de CPU, RAM y SSD, las tarjetas gráficas se han convertido en el “irónico cuello de botella” de la industria del hardware para juegos, porque la exigencia de los nuevos títulos supera la capacidad del hardware disponible, obligando a soluciones de software para compensar las limitaciones.

Qué consecuencias tiene el escalado por IA en el desarrollo de videojuegos

El uso de tecnologías como DLSS no solo beneficia a los jugadores; representa una ventaja para los desarrolladores de videojuegos. En vez de invertir meses en la optimización exhaustiva del producto antes de su lanzamiento, solo hay que asegurar la compatibilidad con DLSS para garantizar un rendimiento aceptable en una variedad de configuraciones de hardware.

El uso de tecnologías como DLSS permite a los desarrolladores reducir tiempos de optimización y mejorar la experiencia de juego.

En pocas palabras, es básicamente un truco para obtener un mejor rendimiento, sin tener que pasar horas en los menús de configuración.

La empresa ha avanzado en su sistema de escalado por IA, incluyendo la generación multiframe, que aprovecha inteligencia artificial para proporcionar fluidez y calidad visual sin exigir mejoras equivalentes en hardware. Este proceso ha transformado la lógica del desarrollo y la experiencia del consumidor en los videojuegos.

Pese a las críticas hacia Nvidia por su enfoque en soluciones de software y por el crecimiento de su división de inteligencia artificial en detrimento del desarrollo puro de GPU, Huang mantiene su tesis: Nvidia, desde su perspectiva, está en el centro de la industria moderna de los videojuegos.