Duro comunicado del PRO contra Manuel Adorni: “No tiene justificación posible”

El PRO cuestionó a Manuel Adorni por las rectificaciones patrimoniales e impositivas presentadas ante la Oficina Anticorrupción. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

El PRO salió este jueves a cuestionar con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la presentación de una nueva declaración jurada que el funcionario realizó ante la Oficina Anticorrupción, con correcciones que buscan justificar el incremento de su patrimonio. El partido que conduce Mauricio Macri calificó la situación como “una falta grave” y advirtió que un funcionario no puede sostener públicamente que no ocultó nada para luego admitir que sí lo hizo. “Eso no tiene ninguna justificación posible”, señalaron desde la fuerza opositora.

La declaración del PRO llegó horas después de que Adorni presentara una reconstrucción integral de la evolución económica familiar que incorpora activos no declarados en presentaciones anteriores. Entre ellos, aproximadamente USD 513.000 vinculados a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, ingresos derivados de herencias y modificaciones en la composición patrimonial compartida con su esposa, Bettina Angeletti.

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El comunicado del PRO no se limitó a señalar las contradicciones del funcionario: también enmarcó su crítica en lo que describió como una responsabilidad colectiva de quienes integran el espacio del cambio. “En un momento como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura”, expresó el partido. La fuerza advirtió que “no podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública” y reclamó “actuar con la transparencia que la sociedad exige”.

La reacción en el PRO luego de la explicación de Manuel Adorni

La voz más tajante provino del ex ministro y legislador Esteban Bullrich, quien en su cuenta de la red social X resumió su posición en dos palabras: “Es un corrupto”. La frase, sin desarrollo ni matices, ironizó con el estilo provocador que supo identificar al vocero: “fin”.

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Las rectificaciones presentadas por Adorni ante los organismos de control modifican de manera sustancial el perfil patrimonial que el funcionario había informado hasta ahora. Según la reconstrucción oficial, el capital originalmente invertido en criptomonedas rondó los USD 200.000 y, a partir de operaciones de compra y venta realizadas a través de ocho billeteras virtuales, se habría transformado en los USD 513.000 incorporados a las declaraciones rectificativas. Las fuentes de la Jefatura de Gabinete sostienen que esos movimientos pueden verificarse mediante las “llaves” de acceso asociadas a cada billetera.

A ese componente financiero se suman ingresos provenientes de herencias. Tras el fallecimiento de su padre, Jorge Eduardo Adorni, en 2022, el jefe de Gabinete habría incorporado cerca de USD 57.000 por la venta de una propiedad en La Plata y aproximadamente USD 22.000 por un lote en el partido bonaerense de Daireaux, lo que totaliza alrededor de USD 79.000 en bienes sucesorios.

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Las rectificaciones también abarcan dos operaciones inmobiliarias realizadas en noviembre de 2025. La vivienda en el country Indio Cuá, que figuraba únicamente a nombre de Angeletti, pasó a declararse con una participación del 50% para cada cónyuge, con un valor de compra de aproximadamente USD 120.000 financiado mediante hipotecas sobre el inmueble familiar de la avenida Asamblea. El departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, fue adquirido mediante un acuerdo con Pablo Feijoó, descrito como amigo personal del funcionario, con un anticipo de USD 30.000 y financiamiento adicional por cerca de USD 100.000.

Desde la Jefatura de Gabinete reconocieron que las declaraciones juradas originales presentaron fallas. “Hubo desprolijidad. Las declaraciones del 2023 las hizo él mismo. La del 2024 fue con un contador, pero con la denuncia, hubo que hacer una reconstrucción de toda la historia patrimonial familiar, porque había que demostrar que el dinero usado en la compra de propiedades no había surgido de dinero ilícito”, explicaron fuentes cercanas al funcionario. La posición oficial sostiene que “todo el patrimonio que tiene Adorni y Angeletti es previo a la asunción como funcionario público”.

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La presentación ante la Oficina Anticorrupción se produjo un día después de que Adorni adhiriera al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la Ley 27.799, y más de un mes después de que el propio presidente Javier Milei anticipara públicamente que la documentación sería entregada. El PRO, por su parte, cerró su comunicado con una advertencia que apunta directamente al Gobierno: “La actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”.