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Un jugador nacido en Colombia marcó el primer gol del Mundial 2026: esta es la historia de Julián Quiñones

El delantero, que tiene nacionalidad mexicana, abrió el marcador para los locales contra Sudáfrica en Ciudad de México y en los minutos iniciales del encuentro

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Julián Quiñones, delantero colombiano que sacó la nacionalidad mexicana para ser llamado por el seleccionado de la Tri - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Julián Quiñones, delantero colombiano que sacó la nacionalidad mexicana para ser llamado por el seleccionado de la Tri - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El Mundial 2026 dio el puntapié inicial en la Ciudad de México, en el mítico estadio Azteca que, por primera vez en la historia de este certamen, recibe tres partidos inaugurales y, en esta ocasión, fue con el cuadro anfitrión frente a Sudáfrica el jueves 11 de junio.

Un colombiano fue protagonista al marcar el primer gol de la Copa del Mundo de la FIFA y es Julián Quiñones, que le dio la alegría a los dueños de casa en los minutos iniciales del compromiso, además de ratificar que es un delantero de mucha importancia por su rendimiento en Arabia Saudita.

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De otro lado, el jugador esperó durante años que fuera llamado por la Selección Colombia, comandada por Néstor Lorenzo, pero la falta de un contacto por parte del entrenador argentino provocó que se inclinara por el lado de los mexicanos, dado el cariño de los aficionados.

Quiñones abrió el Mundial 2026

Había mucha expectativa por la aparición del cuadro local en el campeonato, debido a que, para algunos aficionados, no se veía lo suficientemente fuerte para pelear en la fase de grupos, en comparación de otros mundiales, y era clave mejorar la imagen en el primer partido.

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Julián Quiñones abrió el marcador del Mundial 2026 a los nueve minutos, durante un primer tiempo en el que México fue muy intenso en el ataque sobre Sudáfrica, presionó la defensa en todo momento y no dejó respirar a los africanos, gracias a los movimientos de su delantero.

Julián Quiñones marca el primer gol del Mundial 2026 en el minuto 9 para México ante Sudáfrica, en el estadio Ciudad de México - crédito Sashenka Gutiérrez/EFE
Julián Quiñones marca el primer gol del Mundial 2026 en el minuto 9 para México ante Sudáfrica, en el estadio Ciudad de México - crédito Sashenka Gutiérrez/EFE

El colombo-mexicano logró la anotación gracias al robo de balón de Erik Lira sobre Yaya Sithole, el esférico le quedó al goleador y, con espacio libre, disparó hacia el palo izquierdo de la portería de Ronwen Williams, que tuvo dos atajadas importantes en esos 45 minutos iniciales.

De esta manera, Julián Quiñones llegó a tres anotaciones en 23 partidos con la Selección de México, además de dos asistencias, y la última vez que se reportó con un tanto fue el 8 de junio de 2024, cuando el equipo perdió ante Brasil por 3-2 en un duelo amistoso antes de la Copa América.

Julián Quiñones respondió a la confianza del técnico Javier Aguirre con su gol ante Sudáfrica - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Julián Quiñones respondió a la confianza del técnico Javier Aguirre con su gol ante Sudáfrica - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Otro dato a destacar es que, al finalizar el primer tiempo en el partido inaugural del Mundial 2026, era la figura del compromiso por su anotación y otra acción clara que fue el disparo al palo izquierdo, a los 42 minutos, que casi amplía el marcador antes del descanso.

De esperar el llamado de Colombia, a brillar con México

El delantero de 29 años inició su carrera en México, pero nunca olvidó sus raíces colombianas, donde nació en Magüí Payán, Nariño, e hizo parte de la Liga de Fútbol del Valle del Cauca, jugó en el club formativo Fútbol Paz y, con el paso de los años, ese nivel le dio su primera oportunidad en selección.

Julián Quiñones integró el combinado sub-20 de Colombia, disputó el Sudamericano de Ecuador 2017 e hizo una asistencia en los ocho encuentros que sumó minutos, pero no consiguió el cupo a la Copa del Mundo, aunque sí ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, hizo cuatro anotaciones y fue clave en el camino al título.

Julián Quiñones
El delantero Julián Quiñones, hasta 2023, podía decidir si representaba a Colombia o México, éste último lo eligió por su trayectoria en ese país - crédito Club América

Para 2023, Julián Quiñones dejó de esperar que Néstor Lorenzo lo llamara al combinado mayor, decidió sacar la nacionalidad mexicana y el 17 de noviembre de ese año debutó con la Tri, en la Liga de Naciones de la Concacaf, al perder 2-0 frente a Honduras.

“Siempre sentí en mi corazón que quería representar a México. Cuando recibí la oportunidad de unirme a la selección colombiana, me encontraba de vacaciones con mi familia en Colombia. Mi representante me preguntó si había leído la carta y le respondí que no, que no iba a leer la de Colombia, y la rechazamos. Más tarde, me acercaron de nuevo desde Colombia, pero siempre les he dado la misma respuesta, que no”, dijo Quiñones a finales de 2023.

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