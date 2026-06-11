Mundial 2026 en WhatsApp: así es el emoji del balón oficial para tus chats

WhatsApp transformó el emoji del balón de fútbol en el diseño oficial del balón Trionda del Mundial 2026 hasta la final del 19 de julio.

La llegada del balón oficial del Mundial 2026 a WhatsApp será una forma diferente de vivir el torneo de fútbol. Desde ahora y hasta la final, el emoji del balón de fútbol en WhatsApp se transforma en el diseño del balón Trionda.

La actualización, realizada en alianza con Adidas, permite enviar el nuevo emoji como mensaje o emplearse como reacción en conversaciones.

Detalles del nuevo emoji y cómo usarlo en WhatsApp

El balón Trionda es mucho más que un simple cambio estético en WhatsApp. Su integración como emoji responde a la intención de Meta de acercar la experiencia mundialista a las interacciones cotidianas de las personas.

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Para utilizarlo, basta con seleccionar el emoji del balón de fútbol habitual en el teclado de WhatsApp. Al enviarlo, los usuarios verán que el ícono representa el balón oficial del torneo, con sus colores y diseño característicos.

FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Quienes deseen usarlo como reacción pueden mantener presionado un mensaje recibido y elegir el emoji del balón, que reflejará instantáneamente la nueva imagen. Esta función estará activa durante toda la duración del campeonato hasta la final el 19 de julio.

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Además del balón Trionda, WhatsApp suma otras herramientas que enriquecen la experiencia del usuario durante el torneo. Entre ellas destacan los efectos de llamada con temática futbolística, que permiten añadir filtros y fondos alusivos al deporte en videollamadas grupales en vivo. Así, las charlas entre amigos y familiares adquieren un toque festivo y vinculado al espíritu del Mundial.

Otras novedades en las apps de Meta por el Mundial

La apuesta de Meta por el fútbol no se limita a WhatsApp. El resto de sus plataformas, Threads, Instagram, Facebook y Messenger, también han sido actualizadas con funciones y contenidos especiales para acompañar el torneo.

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En Threads, la conversación futbolera se vuelve protagonista con chats en vivo presentados por figuras como Sergio Agüero e Ian Wright. Los usuarios pueden sumarse a discusiones en tiempo real antes, durante y después de los partidos, interactuando con comentaristas, atletas y creadores mientras siguen el marcador en directo.

Threads habilitó chats en vivo sobre el torneo con figuras como Sergio Agüero e Ian Wright para seguir partidos y comentar en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instagram, por su parte, se convierte en el epicentro visual del torneo gracias a una búsqueda mejorada que redirige a un destino dedicado al fútbol. Allí, los fanáticos encuentran Reels, Stories y cuentas oficiales de selecciones y cadenas televisivas, todo curado en tiempo real.

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El lanzamiento del efecto de voz ‘¡Gol!’ con inteligencia artificial hace que enviar mensajes durante los partidos sea aún más divertido, desbloqueando animaciones sorpresa en los DMs.

Facebook y Messenger en modo fútbol total

En Facebook, el modo fútbol transforma la aplicación: al tocar dos veces el logo en la parte superior del Feed, los usuarios acceden a reacciones temáticas, sorpresas visuales, un mini-juego de fútbol y un ícono personalizado para la app. La oferta se completa con stickers exclusivos y ediciones de diseño inspiradas en el torneo, pensadas para compartir la emoción de cada jugada, triunfo o derrota.

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Messenger también se suma con actualizaciones en vivo que llevan los momentos destacados de cada partido directamente al chat grupal. Al activar esta función, las celebraciones y reacciones dejan de ser diferidas y pasan a experimentarse en tiempo real, sincronizando la emoción entre amigos.

Facebook activó un modo fútbol con reacciones temáticas, sorpresas visuales, un mini juego y stickers inspirados en el torneo.

Un tema de chat de edición limitada permite personalizar el fondo con una cancha de fútbol, mientras que los stickers animados exclusivos ayudan a expresar cualquier sentimiento relacionado con el torneo.

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Adicionalmente, Meta refuerza medidas para proteger a atletas y aficionados ante posibles fraudes y abusos en línea durante el torneo de fútbol. La compañía implementa recordatorios y actualizaciones de seguridad para quienes buscan entradas y utiliza recursos dentro de las apps para mantener a la comunidad a salvo.