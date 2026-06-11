Villarruel, aliados y el PJ presionan para que Adorni se presente en junio en el Senado

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (Gustavo Gavotti)

Otro problema en el Senado: dialoguistas, Victoria Villarruel y el peronismo no quieren que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presente recién en julio para dar un informe de gestión en el recinto de la Cámara alta y presionan para que lo haga durante el corriente mes, tras no haberlo hecho en mayo, algo que le correspondía según la Constitución.

Las visitas del funcionario están reguladas por el artículo 101 de la Carta Magna, que plantea: “El jefe de Gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”. Nade cumplió desde la reforma de 1994. Recién en abril lo hizo Adorni en Diputados.

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Días atrás se cumplió un mes de la solicitud consumada por el líder del kirchnerismo, José Mayans. En aquella ocasión, el formoseño envió -8 de mayo- una misiva Villarruel para que “fije la fecha” y el empleado público “concurra” a dar “cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional”.

Además, en la carta requirió que se notifique “el plazo para la presentación de los requerimientos al Sr. Jefe de Gabinete por parte de los/as señores/as senadores/as”. Es decir, centenares de preguntas para el documento que luego se entrega -con respuestas- a los legisladores y por escrito antes de la exposición en el recinto. Nada de esto ocurrió aún.

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Pasado el mediodía, el titular del PRO, Martín Goerling, solicitó a la titular de la Cámara alta que que llame a una reunión de Labor Parlamentaria con el mismo fin y recordó que “el último informe recibido ha sido el 143, de fecha 26 de junio de 2025, brindado por el Dr. Guillermo Francos”.

El jefe del PRO en el Senado, el misionero Martín Goerling (Infobae en Vivo)

Tras ello, Villarruel aprovechó y cargó en un tuit la carta que mandó a Adorni para que “cumpla con su obligación”. En el mensaje en redes, ahondó: “Sin embargo, el Jefe de Gabinete no lo hace desde que asumiera en, noviembre del 25. Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional”.

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El jueves último, Mayans no perdió la chance y señaló, según consta en la versión taquigráfica: “El jefe de Gabinete de Ministros, que tenía que haber estado acá, en el Parlamento, en mayo, no apareció. No sean cómplices de eso. El jefe de Gabinete de Ministros, en la próxima sesión, tiene que estar acá. Lo que pasa es como Milei dijo que iba a hacer desaparecer el Banco Central e iba a luchar contra la corrupción, imagínense ustedes que su jefe de Gabinete no puede luchar contra la corrupción”.

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