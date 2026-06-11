Partidos Mundial 2026 En Vivo: la búsqueda más importante hoy en Google

El Estadio Azteca hizo historia al ser sede de su tercera ceremonia inaugural de una Copa del Mundo. (Reuters)

Este 11 de junio, arrancó oficialmente la Copa del Mundo 2026. La emoción del torneo más importante del planeta ya se vive en cada rincón, y los aficionados buscan precisar todos los detalles en Google: desde el calendario de los primeros días y los horarios confirmados, hasta los pormenores de la espectacular ceremonia de apertura y las alternativas legales para seguir cada transmisión.

Partidos que se juegan hoy 11 de junio

El balón comienza a rodar en el Grupo A con la participación de uno de los países anfitriones. Estos son los compromisos fijados para inaugurar la acción oficial:

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México vs. Sudáfrica – Grupo A (Estadio Ciudad de México) | 13:00 h (Hora local de CDMX)

República de Corea vs. República Checa – Grupo A (Estadio Guadalajara) | 20:00 h (Hora local de Guadalajara)

México y Sudáfrica abren el torneo en el primer partido del Grupo A. (EFE)

Partidos del fin de semana

El primer fin de semana del torneo vendrá cargado de grandes emociones con el debut de las otras selecciones locales (Estados Unidos y Canadá), sumado al estreno de potencias mundiales de la talla de Brasil y Alemania.

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B (Estadio Toronto) | 15:00 h (Hora local de Toronto)

Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D (Estadio Los Ángeles) | 18:00 h (Hora local de Los Ángeles)

Sábado 13 de junio

Catar vs. Suiza – Grupo B (Estadio Área de la Bahía de San Francisco) | 12:00 h (Hora local de Santa Clara)

Brasil vs. Marruecos – Grupo C (Estadio Nueva York/Nueva Jersey) | 18:00 h (Hora local de Nueva York)

Haití vs. Escocia – Grupo C (Estadio Boston) | 21:00 h (Hora local de Boston)

Australia vs. Turquía – Grupo D (Estadio BC Place Vancouver) | 21:00 h (Hora local de Vancouver)

Domingo 14 de junio

Alemania vs. Curazao – Grupo E (Estadio Houston) | 12:00 h (Hora local de Houston)

Países Bajos vs. Japón – Grupo F (Estadio Dallas) | 15:00 h (Hora local de Dallas)

Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E (Estadio Filadelfia) | 19:00 h (Hora local de Filadelfia)

Suecia vs. Túnez – Grupo F (Estadio Monterrey) | 20:00 h (Hora local de Monterrey)

Alemania será uno de los protagonistas del fin de semana. (Reuters)

Detalles de la inauguración del evento

El Estadio Azteca se vistió de gala y se convirtió en el único recinto en la historia del fútbol en albergar tres ceremonias de inauguración de una Copa del Mundo. La fiesta previa al partido inaugural ofreció un despliegue de identidad cultural, ritmos contemporáneos y un repaso por la memoria futbolística.

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El show estelar de Shakira: La artista colombiana regresó a los grandes escenarios deportivos para interpretar en vivo “Dai Dai” , la canción oficial del torneo, acompañada por el cantante nigeriano Burna Boy .

Desfile de estrellas de la música: El espectáculo musical previo contó con la participación de la banda mexicana Maná , seguida por el artista venezolano Danny Ocean . El momento de mayor energía de la tarde llegó con la combinación de Los Ángeles Azules y Belinda , antes de ceder el escenario a J Balvin .

Toque lírico y desfile de naciones: Antes de que los equipos saltaran a la cancha, las banderas de los países participantes recorrieron el césped bajo las interpretaciones del tenor italiano Andrea Bocelli y la cantante surcoreana Ejae .

Homenaje a las leyendas: La ceremonia reservó un espacio emotivo para recordar el legado de Diego Armando Maradona y Pelé, las dos figuras históricas que alcanzaron la gloria eterna sobre este mismo césped.

Shakira interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, durante el show de apertura. (Reuters)

Plataformas legales para ver los partidos

Existen canales autorizados y legales para seguir las transmisiones en vivo a través de dispositivos móviles, computadoras o Smart TV, adaptados a diferentes preferencias de acceso:

Opciones Gratuitas

Azteca Deportes (México): Esta opción ofrece la transmisión sin costo de 32 partidos del torneo, incluyendo el partido inaugural, los encuentros del combinado local y las fases de definición.

RTVE Play (España): Plataforma digital pública que permite sintonizar de forma gratuita los compromisos de la selección española, además del juego de apertura, las semifinales y la gran final.

Opciones de Pago

DSports / DGO (Sudamérica): El servicio de DirecTV cuenta con los derechos de emisión para transmitir los 104 partidos del torneo en su totalidad, tanto por televisión satelital como mediante su aplicación de streaming.

Disney+ Plan Premium (Sudamérica): La plataforma ha integrado a su catálogo de transmisiones deportivas un paquete selecto de partidos en vivo, permitiendo el acceso directo desde su suscripción Premium.