Tecno

Partidos Mundial 2026 En Vivo: la búsqueda más importante hoy en Google

El evento deportivo inicia con los encuentros correspondientes al Grupo A, donde se encuentra el anfitrión México

Guardar
Google icon
mundial 2026 fiesta inaugural mexico
El Estadio Azteca hizo historia al ser sede de su tercera ceremonia inaugural de una Copa del Mundo. (Reuters)

Este 11 de junio, arrancó oficialmente la Copa del Mundo 2026. La emoción del torneo más importante del planeta ya se vive en cada rincón, y los aficionados buscan precisar todos los detalles en Google: desde el calendario de los primeros días y los horarios confirmados, hasta los pormenores de la espectacular ceremonia de apertura y las alternativas legales para seguir cada transmisión.

Partidos que se juegan hoy 11 de junio

El balón comienza a rodar en el Grupo A con la participación de uno de los países anfitriones. Estos son los compromisos fijados para inaugurar la acción oficial:

PUBLICIDAD

  • México vs. Sudáfrica – Grupo A (Estadio Ciudad de México) | 13:00 h (Hora local de CDMX)
  • República de Corea vs. República Checa – Grupo A (Estadio Guadalajara) | 20:00 h (Hora local de Guadalajara)
México y Sudáfrica abren el torneo en el primer partido del Grupo A. (EFE)
México y Sudáfrica abren el torneo en el primer partido del Grupo A. (EFE)

Partidos del fin de semana

El primer fin de semana del torneo vendrá cargado de grandes emociones con el debut de las otras selecciones locales (Estados Unidos y Canadá), sumado al estreno de potencias mundiales de la talla de Brasil y Alemania.

Viernes 12 de junio

  • Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B (Estadio Toronto) | 15:00 h (Hora local de Toronto)
  • Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D (Estadio Los Ángeles) | 18:00 h (Hora local de Los Ángeles)

Sábado 13 de junio

  • Catar vs. Suiza – Grupo B (Estadio Área de la Bahía de San Francisco) | 12:00 h (Hora local de Santa Clara)
  • Brasil vs. Marruecos – Grupo C (Estadio Nueva York/Nueva Jersey) | 18:00 h (Hora local de Nueva York)
  • Haití vs. Escocia – Grupo C (Estadio Boston) | 21:00 h (Hora local de Boston)
  • Australia vs. Turquía – Grupo D (Estadio BC Place Vancouver) | 21:00 h (Hora local de Vancouver)

Domingo 14 de junio

  • Alemania vs. Curazao – Grupo E (Estadio Houston) | 12:00 h (Hora local de Houston)
  • Países Bajos vs. Japón – Grupo F (Estadio Dallas) | 15:00 h (Hora local de Dallas)
  • Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E (Estadio Filadelfia) | 19:00 h (Hora local de Filadelfia)
  • Suecia vs. Túnez – Grupo F (Estadio Monterrey) | 20:00 h (Hora local de Monterrey)
Alemania será uno de los protagonistas del fin de semana. (Reuters)
Alemania será uno de los protagonistas del fin de semana. (Reuters)

Detalles de la inauguración del evento

El Estadio Azteca se vistió de gala y se convirtió en el único recinto en la historia del fútbol en albergar tres ceremonias de inauguración de una Copa del Mundo. La fiesta previa al partido inaugural ofreció un despliegue de identidad cultural, ritmos contemporáneos y un repaso por la memoria futbolística.

PUBLICIDAD

  • El show estelar de Shakira: La artista colombiana regresó a los grandes escenarios deportivos para interpretar en vivo “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, acompañada por el cantante nigeriano Burna Boy.
  • Desfile de estrellas de la música: El espectáculo musical previo contó con la participación de la banda mexicana Maná, seguida por el artista venezolano Danny Ocean. El momento de mayor energía de la tarde llegó con la combinación de Los Ángeles Azules y Belinda, antes de ceder el escenario a J Balvin.
  • Toque lírico y desfile de naciones: Antes de que los equipos saltaran a la cancha, las banderas de los países participantes recorrieron el césped bajo las interpretaciones del tenor italiano Andrea Bocelli y la cantante surcoreana Ejae.
  • Homenaje a las leyendas: La ceremonia reservó un espacio emotivo para recordar el legado de Diego Armando Maradona y Pelé, las dos figuras históricas que alcanzaron la gloria eterna sobre este mismo césped.
La cantante Shakira actúa durante la ceremonia de apertura del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Shakira interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, durante el show de apertura. (Reuters)

Plataformas legales para ver los partidos

Existen canales autorizados y legales para seguir las transmisiones en vivo a través de dispositivos móviles, computadoras o Smart TV, adaptados a diferentes preferencias de acceso:

Opciones Gratuitas

  • Azteca Deportes (México): Esta opción ofrece la transmisión sin costo de 32 partidos del torneo, incluyendo el partido inaugural, los encuentros del combinado local y las fases de definición.
  • RTVE Play (España): Plataforma digital pública que permite sintonizar de forma gratuita los compromisos de la selección española, además del juego de apertura, las semifinales y la gran final.

Opciones de Pago

  • DSports / DGO (Sudamérica): El servicio de DirecTV cuenta con los derechos de emisión para transmitir los 104 partidos del torneo en su totalidad, tanto por televisión satelital como mediante su aplicación de streaming.
  • Disney+ Plan Premium (Sudamérica): La plataforma ha integrado a su catálogo de transmisiones deportivas un paquete selecto de partidos en vivo, permitiendo el acceso directo desde su suscripción Premium.

Temas Relacionados

Mundial 2026GooglePartidos de hoyEn vivoTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo seguir los resultados del Mundial 2026 en tiempo real usando solo Google

En iOS, el buscador permite recibir avisos instantáneos sobre partidos o equipos sin usar marcadores flotantes

Cómo seguir los resultados del Mundial 2026 en tiempo real usando solo Google

De Las Guerreras K-pop a la inauguración del Mundial 2026: el ascenso digital de la cantante EJAE

La artista surcoreana pasó de enfrentar el rechazo en la industria del K-pop a convertirse en una figura global

De Las Guerreras K-pop a la inauguración del Mundial 2026: el ascenso digital de la cantante EJAE

Cuál es el verdadero significado de celebrar un gol alzando los brazos, según la IA

Para conocer a fondo qué hay detrás de este gesto, se consultó a dos de las principales inteligencias artificiales de la actualidad: Gemini y ChatGPT

Cuál es el verdadero significado de celebrar un gol alzando los brazos, según la IA

Del contexto a los gestos: por qué la IA puede predecir accidentes, pero todavía no sabe “leer” una cara

Un estudio de Cornell presentado en la conferencia internacional de interacción humano-robot 2026 reveló que los modelos de visión y lenguaje predicen situaciones de riesgo con hasta 70% de precisión, pero caen por debajo del 54% al interpretar expresiones faciales

Del contexto a los gestos: por qué la IA puede predecir accidentes, pero todavía no sabe “leer” una cara

Cómo pedirle a la IA que haga una selfie con tu jugador favorito del Mundial 2026

La inteligencia artificial generativa permite a los aficionados obtener composiciones fotorrealistas

Cómo pedirle a la IA que haga una selfie con tu jugador favorito del Mundial 2026

DEPORTES

Dos aciertos y un error: la lupa sobre las tres expulsiones en la victoria de México sobre Sudafrica en el inicio del Mundial

Dos aciertos y un error: la lupa sobre las tres expulsiones en la victoria de México sobre Sudafrica en el inicio del Mundial

Un ex Boca Juniors contó la principal debilidad de Argelia antes de enfrentar a la selección argentina en el Mundial

Uzbekistán sufriría una baja sensible antes de jugar con la Selección Colombia en el Mundial 2026

La receta de Klinsmann para evitar otro fracaso de Alemania en el Mundial, sus dos favoritos y lo que espera de Messi

La reacción de un hincha argentino en el Fan Fest de Guadalajara cuando fue abucheado por una multitud de mexicanos

TELESHOW

Cuánto midió la ceremonia de apertura del Mundial 2026: el rating de los shows de Shakira, Maná y Los Ángeles Azules

Cuánto midió la ceremonia de apertura del Mundial 2026: el rating de los shows de Shakira, Maná y Los Ángeles Azules

Quién es Santino Curto, el hijo de Denise Dumas que debutó como cantante y emocionó a su madre

Susana Giménez fue a ver Berlín, Berlín al teatro: look total black e invitación personalizada

La furia de Paloma Fort ante las versiones que circularon sobre su muerte: “¡Vivita y coleando!"

El emotivo recuerdo de las Trillizas de Oro en un nuevo aniversario del nacimiento de Geñi, hija de María Eugenia

INFOBAE AMÉRICA

Quién es Eric Weinstein, el matemático de Silicon Valley que anticipó la crisis de las universidades y fue asesor de Peter Thiel

Quién es Eric Weinstein, el matemático de Silicon Valley que anticipó la crisis de las universidades y fue asesor de Peter Thiel

Más de 220 personas permanecen en albergues por emergencias asociadas a la depresión tropical Cristina en El Salvador

El Gobierno de Guatemala abre la planificación y el presupuesto 2027 a propuestas ciudadanas

El Colegio de Abogados de Guatemala anuncia seguimiento y posibles acciones legales tras la aprobación de la Ley Antilavado

Horarios extendidos en centros de salud ya son ley en Panamá, pero su aplicación dependerá de recursos y personal