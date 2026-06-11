Honduras: envían a prisión a sospechoso de femicidio de enfermera

Un juez de letras de San Pedro Sula dictó detención judicial contra Daniel Antonio Meraz Cáceres por el femicidio agravado de la enfermera Elvia Mercedes López Gómez.

Un juez de letras con jurisdicción en San Pedro Sula dictó detención judicial contra Daniel Antonio Meraz Cáceres, señalado como presunto responsable del femicidio agravado de la enfermera Elvia Mercedes López Gómez.

La audiencia inicial fue fijada para el lunes 15 de junio a las 9:00, y el acusado será trasladado al centro penitenciario de El Progreso.

La medida fue impuesta tras la audiencia de declaración de imputado. El acusado permanecerá recluido mientras continúa el proceso penal en su contra.

La audiencia inicial será la etapa en la que el Ministerio Público presentará formalmente los elementos probatorios del caso.

El Ministerio Público presentará en la audiencia inicial los elementos probatorios del caso por el femicidio agravado de Elvia Mercedes López Gómez.

La investigación y los indicios

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el imputado habría mantenido una relación de pareja con la víctima, quien fue hallada sin vida en el interior de su vivienda en el municipio de Villanueva, Cortés.

PUBLICIDAD

Las indagaciones señalan que el crimen habría ocurrido por estrangulamiento dentro de la residencia, aunque las autoridades continúan recabando pruebas para reconstruir la secuencia de los hechos.

En el proceso investigativo salieron a la luz videos, grabaciones de teléfono celular y otros indicios que, según fuentes judiciales, evidenciarían un patrón de violencia psicológica, amenazas e intimidaciones previas al asesinato.

Operativo judicial y captura

Durante su presentación ante los tribunales, el portavoz de los juzgados de San Pedro Sula, Ruy Gabriel Barahona, informó que agentes policiales intervinieron para evitar que el acusado fuera agredido por familiares de la víctima, quienes intentaron hacer justicia por sus propios medios.

PUBLICIDAD

El hecho obligó a reforzar las medidas de seguridad en el entorno judicial para garantizar el desarrollo de la audiencia y la integridad física del imputado.

El sospechoso fue capturado en el Valle de Sula por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego de que se presentara voluntariamente ante las autoridades, según el informe oficial.

Su detención se produjo en el marco de las diligencias investigativas relacionadas con el crimen, que el Ministerio Público tipificó como femicidio agravado.

El Ministerio Público presentará en la audiencia inicial los elementos probatorios del caso por el femicidio agravado de Elvia Mercedes López Gómez.

Familiares exigen justicia

Familiares de la enfermera Elvia Mercedes López Gómez manifestaron su dolor y exigieron justicia por el crimen que ha conmocionado a su entorno cercano. Entre muestras de indignación, los parientes de la víctima reiteraron que esperan que el caso no quede en la impunidad y que se aplique todo el peso de la ley contra el responsable.

PUBLICIDAD

Durante las diligencias judiciales, los allegados también expresaron su rechazo al hecho violento y pidieron a las autoridades una investigación exhaustiva que permita esclarecer completamente lo ocurrido. Asimismo, insistieron en que la violencia contra la mujer debe ser castigada con firmeza para evitar que casos similares se repitan en el país.

Los parientes de la enfermera también hicieron un llamado a la sociedad a no normalizar la violencia contra las mujeres y a denunciar cualquier señal de agresión, aunque sea en sus primeras etapas. Afirmaron que el dolor de la pérdida se agrava al conocer que, según las investigaciones, ya existían antecedentes de amenazas e intimidaciones que podrían haber alertado sobre el riesgo que enfrentaba la víctima.

PUBLICIDAD