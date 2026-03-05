Tecno

Epic Games regala estos dos nuevos juegos por tiempo limitado: cuáles son y cómo descargarlos

Uno de los títulos gratuitos es Turnip Boy Robs a Bank. Para obtenerlo, solo tienes que iniciar sesión en Epic Games, buscarlos y sumarlos a tu biblioteca

Un jugador concentrado usa una configuración de PC con doble monitor, mostrando el juego Fortnite y la interfaz de Epic Games Store, bajo la atenta mirada del logo de Epic Games. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games ofrece por tiempo limitado dos juegos gratuitos: Turnip Boy Robs a Bank e Idle Champions of the Forgotten Realms – Pack Dungeons & Dragons. Ambos contenidos podrán reclamarse hasta el 12 de marzo de 2025, fecha en que la tienda renovará su selección semanal de juegos gratuitos.

Para obtenerlos, solo debes ingresar a la tienda de Epic Games con tu cuenta, buscar los títulos en la sección de juegos gratuitos y añadirlos a tu biblioteca antes de la fecha límite. Una vez reclamados, los juegos quedarán disponibles de forma permanente en tu cuenta.

Un joven con auriculares juega Fortnite en su ordenador y también en su teléfono móvil, mientras un letrero luminoso de Epic Games se destaca en su escritorio, mostrando la versatilidad del gaming moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué tratan los juegos gratis de Epic Games

Los juegos gratis de Epic Games tratan de:

  • Turnip Boy Robs a Bank.

Un juego de acción y humor en el que el singular protagonista se embarca en el robo de un banco. La propuesta combina exploración, combates breves y escenarios absurdos, brindando una experiencia ágil y divertida.

  • Idle Champions of the Forgotten Realms – Pack Dungeons & Dragons.

Paquete especial para el juego situado en el mundo de Dungeons & Dragons. Ofrece recompensas y contenido adicional dentro del título free-to-play, tanto para jugadores actuales como para quienes deseen iniciarse.

Cabe señalar que es posible que la disponibilidad gratis de estos juegos puede variar según la región.

Un hombre explora las ofertas de la tienda de Epic Games durante la temporada de descuentos de videojuegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo descargar estos dos juegos gratis en Epic Games

Para descargar Turnip Boy Robs a Bank e Idle Champions of the Forgotten Realms – Pack Dungeons & Dragons de forma gratuita en Epic Games, sigue estos pasos:

  1. Accede a la tienda de Epic Games desde tu computadora o la aplicación oficial.
  2. Inicia sesión con tu cuenta.
  3. Busca cada juego en la sección de juegos gratuitos o utiliza el buscador.
  4. Selecciona los títulos y haz clic en ‘Obtener’ para añadirlos a tu biblioteca.
  5. Confirma la compra gratuita en el carrito. Los juegos quedarán disponibles de manera permanente en tu cuenta.
La pantalla muestra una promoción de Epic Games Store, donde se destacan personajes reconocibles de diversos videojuegos populares, junto al logo central de la plataforma. Entre ellos se puede observar avatares de acción, héroes y figuras de franquicias exitosas como God of War, Rocket League y Alan Wake II, reflejando la variedad y oferta actual de la tienda digital para gamers. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juegos gratuitos hay en Epic Games

Otros juegos gratis en Epic Games son:

  • Nobody Wants to Die
  • Trenches
  • Retired Steel
  • Starmasons
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • Shroom Bound
  • Spray N’ Pray
  • Dead Rails
  • Neon Express
  • BULLET YEETERS
  • Gunnies
  • Hellmaster: The Legend of Dante
  • Accordion Solitaire
  • Hunter’s Arena: Revolution
  • Eternal League
  • Deal With The Devil Chapter 2 - From Tuonela to Hell
  • BloodLoop
  • QUBIT
  • Shadowverse: Worlds Beyond
  • Project Origin
  • Heart of Stone
  • Carpool: Attack of the Disco Mob
  • Ballad of Violence
  • Biped 2 DEMO
  • Fate War
  • Haunted Space
  • Tomorrow’s Land Base
  • Business Tour - Board Game with Online Multiplayer
  • Terminull Brigade
  • Last Hammashan: Awakening of a Hero
  • Chip ‘N Clawz vs The Brainoids
  • Fate’s Ultimatum for Destiny
Un joven gamer participa en una partida de videojuego de acción, rodeado de un moderno setup con tres pantallas: una dedicada a la plataforma Steam, otra a Epic Games y una central donde se desarrolla la acción del juego. La escena resalta la competencia entre las plataformas digitales y la creciente cultura gamer, en un ambiente iluminado con luces LED de colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Wild Forest
  • Auto Drive
  • RavenQuest
  • I’m in Love With Your Dead Grandmother 3: Online Battle Royale
  • Watching From Afar
  • Auto Legends
  • Mecharashi
  • skate.
  • Wild Americas
  • Arena Breakout: Infinite
  • RXC: The Modern Era
  • ChronoForge
  • epic zone battleroyal
  • SolPlex
  • Battle Tanks
  • New Festival Town
  • Last Sniper
  • Masks of the Void Infinity
  • The Four Kings Casino and Slots
  • Feverdream: Rainbow Chaser
  • Godzilla x Kong: Titan Chasers
  • Legends of Elysium
  • Spellfarers
FOTO DE ARCHIVO: El logo de Epic Games, creador del popular videojuego "Fortnite", aparece en una pantalla en esta ilustración del 14 de agosto de 2020. REUTERS/Brendan McDermid/Ilustración
  • HORDEKILL
  • Wayfinder Mod Editor
  • Warborne Above Ashes
  • Warzone
  • Dawn of Ages
  • Scrapped
  • Pig And Chikin
  • Bloompunk
  • SATANIQUE 2099
  • Albion Online
  • OVERDARE Studio
  • OverKnights
  • Valiants: Arena
  • Swords of Blood
Una joven sonriente juega en su ordenador con auriculares y micrófono, su configuración de juego es vibrante con luces RGB y el logo de Steam ilumina la pared detrás de ella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué otro sitio descargar juegos gratis

Otro sitio donde puedes descargar juegos gratis es Steam. Para hacerlo, solo necesitas crear una cuenta en la plataforma, acceder a la tienda y dirigirte a la sección de juegos gratuitos.

Allí encontrarás una amplia variedad de títulos disponibles sin costo, que podrás añadir a tu biblioteca y jugar en cualquier momento desde tu computadora.

Algunos juegos gratis de Steam son:

  • Russian Fishing 4
  • World of Tanks Blitz
  • World of Tanks
  • Path of Exile
  • SCP: Secret Laboratory
  • Once Human
  • World of Warships
  • Goose Goose Duck
  • The First Descendant
  • STALCRAFT: X

