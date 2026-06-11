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Costa Rica condena enérgicamente ataques de Irán en Medio Oriente y exige respeto al Derecho Internacional

Una nueva y peligrosa escalada militar sacude al Medio Oriente luego de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzara múltiples oleadas de misiles dirigidas a bases de Estados Unidos en tres países de la región

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Bandera de Costa Rica ondeando en primer plano con un mapa del Medio Oriente en el fondo, mostrando la región de Israel con una Estrella de David y posibles ataques.
La bandera de Costa Rica ondea sobre un mapa geopolítico del Medio Oriente con un símbolo de la Estrella de David sobre Israel, lo que representa la condena del país a los ataques de Irán y su llamado al respeto del Derecho Internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de la República de Costa Rica, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ha emitido un comunicado oficial contundente respecto a la reciente y peligrosa escalada de violencia en el Medio Oriente. En respectivo comunicado el país tico condena de la manera más enérgica los ataques que Irán ha perpetrado en las últimas horas contra las naciones de Baréin, Kuwait y Jordania.

La ofensiva de Teherán, ejecutada mediante múltiples oleadas de misiles balísticos y drones no tripulados, representa una grave alteración al orden internacional y una amenaza directa a la estabilidad de toda la región. La cancillería enfatizó que el país sigue con profunda atención y preocupación la escalada de tensiones en Medio Oriente.

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Fiel a su histórica tradición pacifista y de desarme, Costa Rica aboga con vehemencia por la construcción de soluciones basadas exclusivamente en el diálogo y el respeto absoluto al Derecho Internacional, así como a los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Para las autoridades costarricenses, el cese inmediato de las hostilidades y el retorno a las vías diplomáticas son indispensables para asegurar la recuperación de la paz en la zona geográfica afectada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica emitió una enérgica condena tras los ataques con misiles y drones perpetrados por Irán en Medio Oriente (Cortesía @CRcancilleria).
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica emitió una enérgica condena tras los ataques con misiles y drones perpetrados por Irán en Medio Oriente (Cortesía @CRcancilleria).

Los ataques coordinados por las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán tuvieron como objetivos principales diversas bases e infraestructuras militares estratégicas donde operan tropas de los Estados Unidos. La arremetida causó alarma internacional y obligó a una respuesta defensiva inmediata en los tres países árabes afectados:

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  • Jordania: El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán confirmó que sus misiles balísticos apuntaron específicamente hacia la Base Aérea Muwaffaq Salti, situada en la localidad de Azraq. Teherán reclamó de manera preliminar la presunta destrucción de hangares destinados a albergar aviones de combate de alta tecnología. Las autoridades jordanas reportaron que la caída de restos de metralla y fragmentos no provocó pérdidas humanas ni daños materiales de consideración.
  • Kuwait: El uso de esta artillería defensiva y el peligro circundante forzaron la suspensión y el desvío temporal de múltiples vuelos civiles en la región. Esta situación repitió el clima de caos vivido días atrás, cuando un misil impactó de forma directa el Aeropuerto Internacional de Kuwait.
  • Baréin: El Ministerio del Interior de Baréin constató que la interceptación de las amenazas aéreas provocó la caída de fragmentos de drones, los cuales ocasionaron daños estructurales visibles en viviendas particulares de Ciudad Hamad, además de dejar un saldo de varios civiles con heridas leves.
Las imágenes muestran el momento del impacto de un dron en el Aeropuerto Internacional de Kuwait. Un objeto volador es visible en el cielo antes de que una gran columna de humo oscuro se eleve sobre una estructura del aeropuerto. Las tomas posteriores revelan el interior de un edificio lleno de humo y escombros carbonizados en el suelo, indicando daños materiales tras el suceso. Este video es una cobertura de un evento.

Contexto histórico y militar de la escalada de tensiones

Esta agresión coordinada por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) no se produjo de manera aislada, sino que fue justificada por Teherán como una represalia directa ante los recientes bombardeos aéreos ejecutados por las fuerzas estadounidenses dentro de territorio soberano iraní.

Los ataques cruzados han debilitado drásticamente el frágil alto el fuego que se había pactado previamente en abril de 2026 entre Washington y Teherán, el cual pretendía estabilizar los canales diplomáticos y comerciales de la región.

La tensión entre ambas potencias estalló nuevamente tras un incidente de alta gravedad en el Estrecho de Ormuz, donde un helicóptero Apache de las fuerzas armadas de los EE.UU., fue derribado.

Dicha acción militar provocó una reacción fulminante y masiva ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien autorizó intensos bombardeos de represalia sobre complejos de radares y defensas costeras estratégicas ubicadas en el litoral de Irán. Como contramedida económica y militar, el gobierno iraní declaró el cierre total e indefinido a la navegación en el Estrecho de Ormuz una de las rutas de tránsito de petróleo más importantes del mundo.

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