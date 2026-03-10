OpenAI pospone nuevamente el modo adulto de ChatGPT: el contenido erótico sigue sin fecha

Esta decisión respondería a la necesidad de reforzar los sistemas de verificación de edad. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

La función de modo adulto en ChatGPT vuelve a quedar en suspenso, dejando a los usuarios sin acceso a contenido erótico dentro de la plataforma. Aunque la herramienta fue anunciada inicialmente para diciembre de 2025 y luego reprogramada para el primer trimestre de 2026, OpenAI ha retirado cualquier calendario concreto.

Esta decisión respondería a la necesidad de reforzar los sistemas de verificación de edad y garantizar que solo usuarios adultos accedan a materiales para mayores.

Modo adulto en ChatGPT: razones detrás del retraso

El modo adulto de ChatGPT está concebido para que personas mayores de 18 años, tras un proceso de verificación, puedan interactuar con contenido erótico y materiales orientados exclusivamente a adultos. Aunque otras inteligencias artificiales, como Grok, ya han incorporado funciones similares, OpenAI ha decidido aplazar su implementación en ChatGPT.

Según declaraciones de un portavoz de la empresa recogidas por el periodista Alex Health, la compañía prioriza actualmente mejoras dirigidas a una mayor proporción de usuarios.

Sin embargo, el motivo central del aplazamiento radicaría en la ausencia de un sistema fiable para detectar la edad real del usuario. El contenido para adultos no representa el principal obstáculo, sino la certeza de que quienes acceden cumplen con los requisitos legales de edad.

Sistema de verificación de edad en ChatGPT

Para abordar este desafío, OpenAI ha comenzado a desplegar un mecanismo de predicción de edad en ChatGPT. Este sistema analiza señales vinculadas a la cuenta, como el patrón de uso, los horarios de acceso y la antigüedad del perfil.

Si el sistema detecta indicios de que la cuenta puede pertenecer a un menor de 18 años, el acceso a determinadas funciones se restringe de forma automática.

En caso de error, la compañía ofrece la posibilidad de corregir la información mediante un proceso de verificación con Persona. Este sistema puede solicitar una selfie en directo o la presentación de un documento oficial, dependiendo del país.

OpenAI asegura que no almacena la imagen ni el documento, limitándose a recibir la confirmación de edad o la fecha de nacimiento necesaria para ajustar la configuración de la cuenta.

Cambios en la política de protección a menores en OpenAI

OpenAI ha endurecido explícitamente sus políticas para adolescentes. En diciembre de 2025, la empresa actualizó su Model Spec, incorporando principios específicos para el segmento de 13 a 17 años.

Esta normativa incluye protecciones reforzadas en temas sensibles como autolesiones, simulaciones románticas o sexualizadas, contenido gráfico o explícito, actividades de riesgo y solicitudes para encubrir conductas inseguras.

La documentación oficial subraya que, ante la duda sobre la edad del usuario, la plataforma aplicará por defecto restricciones propias de una cuenta de menor hasta que se verifique la mayoría de edad.

Prioridades de OpenAI y futuro del modo adulto

La decisión de posponer el modo adulto responde a la intención de OpenAI de evitar riesgos legales y sociales asociados a un acceso indebido de menores a contenido erótico. Aunque la función sigue en los planes de la empresa, la prioridad actual es perfeccionar la barrera de edad y reducir al mínimo el margen de error en la identificación de los usuarios.

OpenAI reitera su postura de “tratar a los adultos como adultos”, pero la implementación definitiva del modo adulto dependerá de la consolidación de un sistema de verificación robusto y confiable. Este enfoque busca garantizar un entorno seguro y adecuado para todos los perfiles que utilizan la inteligencia artificial.

Finalmente, la introducción del modo adulto en ChatGPT tendría un impacto tanto en el uso de la plataforma como en el entorno digital general. Permitir que adultos verificados accedan a contenido erótico y materiales orientados a mayores ampliaría el espectro de servicios que ofrece la inteligencia artificial.