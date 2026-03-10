Creador de ChatGPT cree que la IA podría dirigir su empresa mejor que él

Sam Altman considera que la inteligencia artificial general hará obsoleto el rol tradicional de los CEOs en la administración empresarial. (Foto: REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo)

ChatGPT, el modelo de inteligencia artificial (IA) desarrollado por OpenAI, podría manipular los destinos de la propia compañía que la creó, según las declaraciones de Sam Altman.

El ejecutivo se refirió al futuro de la organización y su cargo en una entrevista con Forbes, anticipando que la transición hacia una entidad dirigida por IA es el desenlace lógico de su proyecto y que “si creamos algo que puede dirigir una empresa mejor que yo, lo más sensato es que lo haga”.

Esta afirmación reconfigura la discusión global sobre el papel de la inteligencia artificial, situándola no solo como una herramienta, sino como posible autoridad máxima en el gobierno corporativo, en la administración y en la definición de las relaciones laborales del futuro.

Qué planes tiene OpenAI para el despliegue de inteligencia artificial

La compañía OpenAI apuesta por agentes autónomos capaces de operar sin supervisión humana durante semanas. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

OpenAI prevé para este año el despliegue de agentes autónomos capaces de operar durante semanas sin supervisión humana, responsables de ejecutar desde descubrimientos científicos hasta la administración de infraestructuras esenciales.

Según detalló la entrevista, el avance supera la fase de los chatbots de conversación inmediatos que popularizaron plataformas como ChatGPT. Altman explicó que el mayor atributo de la inteligencia artificial será administrar tareas complejas con un margen de error y una eficiencia que desborden las capacidades humanas.

La meta de la empresa es demostrar que la IA puede encabezar la transición hacia “una economía donde el trabajo humano sea opcional”.

Esta perspectiva va de la mano con la visión de Altman, centrada en la búsqueda de una “abundancia material” para la sociedad y en la transformación del contrato socioeconómico global hacia un esquema de recursos distribuidos por máquinas.

La intención de OpenAI es impulsar una economía en la que el trabajo humano sea opcional gracias al avance de la inteligencia artificial. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, la acumulación de estos desarrollos llevó a que la compañía se encamine hacia una valoración de 500.000 millones de dólares.

Qué estrategia tiene Sam Altman al trabajar con Jony Ive

El plan de Altman no se limita al software. Junto al diseñador Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, trabaja en un dispositivo que integre la inteligencia artificial al espacio físico de manera imperceptible para el usuario, superando la dependencia actual en los smartphones y en interfaces basadas en cuadros de texto.

Altman afirmó que la lógica de “palabras clave” en buscadores quedó obsoleta frente a los modelos de lenguaje capaces de responder directamente a las necesidades del usuario. En su visión, el potencial de la IA radica en la construcción de una “memoria infinita” para los agentes personales inteligentes.

El desarrollo de un dispositivo de OpenAI pretende hacer la IA más presente en la vida diaria sin depender de teléfonos inteligentes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estos sistemas podrían gestionar el historial médico, las preferencias y las rutinas de las personas, orquestando así su vida cotidiana sin intervención ni requerimientos explícitos, lo cual marca el inicio de lo que el directivo llama la “infraestructura invisible” que sostendría la civilización moderna.

Cuál es la visión de Sam Altman frente a la llegada de IA general

“Lo que realmente quería lograr, ya lo he logrado en su mayoría”, reflexionó Altman, en referencia a su recorrido personal como creador de plataformas de IA de alcance global. Planteó que tras la llegada de la inteligencia artificial general, buscaría pasiones en ámbitos todavía inexistentes.

En ese contexto, reiteró que para la gestión administrativa y la interpretación de datos, su rol tiende a la obsolescencia: “Si creamos algo que puede dirigir una empresa mejor que yo, lo más sensato es que lo haga”.

El desarrollo de la inteligencia artificial general será un proceso gradual que transformará el valor laboral y la gestión corporativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espacio de trabajo en OpenAI refleja la relación de Altman con la innovación: su oficina alberga objetos como una barra de uranio natural utilizada como pisapapeles y una pieza del motor de un Concorde, en alusión a hitos y paradigmas superados por el progreso técnico.

Asimismo, el directivo considera que su “mayor talento es ver cómo las piezas del puzzle tecnológico encajan en una visión a veinte años”.

Cómo es la relación de Sam Altman con el poder político

La interlocución entre Sam Altman y la clase política se mantuvo como uno de los ejes de la entrevista. El empresario reconoció que la colaboración con el presidente Donald Trump en materia de regulación de IA funcionó con normalidad y sin trabas.

Aunque las políticas nacionalistas del gobierno difieren de la aspiración globalista de la empresa dirigida por Altman, el ejecutivo admitió que la prioridad de las autoridades es garantizar que Estados Unidos gane la carrera tecnológica global. OpenAI, según el propio Altman, respalda esa meta con “infraestructura masiva”.