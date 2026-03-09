Identifica el phishing: desde falsas alertas de seguridad hasta la promesa de algo gratis

Los ciberdelincuentes utilizan técnicas cada vez más sofisticadas para engañar a los usuarios y obtener información confidencial a través de correos y mensajes falsos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La expansión de las amenazas digitales ha colocado a los intentos de phishing como uno de los mayores riesgos para quienes utilizan servicios en línea. Millones de usuarios reciben cada día mensajes fraudulentos que buscan apropiarse de información confidencial, como contraseñas, números de cuentas bancarias o datos personales.

Estas maniobras se han vuelto comunes en correos y mensajes de texto, con técnicas cada vez más sofisticadas. El phishing se presenta bajo múltiples disfraces, desde alertas de seguridad aparentemente legítimas hasta supuestos premios o beneficios sin costo, provocando pérdidas económicas y comprometiendo la privacidad de los afectados.

Cómo identificar un mensaje de phishing

Detectar un mensaje de phishing exige observar ciertos elementos comunes en esta clase de fraude. Los ciberdelincuentes suelen utilizar nombres de compañías conocidas o instituciones oficiales para dar credibilidad a sus mensajes.

Los estafadores suelen suplantar la identidad de empresas reconocidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es obtener datos sensibles o inducir a la víctima a realizar acciones peligrosas, como hacer clic en enlaces o descargar archivos. Estos mensajes con frecuencia relatan situaciones urgentes o problemáticas: actividad sospechosa en una cuenta, errores en información de pago o la necesidad de verificar datos personales.

El tono apremiante y la promesa de soluciones rápidas buscan que la persona actúe sin detenerse a evaluar la legitimidad del mensaje.

Qué señales suelen aparecer ante un intento de phishing

Existen patrones identificables en los mensajes de phishing. Uno de los más comunes es la presencia de enlaces que dirigen a sitios web clonados, cuyo único fin es capturar datos personales o instalar programas dañinos. El análisis de la dirección web revela alteraciones mínimas, como letras adicionales o dominios poco habituales.

Enlaces sospechosos, archivos adjuntos inesperados y solicitudes urgentes son algunos de los indicios más frecuentes en mensajes fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra señal es la solicitud inesperada de información financiera o personal. Los mensajes pueden incluir facturas falsas o archivos adjuntos que, al abrirse, permiten la infiltración de malware.

Las comunicaciones legítimas raramente exigen acciones inmediatas sin un proceso de verificación, y suelen evitar amenazas o premios excesivamente llamativos.

Por qué los estafadores logran engañar a muchos usuarios

El éxito del phishing radica en el uso de estrategias que apelan a la confianza y la urgencia. Los estafadores emplean logotipos reales, direcciones de correo similares a las oficiales y un lenguaje formal. La referencia a instituciones reconocidas genera confianza y disminuye el escepticismo ante solicitudes inusuales.

Pocos usuarios se percatan de las señales que indican peligro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos factores se suma la actualización constante de tácticas. Los ciberdelincuentes adaptan sus mensajes a eventos recientes, como actualizaciones de políticas, crisis sanitarias o novedades bancarias.

Cuáles son los pasos a seguir ante un mensaje o link sospechoso

Al recibir un mensaje dudoso, la pauta es no interactuar con enlaces ni archivos adjuntos. La verificación directa a través de canales oficiales, como el sitio web de la empresa o el número de atención al cliente, ayuda a descartar fraudes. Compartir información solo debe hacerse tras confirmar la autenticidad del remitente.

Asimismo. reportar los mensajes sospechosos a plataformas de correo o a organismos especializados contribuye a combatir la propagación de estos ataques. La participación activa de los usuarios fortalece la capacidad de respuesta frente a estafas de phishing y ayuda a prevenir daños a otros potenciales afectados.

Qué medidas ayudan a reducir el riesgo de phishing

Es necesario mantener actualizado el dispositivo para evitar diferentes peligros o fallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los filtros de spam bloquean una parte importante de los mensajes fraudulentos, aunque la vigilancia personal y la educación sobre estas amenazas siguen siendo herramientas fundamentales.

Por esta razón, la prevención es esencial frente al phishing. Instalar y mantener actualizado un programa de seguridad en computadoras y teléfonos proporciona una barrera adicional.

Configurar la autenticación de múltiples factores en servicios digitales aumenta el nivel de protección, al requerir más de una credencial para acceder a las cuentas.

Realizar copias de seguridad periódicas de los datos en dispositivos externos y en la nube permite restaurar información en caso de incidentes.