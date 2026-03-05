Trabajo si hay: las estafa del “empleo fácil” que vacía cuentas bancarias bajo promesas de dinero rápido

Anuncios que prometen grandes sumas por tareas simples se multiplican en internet y redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de personas exploran alternativas laborales en plataformas digitales para incrementar sus ingresos, saldar deudas o cubrir gastos cotidianos. En ese contexto, los estafadores aprovechan la necesidad y urgencia de quienes buscan empleo para ofrecer puestos falsos que prometen dinero rápido a cambio de tareas mínimas.

Los mecanismos fraudulentos se adaptan a nuevas tecnologías y redes sociales, lo que multiplica sus alcances. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) advirtió que los estafadores utilizan mensajes de texto, correos electrónicos y publicaciones en plataformas digitales para contactar de manera inesperada a potenciales víctimas.

En muchos casos, ofrecen trabajo remoto, salarios elevados y horarios flexibles, pero solo buscan obtener información bancaria o de identidad para cometer delitos.

Por qué son tan atractivas las ofertas de empleo de los estafadores

Promesas de dinero rápido y flexibilidad horaria atraen a quienes buscan ingresos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La promesa de dinero fácil y la posibilidad de trabajar desde casa resultan especialmente tentadoras para quienes necesitan ingresos adicionales.

La FTC explicó que los anuncios fraudulentos suelen resaltar la rapidez en el pago y la poca exigencia de habilidades, lo que genera una falsa sensación de accesibilidad y éxito garantizado. En estos esquemas, se promete una compensación económica desproporcionada respecto a la tarea propuesta.

Uno de los ganchos más frecuentes es la oferta de empleo como “receptor de paquetes” o “asistente de datos”, donde la empresa pide únicamente completar tareas básicas, sin experiencia previa.

La agencia estadounidense subrayó que estos anuncios se difunden tanto en portales formales de empleo como en redes sociales y mensajería instantánea, lo que dificulta su identificación. Los principales objetivos son personas en situación de desempleo, estudiantes y adultos mayores.

Cuáles son las señales de alerta más frecuentes de ofertas fraudulentas

La presión para decidir rápido y los pagos por adelantado son indicios típicos de fraude laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FTC identificó patrones comunes entre las estafas laborales. El primero es la promesa de grandes sumas de dinero por muy poco trabajo. A esto se suma la presión para aceptar la oferta inmediatamente, bajo el argumento de que la vacante se encuentra a punto de cerrarse.

En los casos más elaborados, los estafadores solicitan un pago por adelantado, ya sea para cubrir supuestos gastos administrativos, capacitación o materiales de trabajo.

La agencia sostiene que ningún empleador legítimo solicita dinero a los postulantes, ni exige decisiones inmediatas. La FTC sugiere desconfiar de cualquier proceso en el que se exija entregar información bancaria o números de seguridad social antes de firmar un contrato formal.

Cómo comprobar si una oferta laboral es legítima

Investigar a la empresa y consultar a personas de confianza ayuda a evitar caer en engaños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FTC sugiere investigar siempre a la compañía antes de aceptar cualquier propuesta. La búsqueda en internet del nombre de la empresa junto con palabras como “estafa”, “queja” o “comentario” permite identificar si existen reportes previos de fraude.

Además, conversar con empleados actuales o anteriores puede aportar información sobre las condiciones reales de trabajo y los pagos recibidos. Consultar la opinión de una persona de confianza resulta clave antes de avanzar en el proceso de contratación.

La FTC sugiere analizar los términos del empleo y rechazar cualquier propuesta que implique entregar datos sensibles en las primeras etapas. El organismo mantiene canales de denuncia y orientación para quienes hayan sido afectados.

Qué impacto tienen estas estafas laborales en las víctimas

El robo de identidad y la pérdida de ahorros pueden generar consecuencias duraderas para los afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias van más allá de la pérdida económica. El robo de identidad puede derivar en la utilización ilícita de datos personales para contratar servicios, abrir cuentas bancarias o solicitar créditos a nombre de la víctima. La FTC informó que la recuperación puede durar años e implicar trámites complejos ante autoridades y entidades financieras.

Asimismo, según cifras oficiales, las estafas laborales representan una de las principales causas de fraude reportadas en Estados Unidos, con miles de casos registrados anualmente.

Por esta razón, autoridades mantienen campañas de información y prevención, con el objetivo de alertar a la población sobre los riesgos y mecanismos de defensa frente a este tipo de delitos.