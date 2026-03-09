Acciones de Booking, Expedia y Travelzoo se disparan ante el retroceso de ChatGPT para ofrecer pagos directos

Booking, Expedia y Travelzoo suben sus acciones ante la falta de implementación de pagos directos desde ChatGPT.

Las acciones de varias plataformas de viajes online registraron fuertes subidas en los mercados bursátiles después de conocerse que OpenAI habría decidido abandonar, al menos por ahora, su intento de integrar un sistema de pago directo dentro de ChatGPT. La noticia calmó a los inversores que temían que la inteligencia artificial generativa terminara desplazando a las agencias de viajes digitales tradicionales.

El impulso bursátil fue liderado por Expedia Group, cuyas acciones subieron alrededor de 13,69 %, seguida por Travelzoo, que avanzó cerca de 10,83 %, y Booking Holdings, con un incremento cercano al 8,46 %. El repunte se produjo después de que informes del sector indicaran que OpenAI está reconsiderando su estrategia para integrar compras y reservas directamente dentro del chatbot.

De acuerdo a The Information, la compañía de inteligencia artificial decidió retroceder en su plan de permitir que los usuarios completaran compras directamente dentro de ChatGPT. La razón principal sería que, aunque muchas personas utilizan el chatbot para investigar productos o planificar servicios, pocas terminan realizando la compra dentro de la plataforma.

OpenAI habría retrocedido en su decisión de implementar un método de pago dentro de ChatGPT, provocando que agencias de viajes suban su valor en el mercado.

Según el informe, el proyecto de pagos integrados enfrentó diversas dificultades técnicas y operativas. Solo un número reducido de comercios logró implementar el sistema y, en muchos casos, OpenAI tuvo que incorporarlos manualmente.

Además, la infraestructura necesaria para gestionar aspectos clave del comercio electrónico —como impuestos sobre ventas o integración con múltiples proveedores— todavía se encontraba en una etapa inicial.

La plataforma de comercio electrónico Shopify, que participaba en el experimento, confirmó que apenas una docena de sus millones de comerciantes llegó a utilizar la función de pago dentro de ChatGPT. Este limitado nivel de adopción habría sido uno de los factores que motivó el cambio de estrategia.

OpenAI no logró poder implementar pagos directos desde ChatGPT.

En lugar de competir directamente con plataformas especializadas, OpenAI estaría optando ahora por un modelo basado en integraciones con aplicaciones externas. Bajo este enfoque, los usuarios pueden investigar o planificar dentro de ChatGPT, pero el proceso final de compra se realiza en servicios asociados.

Entre los socios potenciales se encuentran empresas como Instacart, Expedia Group y Booking Holdings, que podrían gestionar directamente las transacciones desde sus propias plataformas.

Para los inversores, este cambio de rumbo tiene implicaciones importantes. Durante meses, algunos analistas habían advertido que la inteligencia artificial generativa podría convertirse en una nueva puerta de entrada para el comercio digital, desplazando a intermediarios tradicionales como las agencias de viajes online.

OpenAI ahora buscaría integrar aplicaciones externas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La posibilidad de que ChatGPT se transformara en una plataforma completa de reservas y pagos generó preocupaciones en el sector turístico digital. Si los usuarios pudieran planificar y reservar viajes sin salir del chatbot, muchas plataformas podrían perder tráfico y relevancia.

Sin embargo, el giro estratégico sugiere que la infraestructura especializada que poseen empresas como Booking o Expedia sigue siendo fundamental para gestionar la complejidad del mercado turístico global.

Uno de los principales retos técnicos es la actualización constante de precios y disponibilidad. Las tarifas de hoteles y vuelos cambian continuamente, y mantener esa información en tiempo real dentro de un chatbot puede resultar extremadamente complejo.

Ante la decisión de OpenAI de no integrar pagos desde la misma plataforma de ChatGPT, las acciones de agencias de viaje subieron.

Los analistas señalan que sincronizar millones de tarifas y asientos disponibles de aerolíneas, hoteles y agencias requiere sistemas altamente especializados que las plataformas de viajes llevan años desarrollando.

El analista Lloyd Walmsley, de la firma financiera Mizuho, señaló que las agencias de viajes online habían sido especialmente castigadas en bolsa por el temor a una posible disrupción provocada por la inteligencia artificial. Según su análisis, el retroceso de OpenAI reduce ese riesgo y podría beneficiar a todo el sector.

En este contexto, la firma elevó su recomendación para Booking como una de las compañías mejor posicionadas dentro del mercado de agencias de viajes online.

OpenAI sigue desarrollando nuevas estrategias para ChatGPT.

Otros analistas también consideran que el modelo final podría parecerse más al funcionamiento de los motores de búsqueda. En ese escenario, las plataformas de IA servirían principalmente como punto de descubrimiento, mientras que los usuarios terminarían realizando las transacciones en sitios especializados a través de enlaces externos o sistemas de subasta por clic.

Además del turismo, el cambio de estrategia también podría beneficiar a otras compañías vinculadas al comercio digital. Empresas como DoorDash, Amazon, Zillow o Etsy podrían verse favorecidas si las compras dentro de ChatGPT se canalizan finalmente hacia sus propias plataformas.