Mito o realidad: los imanes en el refrigerador pueden aumentar su consumo energético

El gasto depende de factores como la ubicación del electrodoméstico, la temperatura interna y el mantenimiento de las gomas de la puerta

Colocar figuras decorativas en la nevera es una costumbre en la mayoría de países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En redes sociales circula el rumor de que los imanes decorativos en el refrigerador incrementan el consumo energético del aparato. La inquietud se multiplica tras cada viaje, cuando muchas personas suman un nuevo imán a la puerta y se preguntan si esta costumbre puede tener algún riesgo.

Ante esto, la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) ha analizado estas afirmaciones y dice que no existe base científica que respalde la idea de que estos adornos representen un riesgo energético o alimentario.

A pesar de la popularidad del tema, la evidencia técnica demuestra que la influencia de los imanes sobre el funcionamiento del refrigerador es nula.

Por qué no pueden los imanes aumentar el consumo eléctrico del refrigerador

La evidencia científica revela que los imanes no tienen ningún impacto en el gasto del aparato eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OCU aclaró que el gasto de electricidad del refrigerador no aumenta por la presencia de imanes decorativos. El origen de la creencia radica en la interacción entre corrientes eléctricas y campos magnéticos, pero la intensidad de los campos magnéticos generados por estos objetos es muy baja para alterar el flujo de energía eléctrica dentro del electrodoméstico.

De acuerdo con el análisis de la OCU, la preocupación carece de fundamento técnico. Ningún estudio ha demostrado que los imanes de uso común tengan la capacidad de generar un impacto tangible en el consumo energético de los frigoríficos.

La explicación se apoya en principios físicos: los imanes de recuerdo no alteran el circuito ni los componentes eléctricos del aparato.

Cuáles factores determinan realmente el consumo energético de la nevera

La etiqueta energética es lo que determina el gasto del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo eléctrico de un refrigerador depende de la clase energética del electrodoméstico, una información que se encuentra en la etiqueta de eficiencia energética que acompaña a cada aparato. Esta etiqueta clasifica los refrigeradores desde la letra A (más eficiente) hasta la G (menos eficiente).

Según la OCU, la etiqueta energética proporciona un valor aproximado del consumo anual, lo que permite comparar modelos y prever el gasto.

Además, las pautas de la OCU subrayan que la ubicación del refrigerador y el ajuste correcto del termostato influyen mucho más en el consumo que cualquier accesorio decorativo. Ubicar el electrodoméstico lejos de fuentes de calor y mantener la puerta cerrada la mayor parte del tiempo permite optimizar el rendimiento energético.

Qué dicen los expertos sobre si los imanes afectan la conservación de los alimentos

Los campos magnéticos generados por los imanes no traspasan la puerta del frigorífico ni alteran las condiciones de conservación de los alimentos almacenados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación se extendió a la posibilidad de que los imanes puedan perjudicar los alimentos almacenados en el refrigerador. Según la OCU, esta afirmación es infundada. El campo magnético de estos adornos es tan débil que ni siquiera atraviesa la puerta del aparato.

El organismo insistió en que lo relevante para la conservación de los alimentos es la temperatura interna del refrigerador, que debe situarse entre 4 y 6°C.

El campo magnético de los imanes no tiene la capacidad de modificar las condiciones de conservación ni de afectar la composición de los alimentos. El control de la temperatura y el orden adecuado de los productos dentro del aparato son las claves para mantener la frescura y seguridad alimentaria.

Cuáles son las prácticas sugeridas para ahorrar energía con el refrigerador

Varias pautas sencillas ayudan a mitigar el impacto que causa el aparato en la factura mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OCU enfatizó que existen métodos para optimizar el consumo energético del refrigerador. Entre las prácticas aconsejadas destacan:

  • Alejar el aparato de fuentes de calor.
  • ajustar la temperatura interna entre 4 y 6°C.
  • Evitar abrir la puerta innecesariamente.
  • Revisar el estado de las gomas de la puerta para garantizar un buen aislamiento.

Asimismo, otras pautas incluyen descongelar el aparato una o dos veces al año si se acumula escarcha, y consultar la etiqueta energética antes de adquirir un nuevo modelo.

Estas medidas tienen un impacto directo en la eficiencia energética, a diferencia de los imanes decorativos, cuya presencia es nula según la evidencia disponible.

