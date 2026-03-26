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Un ataque de Hezbollah mató a una persona e hirió de gravedad a otra en Nahariya, en el norte de Israel

Rescatistas y paramédicos continúan la búsqueda de otras víctimas atrapadas tras el impacto de un cohete en un edificio residencial

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(REUTERS/Miro Maman)
(REUTERS/Miro Maman)

Un hombre de unos 30 años falleció este jueves por heridas de metralla tras el impacto directo de un cohete lanzado por la milicia chií libanesa Hezbollah en un edificio residencial de la localidad de Nahariya (norte de Israel), según el servicio de emergencias israelí United Hatzalah.

Además, hay otra persona de unos 50 años en estado grave que ha sido trasladada a un hospital cercano, mientras rescatistas y paramédicos continúan la búsqueda de nuevas víctimas o personas atrapadas tras el impacto.

Por el momento, en el ataque de Hezbollah contra la zona de Nahariya, que ha dejado varias zonas afectadas, también se reportan otros tres heridos leves, según United Hatzalah.

“Al llegar al lugar, observamos el impacto de un misil, con daños en edificios y una destrucción generalizada. Había gran conmoción. Junto con las demás fuerzas de seguridad, realizamos búsquedas para localizar a más heridos. Brindamos atención médica a un gran número de personas”, dijo Roi Shechter, paramédico de Magen David Adom (MDA), en un comunicado.

Se trata de la primera víctima mortal en Israel de un ataque de Hezbollah, después de que el Ejército dijera que la muerte de un israelí días atrás en un kibutz junto a la frontera con el Líbano fue a consecuencia de fuego de artillería “erróneo” de las propias Fuerzas de Defensa de Israel.

En territorio libanés, al menos tres soldados israelíes han muerto en la ofensiva terrestre que Israel mantiene en el sur de este país, la cual ha obligado a cientos de miles de libaneses a abandonar sus hogares y dirigirse al norte.

El Ejército israelí también ha anunciado que está atacando supuestas infraestructuras de Hezbollah en el sur de Líbano.

Más tempano, se supo que un soldado israelí de 21 años murió en combate en el sur del Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva terrestre, según informó este jueves el Ejército israelí en un comunicado.

El soldado se llamaba Ori Greenberg y era de las fuerzas especiales de la Brigada Golani, añade la nota, que informa de que murió “en combate” en el sur del país vecino.

Familiares y amigos lloran al sargento Ori Greenberg, fallecido durante operaciones de combate en el sur del Líbano, en medio de los enfrentamientos con Hezbolá en la frontera entre Israel y el Líbano, durante su funeral en Jerusalén el 26 de marzo de 2026. REUTERS/Oren Ben Hakoon
Familiares y amigos lloran al sargento Ori Greenberg, fallecido durante operaciones de combate en el sur del Líbano, en medio de los enfrentamientos con Hezbolá en la frontera entre Israel y el Líbano, durante su funeral en Jerusalén el 26 de marzo de 2026. REUTERS/Oren Ben Hakoon

Con este soldado, ya son tres los militares israelíes muertos en la ofensiva terrestre en el Líbano contra el grupo chií Hezbollah, que ha obligado a cientos de miles de libaneses a abandonar sus hogares y dirigirse al norte.

En el Líbano, los ataques aéreos y terrestres de Israel han causado ya más de mil muertos desde que el 2 de marzo Hezbollah atacara territorio israelí e Israel respondiera con bombardeos en Beirut y el sur del país.

(Con información de EFE)

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