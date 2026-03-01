A esta temperatura debes ajustar el refrigerador para evitar que consuma mucha energía

Simples ajustes pueden mejorar el rendimiento del aparato durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano del refrigerador suele estar rodeado de rutinas automáticas y decisiones poco reflexionadas. Muchas familias ajustan la temperatura o el espacio interior del electrodoméstico de manera intuitiva, lo que puede traducirse en un consumo energético innecesario y, a mediano plazo, en facturas más elevadas.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), existen varios hábitos frecuentes que, lejos de favorecer la conservación de los alimentos, terminan comprometiendo tanto la eficiencia del aparato como su vida útil.

Entre los errores comunes destacan el ajuste excesivo del frío, la compra de modelos poco eficientes, la elección de tamaños inadecuados para el hogar o la instalación en sitios poco apropiados dentro de la cocina.

Cuál es la temperatura adecuada para el refrigerador y el congelador

Se debe mantener el frigorífico entre 5ºC y 7ºC y el congelador en -17ºC para un uso eficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mito de que cuanto más frío, mejor, está muy extendido. Sin embargo, la OCU desmiente esta creencia: la temperatura óptima para el compartimento del refrigerador debe situarse entre 5ºC y 7ºC, mientras que el congelador debe mantenerse en -17ºC.

Ajustar el termostato por debajo de estos valores solo incrementa el consumo de electricidad, sin aportar beneficios adicionales para la conservación de los alimentos.

Qué factores considerar al comprar un nuevo refrigerador

A la hora de adquirir un electrodoméstico, el precio suele ser el primer factor en el que se fijan las familias. No obstante, la OCU aconseja comparar el costo de uso y la eficiencia energética antes que el valor inicial de compra. Los modelos más económicos pueden resultar menos rentables a largo plazo por su elevado consumo.

No solo el precio de compra, la eficiencia energética y el tamaño adecuado determinan el ahorro a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficiencia energética se traduce en un menor gasto mensual y un impacto ambiental reducido. Aunque la inversión inicial sea superior, la OCU recuerda que “al consumir menos energía, acabará dando sus frutos a medio plazo”.

Además, la elección del tamaño adecuado es fundamental: un refrigerador muy grande gasta más electricidad y solo compensa si se utiliza toda su capacidad; uno muy pequeño, en cambio, puede acabar saturado, dificultando la circulación del aire frío y afectando la eficiencia.

Por qué es clave la ubicación y la ventilación del refrigerador

El lugar donde se instala el refrigerador influye directamente en su rendimiento. La OCU sugiere dejar al menos 10 centímetros entre el aparato y la pared o los muebles cercanos para asegurar una ventilación adecuada.

Una mala ubicación obliga al motor a trabajar con mayor intensidad, lo que repercute en el consumo energético y acorta la vida útil del electrodoméstico.

Una instalación correcta y espacio suficiente para la ventilación ayudan a evitar el sobreesfuerzo y el consumo excesivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, se desaconseja instalarlo cerca de fuentes de calor como hornos, estufas o ventanas expuestas al sol, porque el electrodoméstico deberá esforzarse más para mantener la temperatura interna. Estas condiciones desfavorables pueden incrementar el gasto eléctrico y afectar la conservación de los alimentos.

Cómo impacta el mantenimiento y la limpieza en el consumo energético

El correcto mantenimiento del refrigerador prolonga su vida útil y contribuye a un consumo más eficiente. La OCU sugiere limpiar a fondo el aparato al menos dos veces por año, eliminando polvo de las rejillas y revisando el estado de las juntas de goma en las puertas.

Una acumulación de suciedad o polvo puede afectar la circulación del aire y forzar el motor. Asimismo, la limpieza periódica previene la formación de malos olores, moho o bacterias perjudiciales para la salud.

Qué pautas seguir en ausencias prolongadas y cómo organizar los alimentos

Desconectar el aparato en vacaciones y ordenar los productos por categorías optimiza el uso y la conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacaciones representan una oportunidad ideal para vaciar y limpiar el refrigerador. La OCU sugiere desconectarlo de la corriente cuando se prevé una ausencia prolongada, siempre que se haya retirado el contenido.

Si la desconexión no es viable por la presencia de alimentos congelados, muchos modelos modernos cuentan con la función “vacaciones”, que permite apagar solo la zona de refrigeración y mantener operativo el congelador.

Otro punto que influye en la eficiencia energética es la organización interna. La OCU aconseja agrupar los alimentos por categorías y evitar introducir productos calientes.

Mantener el orden facilita la identificación rápida de los productos y reduce el tiempo de apertura de la puerta, lo que limita la pérdida de frío y evita el aumento innecesario del consumo energético.