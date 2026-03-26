Investigación muestra que ChatGPT limita la diversidad de ideas frente a la creatividad humana

La inteligencia artificial genera muchas ideas, pero la creatividad humana sigue siendo insustituible - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La inteligencia artificial ha revolucionado la producción de información y el desarrollo de ideas en ámbitos educativos, creativos y empresariales. Sin embargo, una investigación publicada en Nature Human Behaviour evidencia una limitación clave: aunque ChatGPT y otros chatbots pueden generar un alto volumen de ideas, la diversidad y originalidad de esas propuestas es considerablemente menor que la obtenida en procesos creativos humanos.

Este hallazgo llega en un momento en que las organizaciones y usuarios individuales aumentan su dependencia de sistemas de IA para la lluvia de ideas, la generación de contenido y la resolución de problemas.

La relevancia de esta investigación radica en que las grandes plataformas tecnológicas suelen promocionar la inteligencia artificial como un sustituto eficiente para tareas creativas, pero los datos muestran que la creatividad humana sigue siendo insustituible cuando se busca variedad y pensamiento divergente.

IA vs. creatividad humana: por qué las ideas generadas por chatbots carecen de variedad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre el papel de la IA en la innovación y el bienestar laboral cobra fuerza, especialmente en entornos donde la salud mental y la colaboración presencial se ven erosionadas por la virtualidad constante.

IA generativa: muchas ideas, poca diversidad

El estudio dirigido por profesores de Wharton, como Gideon Nave y Christian Terwiesch, analizó el desempeño de ChatGPT frente a humanos en un ejercicio de ideación: se les pidió a los participantes proponer productos nuevos a partir de un ladrillo y un ventilador.

Aunque la IA generó más ideas en cantidad, el 94% de estas propuestas compartían conceptos superpuestos. Cuando los humanos usaron búsquedas en la web o colaboraron en grupo, lograron una mayor cantidad de conceptos únicos y originales, marcando una diferencia significativa en la diversidad creativa.

Los investigadores probaron tanto GPT-3.5 como GPT-4. Si bien la versión más reciente muestra cierta mejora, la brecha con la creatividad humana sigue siendo notable.

Por qué importa: la creatividad humana en peligro

ChatGPT produce más cantidad, pero menos diversidad creativa que los humanos, según un estudio - (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

La capacidad de la inteligencia artificial para generar ideas rápidas y estructuradas es innegable. Sin embargo, la convergencia de conceptos y la repetición de patrones plantean preguntas sobre el valor real de la IA como herramienta creativa.

Los expertos insisten en que la diversidad de ideas (vital para la innovación en ciencias, empresas y educación) se ve comprometida si se delega en exceso la creatividad a los algoritmos.

El problema, según los investigadores, no es solo la cantidad de ideas, sino la riqueza del “ecosistema creativo”. La creatividad humana produce soluciones divergentes, inesperadas y contextualizadas, mientras que la IA tiende a replicar lo aprendido y priorizar lo común.

Esta limitación, advierten, podría afectar la innovación a largo plazo si las empresas y las instituciones educativas reemplazan los procesos colaborativos y analógicos por flujos generados casi exclusivamente por IA.

El uso excesivo de IA y la digitalización acelerada han modificado las dinámicas de trabajo, estudio y socialización. Informes recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Fundación Universitaria del Área Andina advierten que la virtualidad constante incrementa el estrés, la soledad y la fatiga mental, afectando no solo la creatividad, también la salud emocional y los vínculos sociales.

El fenómeno de la convergencia en chatbots como ChatGPT preocupa a expertos, quienes recomiendan complementar la tecnología con espacios de interacción humana para fomentar soluciones divergentes y contextualizadas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Datos globales muestran que los trabajadores en entornos virtuales reportan mayor estrés y menor identificación con sus equipos. La delegación excesiva en IA puede reducir la capacidad analítica y el pensamiento crítico, reforzando atajos mentales y disminuyendo la originalidad.

Estrategias para recuperar la creatividad

Expertos recomiendan equilibrar el uso de IA con actividades presenciales y analógicas. Las lluvias de ideas cara a cara, el uso de pizarras y papel, y la programación de pausas y encuentros sociales fortalecen la diversidad de pensamiento y la conexión humana. La IA debe ser vista como una herramienta complementaria, no como sustituto de la colaboración y el análisis humano.

El reto actual es enseñar a las nuevas generaciones a integrar la IA en el proceso creativo sin sacrificar la diversidad de ideas. La alfabetización digital en IA debe ir acompañada de habilidades analíticas y sociales que permitan aprovechar las ventajas tecnológicas sin perder el potencial innovador que solo la creatividad humana puede aportar.

El equilibrio entre lo digital y lo humano será clave para el desarrollo sostenible de organizaciones y sociedades en la era de la inteligencia artificial.