Murió tras un infarto en La Dulce y los vecinos denuncian falta de médicos: “No podemos tener un horario para enfermarnos”

La unidad sanitaria del pueblo solo brinda atención de lunes a viernes de 9 a 15, dejando desprotegidos a menos de dos mil habitantes el resto del día

El fallecimiento de una mujer por la escasez de médicos fuera del horario habitual en La Dulce, un pueblo del partido de Necochea, en la provincia de Buenos Aires, puso en evidencia una crisis sanitaria que afecta a varias comunidades rurales de la región. La indignación vecinal se hizo visible en las calles, donde residentes reclamaron soluciones ante la falta de atención médica en situaciones de emergencia.

Según relató en Infobae en Vivo Al Mediodía Lucía Godoy Malagueño, vecina del lugar, el hecho ocurrió el último fin de semana, cuando la mujer tuvo un paro cardíaco en la vía pública. Un vecino la trasladó inmediatamente en su auto particular a la unidad sanitaria local, ya que no había ambulancia disponible en el momento debido a que estaba en otro traslado.

En la unidad sanitaria, la víctima fue asistida por enfermeras, pero en ese horario no se encontraba ningún médico. Una médica local, que estaba fuera de servicio por vacaciones, fue buscada en su casa, pero no pudo salvarle la vida. La muerte de la paciente fue confirmada poco después.

Las autoridades municipales y la secretaría de Salud de Necochea fueron notificadas del hecho. El municipio de Necochea tiene a su cargo la administración de la unidad sanitaria y es responsable de garantizar la cobertura médica en La Dulce y otras comunas pequeñas del distrito.

Según los pobladores, el pueblo sólo dispone de atención médica de lunes a viernes de 9 a 15, lo que deja al resto del día sin profesionales de guardia y expone a sus menos de dos mil habitantes ante cualquier emergencia fuera de ese horario.

Vecinos de La Dulce protestaron contra la escasez de atención médica fuera del horario habitual y exigen cobertura sanitaria las 24 horas (Data eNe)

Reclamo vecinal y respuesta oficial

La muerte de la vecina provocó la indignación de habitantes de La Dulce, quienes realizaron una movilización frente a la unidad sanitaria para exigir la presencia continua de médicos y una ambulancia disponible siempre. Malagueño expresó: “La gente está totalmente indignada y creo que el pueblo necesita respuesta. Esto no puede seguir pasándonos”.

Durante la protesta, la secretaria de Salud municipal, Andrea Perestiuk, asistió al lugar para dar explicaciones a los vecinos. Perestiuk afirmó que el presupuesto en salud del municipio es suficiente, pero indicó que el principal obstáculo es la falta de profesionales dispuestos a instalarse en pueblos pequeños.

“Los médicos no quieren venir porque se les paga poco. Tampoco hay viviendas para los que deciden radicarse”, señaló Godoy Malagueño, transmitiendo el reclamo de la comunidad. También atribuyó parte de esta problemática a la gestión local y a la incapacidad para ofrecer incentivos que atraigan a médicos a radicarse en La Dulce.

Rotación de médicos y condiciones laborales

La situación no es nueva ni exclusiva de La Dulce. Según explicaron los vecinos, ya hubo otros episodios previos donde emergencias médicas no pudieron ser cubiertas por falta de personal. Este déficit se agrava porque muchos profesionales jóvenes prefieren continuar sus residencias en hospitales urbanos, donde pueden adquirir más experiencia, y por la dificultad para garantizar condiciones de vivienda y trabajo estables en la localidad.

“Somos cuatro pueblos del interior que estamos en la misma situación: Claras, Juan N. Fernández, Nicanor Olivera, La Dulce y Santa Marina; todos dependemos de Necochea”, detalló Godoy Malagueño. Añadió que Claras y Santa Marina tampoco cuentan con médicos, mientras que Juan N. Fernández padece el mismo problema, aunque con menor gravedad.

La gestión municipal reconoce que el sistema sanitario del interior bonaerense sufre una presión creciente por la falta de recursos humanos.

La muerte de una vecina por un paro cardíaco en La Dulce reavivó el reclamo por la falta de médicos y ambulancias en zonas rurales bonaerenses

Emergencias médicas y desigualdad geográfica

La falta de atención médica permanente implica que quienes padecen una emergencia fuera del horario quedan, en palabras de los vecinos, “a la buena de Dios”. “No podemos tener un horario en el cual enfermarnos o, si tenemos una emergencia, no poder contar con un médico”, lamentó Godoy Malagueño. Quienes disponen de vehículo propio pueden viajar hasta Necochea, ubicada a unos 60 kilómetros, o incluso recurrir a Mar del Plata o Tandil, pero las familias que carecen de recursos quedan desprotegidas.

Godoy Malagueño señaló: “Si la familia hubiese tenido un vehículo particular no hubiesen ni dudado: se habrían trasladado directamente a Necochea”. El trayecto demora entre 45 minutos y una hora, un plazo crítico para situaciones graves. Godoy Malagueño recordó además que ya han ocurrido al menos otras dos muertes en circunstancias similares.

En consecuencia, la comunidad reclama la incorporación de al menos una ambulancia más y la cobertura médica las 24 horas. “Es supernecesaria la atención médica y también una ambulancia más porque ante una emergencia tenemos los minutos contados”, agregó Godoy Malagueño.

Respuesta y expectativas ante la llegada de una nueva médica

Tras la repercusión en medios locales y las protestas, se informó que apareció una médica dispuesta a trasladarse a La Dulce y que el municipio inició gestiones para contratarla y proporcionarle vivienda. Godoy Malagueño se mostró escéptica respecto a que la solución sea permanente: “Estamos acostumbrados a los parches. Como pueblo, la verdad es que no esperamos alguna solución certera. El intendente Arturo Rojas no se presentó frente a la población para responder de lo que está sucediendo en el interior”. Cabe destacar que La Dulce tiene delegado municipal y la intendencia le corresponde a Necochea.

Godoy Malagueño afirmó: “Sentimos que somos ignorados frente al libreto que venimos escuchando hace años. La atención que se vivió el día de la manifestación fue tremenda. Le pregunté a Andrea Perestiuk qué garantizaba que esto no vuelva a ocurrir y me respondió que 'no tenía una vara mágica para decirme’, pero desde ayer hasta hoy pudo aparecer una médica predispuesta, lo que muestra que falta de planificación y gestión”.

La comunidad de La Dulce permanece expectante ante la llegada de la nueva médica y exige garantías para que la atención sanitaria permanente se concrete y se mantenga en el tiempo. El pedido se replica en los otros pueblos del partido de Necochea, donde los habitantes advierten que la vida de sus vecinos depende de decisiones políticas y de gestión.