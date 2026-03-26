Franco Colapinto habló por primera vez sobre las versiones de romance con la actriz Maia Reficco antes del GP de Japón de Fórmula 1

El piloto de Alpine habló sobre una supuesta relación

Franco Colapinto arribó al Gran Premio de Japón luego de sumar su primer punto con la escudería Alpine al terminar décimo en China. Al mismo tiempo que palpitó lo que será su primera carrera en Suzuka, el argentino habló sobre las versiones de noviazgo con la actriz Maia Reficco. Además, reveló que en el paddock de la Fórmula 1 hay una hincha de Boca Juniors.

Durante una entrevista con ESPN, el joven de 22 años aseguró: “Estuve tranquilo, pasé un finde tranquilo, conociendo lugares” durante el fin de semana libre que tuvo la categoría. El periodista Juan Fossaroli, con quien mantiene una amistad, le preguntó: “¿Novia? ¿No conociste todavía?”. Entre risas, Colapinto respondió inmediatamente: “¡Estoy solterísimo todavía!”.

“Ustedes los periodistas inventan muchas boludeces. Les gusta vender lo que venga o garpa por un par de clicks. Es una notita vendida. A mí también me gusta el chisme, pero cuando es mío no me gusta, la verdad. Me gusta ver los otros”, explicó el pilarense.

Luego de esto, Colapinto bromeó por la relación que mantiene con el periodista y se refirió a su fanatismo por el mono viral Punch. “No te sería nunca infiel Juan a vos. Punch está de novio, boludo. ¿No la viste a la novia de Punch en el zoológico? Me mató, por eso no lo fui a ver, gil, cómo se va a poner de novio”, destacó el argentino.

Los rumores sobre una supuesta relación amorosa entre Colapinto y la actriz Maia Reficco comenzaron a principio de enero, cuando ambos intercambiaron mensajes en redes sociales. Allí, el piloto compartió una imagen de la modelo posando con su casco de la F1. En los últimos días, distintos programas y portales de espectáculos dejaron entrever que ambos ya estarían en pareja, algo que finalmente el piloto desmintió.

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Por otro lado, Colapinto hizo hincapié en la amistad que mantiene con Sergio Pérez y reveló que el piloto mexicano es hincha de Boca Juniors. “Checo es de Boca. Obvio, cómo no voy a ser amigo de Checo. Para mí es el mejor de la Fórmula 1”, comentó el argentino.

“Ya lo dije muchas veces, no le voy a seguir tirando flores, pero desde muy chiquito que soy su fan. Correr contra él, contra Lewis (Hamilton) o Fernando (Alonso) es un placer enorme. Lo disfruto mucho y aprendo mucho de ellos. Que Checo haya vuelto a la F1 me hizo muy feliz. El año pasado lo extrañé un montón. Es alguien con quien tengo más afinidad. Es uno más como yo en la grilla. Hay que hacerlo matero”, destacó Franco.

Respecto al plano deportivo, Colapinto se mostró muy ilusionado de correr por primera vez en Suzuka. “Creo que es el favorito de muchos pilotos. Yo no manejé nunca, pero viéndolo desde la tele y manejándolo en el simulador, es una de las pistas en las que quería manejar y realmente esperaba correr. Es un circuito que siempre quise correr. Desde chiquito que lo miraba por la tele y decía ‘Qué pista’. Estar acá y conocer Japón es uno de los países que me quedaba pendiente y no había tenido la chance de venir a conocer. Es un fin de semana muy lindo y los fanáticos son muy respetuosos, muy apasionados”, argumentó el joven de 22 años.

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