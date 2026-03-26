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WhatsApp lanza nuevas funciones: así puedes liberar espacio, transferir chats y usar dos cuentas en iOS

La app incorpora stickers inteligentes, retoque fotográfico con inteligencia artificial y opciones para optimizar el almacenamiento

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WhatsApp es la app de mensajería más popular del mundo.
WhatsApp lanza nuevas funciones para iPhone: gestión de espacio, transferencia de chats y doble cuenta - (Foto: Meta)

WhatsApp, la plataforma de mensajería más utilizada en el mundo, acaba de anunciar una serie de actualizaciones que prometen mejorar la experiencia de sus usuarios, especialmente para quienes utilizan iPhone.

Entre las novedades más relevantes se encuentran nuevas herramientas para liberar espacio de almacenamiento, la posibilidad de transferir chats entre diferentes sistemas operativos y, por primera vez en iOS, el uso simultáneo de dos cuentas en un solo dispositivo.

Estas funciones responden a la necesidad de quienes buscan mayor organización, privacidad y flexibilidad en la gestión de sus conversaciones cotidianas y laborales.

La plataforma responde a la necesidad de separar la vida personal de la profesional, facilitar el traspaso de datos y mejorar la experiencia con herramientas que agilizan la gestión y refuerzan la privacidad - crédito WhatsApp
La plataforma responde a la necesidad de separar la vida personal de la profesional, facilitar el traspaso de datos y mejorar la experiencia con herramientas que agilizan la gestión y refuerzan la privacidad - crédito WhatsApp

La actualización llega en un momento en que el volumen de información compartida por WhatsApp sigue creciendo: fotos, videos, audios y archivos que rápidamente ocupan espacio en el teléfono y pueden dificultar el uso diario de la app. Las nuevas herramientas están pensadas para que los usuarios puedan administrar mejor sus chats, separar la vida personal de la profesional y mantener el control sobre su historial de conversaciones.

Cómo liberar espacio en WhatsApp sin perder tus chats

Con el tiempo, los chats acumulados pueden saturar la memoria del dispositivo y dificultar la gestión de archivos importantes. WhatsApp ahora permite buscar y eliminar archivos grandes directamente desde cualquier chat.

Para ello, solo debes tocar el nombre del chat, acceder a la opción “Administrar almacenamiento” y seleccionar los archivos que deseas eliminar. Es posible borrar fotos, videos y documentos sin necesidad de eliminar todo el historial de conversación, lo que ofrece mayor control y flexibilidad.

Otra ventaja de esta función es que puedes vaciar un chat y optar por eliminar solo los archivos multimedia, manteniendo intacto el historial de mensajes. Esta opción resulta especialmente útil para quienes desean conservar recuerdos y conversaciones importantes, pero necesitan liberar espacio para seguir utilizando el dispositivo sin problemas.

Transferencia de chats entre plataformas y sistemas operativos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
WhatsApp da el salto en iOS: transferencia de chats, administración de espacio y funciones inteligentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar de teléfono o de sistema operativo ya no implica perder los chats de WhatsApp. La nueva función de transferencia de chats permite mover el historial completo de conversaciones, fotos y videos tanto entre dispositivos iOS como entre iOS y Android. Este proceso se realiza de forma sencilla y segura con tan solo unos toques, lo que elimina la necesidad de soluciones externas o copias de seguridad complicadas.

Para utilizar esta función, es necesario tener instalada la última versión de WhatsApp en ambos dispositivos y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. Así, puedes comenzar a usar tu nuevo teléfono sin perder ningún mensaje relevante.

Dos cuentas de WhatsApp en un solo iPhone

Una de las funcionalidades más esperadas por los usuarios de iOS es la posibilidad de gestionar dos cuentas de WhatsApp de manera simultánea en el mismo teléfono. Hasta ahora, esta opción solo estaba disponible en Android. Con la actualización, los usuarios pueden añadir y alternar entre una cuenta personal y una laboral sin tener que llevar dos dispositivos.

La interfaz ha sido ajustada para que siempre sepas en qué cuenta estás operando: tu foto de perfil se mostrará en la pestaña inferior, ayudando a evitar confusiones y facilitando la organización de tus conversaciones según el contexto.

Otras novedades: stickers inteligentes y retoque fotográfico con IA

manos, teclado, celular, detalle, tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Con la integración de Meta AI y mejoras en la organización de conversaciones, la app se posiciona como una aliada clave para quienes usan el iPhone en entornos personales y laborales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización incorpora también mejoras en los stickers, que ahora se sugieren automáticamente mientras escribes emojis, permitiendo expresar emociones de forma más precisa y creativa.

Además, WhatsApp integra herramientas de Meta AI para retocar fotos antes de enviarlas: puedes eliminar distracciones, modificar fondos o aplicar estilos, todo dentro del chat. Aunque estas funciones de IA no están disponibles para todos los usuarios, representan un paso importante hacia la integración de inteligencia artificial en la mensajería.

Por último, la función “Ayuda para escribir” aprovecha la IA para sugerir borradores de respuestas adaptadas al contexto de la conversación, lo que agiliza la comunicación y ayuda a mantener la privacidad.

Estas novedades reflejan la apuesta de WhatsApp por responder a las demandas de una base de usuarios cada vez más diversa y exigente. La gestión eficiente del espacio, la portabilidad de la información y la posibilidad de separar vida personal y profesional son ahora funciones esenciales en la era digital.

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